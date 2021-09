Teufel: presentata la nuova radiosveglia Radio One

Teufel, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità, ha deciso di progettare molto più di una semplice sveglia

Radio One è un accessorio Hi-Fi versatile, che integra perfettamente le funzioni di una sveglia, di una radio e di uno speaker in un unico oggetto di design dal suono potente. Dalla musica, ai reminder, alla fotografia, il telefonino è spesso (se non sempre) con noi anche a letto, per farci controllare le mail e impostare la sveglia del giorno successivo prima di addormentarci. Nonostante la praticità di avere uno strumento tuttofare, siamo anche ben consapevoli del fastidio che la cosiddetta luce blu provoca; specialmente in camera da letto, dove dovremmo riposare e ritrovare l’equilibrio tra la nostra salute fisica e mentale. Se già il rapporto con il sonno poteva essere difficoltoso, con la pandemia questa relazione è stata ulteriormente compromessa.

La radio perfetta per il tuo sonno

Diversi studi, tra cui quelli condotti dall’AIMS, hanno evidenziato infatti come il lockdown abbia influenzato in modo significativo il ritmo del sonno; avendo un effetto principalmente negativo su di esso. É perciò sempre più importante ritrovare il proprio benessere, partendo da piccoli gesti come fare sufficiente esercizio fisico durante il giorno e rispettare una corretta alternanza tra ore di sonno e di sveglia. Ed ecco che Radio One, con i suoi toni delicati e sempre equilibrati, diventa un ottimo alleato del sonno; il suo suono accompagna perfettamente il risveglio grazie ai due driver full-range da 2 pollici leggermente inclinati lateralmente e alla grande membrana passiva sul retro.

A migliorarne ulteriormente la resa acustica troviamo la tecnologia Dynamore by Teufel, progettata per garantire un suono sempre potente e bilanciato che trasforma il comodino in un piccolo palcoscenico. Inoltre, grazie all’illuminazione del display brevettato, regolabile autonomamente o manualmente e con un ampio indicatore dell’orario; il sonno non verrà disturbato da fastidiosi fasci di luce provenienti dai device elettronici.

Teufel Radio One: radio potente e ultra-connesse

Se Radio One trova spazio in camera da letto, la sua natura dinamica lo rende anche il complemento d’arredo perfetto per la zona living. La versatilità di funzioni e le dimensioni compatte lo rendono ideale per gli usi più vari, dall’accompagnamento alle sessioni di yoga e meditazione in soggiorno, alla riproduzione della musica in cucina.

Radio One, inoltre, riceve i segnali radio sia in modo classico, tramite FM, che digitalmente tramite DAB+ e dispone di tre stazioni, per poter salvare la propria frequenza preferita. Grazie al suo design studiato, la radio strizza l’occhio al design “made in Berlin” e nasconde l’antenna a filo nella parte inferiore del dispositivo, rendendola quasi invisibile. Per gli amanti della musica in streaming, questa radiosveglia si configura anche come perfetta speaker per riprodurre brani audio dal cellulare o dal tablet; tramite Bluetooth o sfruttando l’ingresso mini-jack.

Funzioni smart per ogni giorno

Tutte le funzioni del prodotto sono gestibili direttamente tramite i pulsanti sulla parte anteriore del dispositivo. É possibile scegliere tra due sveglie separate, un timer di spegnimento, pulsanti per Bluetooth, FM e DAB+. Diverse impostazioni sono disponibili per il funzionamento e lo standby in modo che, ad esempio, di notte il display possa accendersi solo molto debolmente o spegnersi da solo. Anche le sveglie sono personalizzabili; una volta, ogni giorno, solo nei giorni feriali o solo nei fine settimana. É possibile, inoltre, impostare sveglie una tantum per una data specifica; funzione pratica per impostare, per esempio, una sveglia con molti giorni di anticipo.

Teufel Radio One: prezzo e disponibilità

La Radio One Teufel è ora disponibile a 169,99 euro in bianco e nero sul webshop dell’azienda.

