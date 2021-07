Teufel: quattro prodotti audio per l’estate

Il brand berlinese Teufel accende la voglia di divertimento con offerte imperdibili su speaker Bluetooth e cuffie on-ear

Il momento più atteso dell’anno è quasi alle porte e ci si prepara a passarlo in totale relax. Che si scelga una vacanza a bordo piscina, in esplorazione di destinazioni esotiche o in stile “staycation” nel proprio giardino, la musica è un elemento fondamentale. Per celebrare il periodo estivo, Teufel, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità e sbarcata a dicembre anche in Italia con il proprio webshop Teufelaudio.it, propone le sue offerte audio outdoor perfette per ogni stile di vacanza… e di portafoglio.

Teufel ROCKSTER GO – fatto per l’avventura

Niente vacanze…spiaggiate! Se la pausa estiva significa avventura, ROCKSTER GO è il compagno di viaggio perfetto. Questo altoparlante stereo Bluetooth dà una marcia in più agli sportivi ed è l’accessorio ideale da portare con sé grazie alle sue dimensioni contenute. La classe di impermeabilità IPX7 e la custodia gommata per proteggere dagli urti lo rendono made to resist alla stagione più calda, mentre i due driver full range e un woofer passivo con tecnologia Teufel Dynamore gli donano un suono ricco e bilanciato. Un altro punto forte è la connettività, grazie al Bluetooth con aptX per lo streaming da Deezer, Spotify & Co. e al pulsante dedicato per accedere a Siri / Google Assistant. Infine, i content creator più avventurosi ne apprezzeranno la batteria a ricarica rapida e la capacità di riproduzione fino a 12 ore, senza dimenticare la compatibilità con i prodotti Go-Pro.

Teufel BOOMSTER GO – piccolo ma con carattere

Sempre in ambito di speaker compatti, BOOMSTER GO è un’ottima alternativa per ogni occasione grazie al suono potente e alla capacità di riproduzione di ben 10 ore. Questo accessorio coloratissimo è disponibile in versione singola o come coppia di diffusori stereo Bluetooth, per una riproduzione in sincro ancora più sbalorditiva. I bassi profondi e volumi elevati senza distorsioni sono garantiti da un driver full range e da due driver passivi push-pull, mentre sul versante della connettività, BOOMSTER GO è facilmente collegabile a smartphone (iOS o Android), tablet, PC o Mac e grazie alla connettività Bluetooth consente lo streaming musicale da qualsiasi app. La sua caratteristica principale rimane la portabilità: può essere fissato davvero ovunque (cintura, treppiede, zaino, capsula spaziale) grazie al suo cinturino e alla filettatura compatibile con GoPro.

Teufel ROCKSTER – il re della festa

Per soddisfare anche i più fanatici della musica, Teufel ha progettato ROCKSTER, un potentissimo sistema audio mobile per eventi. Festa in giardino? Nessun problema! Questo diffusore Bluetooth portatile garantisce fino a 20 ore di musica ininterrotta con una sola ricarica e un Mixer DJ integrato per portare il party ad un livello superiore. Rispetto ai suoi predecessori, il nuovo ROCKSTER garantisce una dispersione sonora ottimizzata, un suono più bilanciato e livelli sonori di 121 dB. Inoltre, il consumo di potenza è minimo grazie all‘amplificatore di classe D e AB da 440 Watt con woofer da 380 mm e tweeter a tromba.

Teufel SUPREME ON – ascolto individuale di qualità

Per chi ama l’ascolto in solitaria, queste cuffie on-ear – da leggere la nostra recensione – sono la soluzione ideale: suono high-end, ottima qualità dei materiali e una durata di riproduzione continua di 30 ore in un design ricercato e colorato all’insegna del comfort (solo 165 grammi). Le cuffie SUPREME ON sono in grado di offrire grande fedeltà audio e potenza su ogni dispositivo grazie al driver HD lineare da 40mm, e ai e magneti al neodimio. Il Bluetooth 5.0 con aptX e AAC assicura invece un collegamento stabile di elevata qualità. Abbasso la solitudine con le modalità Share Mode, per guardare serie TV o ascoltare musica anche in compagnia collegando due dispositivi in modalità wireless a uno stesso smartphone, tablet o PC, e Party Mode, per connettere contemporaneamente una cuffia a due sorgenti.

Prezzi e disponibilità

Questi accessori sono tutti disponibili in offerta per l’estate sul webshop Teufel: ROCKSTER GO a 119,99 €, BOOMSTER GO in cinque colorazioni singolarmente al prezzo di 89,99 €, o in versione stereo set a 159,99 €, ROCKSTER a 949,99 € e SUPREME ON in sei colori a 139,99 €.