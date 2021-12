Teufel REAL BLUE e REAL BLUE NC: la nuova edizione

La famiglia audio Teufel cresce ancora: con le nuove edizioni delle cuffie REAL BLUE e REAL BLUE NC. Offrono il miglior suono, il massimo comfort e alcune funzioni intuitive che semplificheranno la vita in città

La ricerca dei regali di Natale quest’anno avrà un ritmo diverso. Teufel, brand berlinese rinomato a livello internazionale per i suoi prodotti audio, ha presentato le sue ultime novità: due gadget di alta qualità che condividono il suono potente, la lunga durata della batteria e il design elegante di Berlino, con l’unica differenza che la versione NC offre in aggiunta anche un’efficace cancellazione attiva del rumore. Ecco tutte le caratteristiche in breve:

REAL BLUE NC: cancellazione del rumore attiva ibrida digitale per un’elevata efficienza. Soppressione del rumore, ideale per treno, aereo o in ufficio, ANC disattivabile

per un’elevata efficienza. Soppressione del rumore, ideale per treno, aereo o in ufficio, ANC disattivabile REAL BLUE NC: modalità trasparenza per una maggiore percezione dei rumori esterni

per una maggiore percezione dei rumori esterni Diffusori HD lineari grandi e leggeri con camera posteriore ventilata, per livelli alti e una precisa rappresentazione del suono, bassi estremamente profondi, adatti per audio ad alta risoluzione

grandi e leggeri con camera posteriore ventilata, per livelli alti e una precisa rappresentazione del suono, bassi estremamente profondi, adatti per audio ad alta risoluzione Bluetooth 5.0 con apt-X e AAC per lo streaming di musica in qualità simile a un CD da Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music e Co.

per lo streaming di musica in qualità simile a un CD da Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music e Co. Sistema vivavoce con tecnologia Qualcomm cVc per la telefonate in modalità wireless, Skype, FaceTime, controllo vocale tramite Google/Siri in alta qualità del suono

per la telefonate in modalità wireless, Skype, FaceTime, controllo vocale tramite Google/Siri in alta qualità del suono App Teufel Headphones per ulteriori opzioni di impostazione

Durata di riproduzione di oltre 42 ore con ANC, oltre 56 senza ANC

Pulsanti sui padiglioni auricolari per una gestione sicura, design pieghevole

Teufel REAL BLUE e REAL BLUE NC: suono avvolgente per lasciare il mondo fuori

Queste due over ear garantiranno la colonna sonora perfetta a ogni spostamento in città: i driver di grandi dimensioni con camera posteriore ventilata offrono un suono sempre preciso, potente e stabile, che può essere anche personalizzato grazie all’app Teufel Headphones per Android e iOS.

Inoltre, la cancellazione del rumore ibrida presente nelle REAL BLUE NC attenua il disturbo dell’ambiente circostante, rendendo queste cuffie particolarmente indicate per i pendolari che transitano spesso da contesti rumorosi come le stazioni. La cancellazione attiva del rumore, brevettata nell’ambito dell’aviazione, funziona anche senza musica e permette di godersi una pausa rigenerante dalla vita caotica di città. Al contrario, la modalità trasparenza, attivabile con la semplice pressione di un pulsante, consente di percepire chiaramente ogni suono circostante con impressionante nitidezza.

Teufel REAL BLUE e REAL BLUE NC: comfort estremo ovunque ci si trovi

Queste cuffie per audiofili hanno tutte le carte in regola per una tenuta sicura e confortevole in ogni situazione. I cuscinetti leggeri e morbidissimi di REAL BLUE e REAL BLUE NC consentono di indossarle e sentirsi immediatamente a proprio agio: il comfort è elevato e la pressione di contatto ridotta, anche per chi indossa gli occhiali. Inoltre, la ventilazione costante consente di utilizzarle a lungo per musica, video, podcast e telefonate. L’unica cosa che si potrebbe temere è che la batteria dello smartphone si scarichi prima delle cuffie, poiché le REAL BLUE NC, con le loro ben oltre 40 ore di autonomia con ANC attivato, durano decisamente più a lungo del telefono.

Teufel REAL BLUE e REAL BLUE NC: comandi intuitivi e connessioni smart per il viaggio

Queste cuffie Bluetooth 5.0 sono dotate di comandi fisici semplicissimi da usare: sul padiglione auricolare destro si trova un joystick per il controllo completo della riproduzione e l’attivazione, tramite pressione prolungata, dell’assistente vocale. Per quanto riguarda le telefonate, invece, REAL BLUE e REAL BLUE NC si affidano alla tecnologia Qualcomm cVc per offrire la massima intelligibilità del parlato.Tenendo fede alla loro natura di gadget per viaggiatori, entrambi i modelli vengono forniti insieme a una robusta custodia per il trasporto, a un cavo di ricarica da USB-A a USB-C e a un cavo jack versatile, che consente anche la connessione a lettori e sistemi audio privi di Bluetooth, come può capitare ad esempio in aereo.

Prezzi, colori e disponibilità

Sia REAL BLUE che REAL BLUE NC sono da subito disponibili nel webshop Teufel nei colori Pearl White, Night Black e Steel Blue: le REAL BLUE NC al prezzo di 229,99 euro, le REAL BLUE al prezzo di 169,99 euro. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!