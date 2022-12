Teufel: idee regalo all’insegna della musica e non solo per Natale

In vista del Natale, Teufel ci propone alcune idee regalo per allietare le nostre vacanze con il giusto sottofondo per ogni occasione

La festa più amata da grandi e piccini è ormai alle porte. Mancano solo pochi giorni e non tutti ancora sono riusciti a ultimare i regali per amici e parenti. Se siete fra questi, noi di tuttoteK vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra sezione, pensata appositamente per gli indecisi. Se invece cercate delle idee regalo di Natale pensate per audiofili e non solo, allora dovete dare uno sguardo alle proposte di Teufel.

Ecco le idee regalo di Natale targate Teufel acquistabili su Amazon…

Per gli amanti dello sport troviamo gli auricolari true wireless Airy Sports TWS che resistono anche a pioggia e sudore per dare un boost di energia anche agli allenamenti più intensi. Sono dotati di driver lineari HD, per un suono sempre dettagliato e preciso, e la tecnologia Qualcomm cVc dei microfoni permette di avere telefonate di qualità. Garantiscono oltre sette ore di riproduzione continua con una sola ricarica che ne fanno le in-ear preferite per i runner. I ganci in silicone e i sensori touch dietro il logo garantiscono il massimo controllo e un’aderenza perfetta al padiglione.

Teufel Airy Sports TWS, Cuffie Sport Bluetooth Professionali Impermeabili Nere Cuffie sportive in-ear professionali senza fili con driver HD lineare, efficace assorbimento del rumore esterno e protezione dagli spruzzi d'acqua IPX3

Radio 3Sixty è la smart radio compatta e potente che unisce tecnologia all’avanguardia a un design vintage ed essenziale. Le connessioni sono praticamente infinite: accesso a più di 1000 stazioni radio con DAB+, Internet Radio e FM, Bluetooth, ingresso stereo analogico AUX e USB-playback. Ha quindi la capacità di riprodurre musica praticamente da ogni sorgente e la possibilità di memorizzare fino a 60 canali streaming preferiti. Questo piccolo radio speaker, inoltre, offre una qualità audio impressionante grazie al sub-woofer down-fire da 90 mm e alla tecnologia Teufel Dynamore, che garantisce una spazialità sonora molto ampia.

Radio One è la radiosveglia versatile oltre che una potente alleata del benessere: accompagna perfettamente il risveglio in modo delicato e graduale, e permette di tenere la fastidiosa luce blu dello smartphone lontana dal comodino, per non disturbare il sonno. Perfetta come sveglia in camera da letto, con il suo grande ed elegante display e i suoi toni delicati e sempre equilibrati garantiti dalla tecnologia Dynamore by Teufel, ma efficiente anche in altre vesti: come speaker compatto per la zona living, per riprodurre brani audio dal cellulare o dal tablet, tramite Bluetooth o sfruttando l’ingresso mini-jack, o come radio FM o DAB+.

Teufel Radio One, Radiosveglia Bluetooth DAB/FM, dal Suono HiFi con Schermo Dimmerabile e Ingresso Aux, Nero Radiosveglia Bluetooth DAB / FM dal piacevole suono per addormentarsi e ampie funzioni di sveglia per un inizio affidabile e musicale della giornata

Supreme On sono le cuffie Bluetooth che uniscono suono high-end, ottima qualità dei materiali e una durata di riproduzione continua di 30 ore in un design ricercato e colorato all’insegna del comfort. Queste cuffie offrono grande fedeltà audio e potenza su ogni dispositivo grazie al driver HD lineare da 40 mm, e ai e magneti al neodimio. Il Bluetooth 5.0 con aptX e AAC assicura invece un collegamento stabile di elevata qualità.

Teufel Supreme On, Cuffie On-Ear Bluetooth Wireless, Space Blue Cuffie Bluetooth on-ear, wireless ed elegantemente elaborate con driver HD lineare ed efficace assorbimento dei rumori esterni

…e sul sito ufficiale

Real Blue TWS 2 sono l’ultimissima novità del marchio lanciate a inizio mese. Si tratta di cuffie in-ear, dotate di soppressione attiva del rumore e di una batteria a lunga durata. Le cuffie Real Blue TWS 2 sono comode da indossare, grazie anche alle cinque paia di auricolari in silicone super morbido inclusi, con misure che vanno dalla XS alla XL. Insomma, adatte a qualsiasi orecchio, possono essere utilizzate anche in modalità Trasparenza, che inverte la soppressione del rumore e permette così di ascoltare i suoni esterni. Una funzionalità particolarmente utile per ascoltare annunci dei treni o anche solo per dialogare con un amico senza dover, necessariamente, rimuovere le cuffie. Sono disponibili sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 149,99 €.

L’ultimo prodotto proposto dall’azienda tedesca è un headset pensato per i videogiocatori. Le nuovissime cuffie Zola rappresentano una soluzione colorata senza rinunciare alla qualità dell’audio. Il nuovo headset da gaming ha un design pulito ed è accompagnato da set di accessori, disponibili in sei colorazioni differenti. Sono dotati di driver extra-large da 40 mm che assicurano una corretta propulsione acustica e un microfono a condensatore HD orientabile, in grado di garantire comprensibilità anche in ambienti rumorosi. Queste cuffie sono acquistabili sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 129,99 €.

Queste erano tutte le idee regalo di Teufel per passare un Natale all’insegna dell’ottima musica e non solo. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!