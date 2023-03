Teufel: ecco i dispositivi “amici” dello sport

Teufel presenta i suoi dispositivi “amici” dello sport. Cuffie, buona musica e sport: questa è la ricetta perfetta per un allenamento di successo, soprattutto ora che le temperature piano piano stanno diventando più miti

Ascoltare musica mentre si fa sport non solo aiuta a rendere l’attività fisica più piacevole e stimolante, ma può anche migliorare la performance e la preparazione atletica. Con i dispositivi audio made in Berlin di Teufel sarà possibile godere di un suono cristallino e di alta qualità, senza dover rinunciare alla libertà di movimento. Con una batteria di lunga durata, leggere e pratiche, le cuffie ti consentiranno di muoverti liberamente durante l’allenamento, senza fili che possano ostacolare i movimenti. E se ti piacciono cuffie più avvolgenti, il brand tedesco ha quello che fa per te.

Teufel: ecco i dispositivi per gli amanti dello sport

Scegliendo la propria playlist preferita sarà possibile personalizzare l’allenamento in base ai gusti musicali e alle esigenze. Amante del rock, della musica dance o del rap, troverai sicuramente la giusta colonna sonora per motivarti e stimolarti a dare il massimo durante l’allenamento. La musica durante l’attività fisica aiuterà a raggiungere gli obiettivi fitness in modo più facile e divertente. Ecco, quindi, i partner ideali per allenarsi in e outdoor firmati Teufel.

Tra i dispositivi amici dello sport le in-ear professionali senza fili con driver HD linear di Teufel

Progettate per offrire un’elevata qualità di ascolto, massima resistenza e autonomia durante le sessioni. Le AIRY SPORTS TWS con Driver HD lineari ad alta resilienza con una risposta per alti precisi, medi caldi e bassi potenti. Autonomia fino a 31 ore con custodia di ricarica, oltre 7 ore di riproduzione con una sola carica. Disponibili nella colorazione Black. Prezzo: 149,99 €, ora in promozione a € 99,99.

Rewal Blue NC

Le cuffie over-ear REAL BLUE NC hanno driver di grandi dimensioni con camera posteriore ventilata che garantiscono un suono sempre preciso, potente e stabile. Personalizzabile grazie all’app Teufel Headphones per Android e iOS. Dotate di tecnologia ANC permettono una riduzione del rumore bilanciata su tutta la gamma di frequenze, rumori delle cuffie minimi e processi efficienti per un basso consumo energetico. Le REAL possono anche amplificare il rumore; attivando la modalità trasparenza con la semplice pressione di un pulsante, il suono esterno viene amplificato tramite il microfono integrato. L’unica cosa che si potrebbe temere è che la batteria dello smartphone si scarichi prima delle cuffie. Questo perchè le REAL BLUE NC, con le loro ben oltre 40 ore di autonomia con ANC attivato, durano decisamente più a lungo del telefono. Prezzo: 229.99 €, ora in promozione a € 149,99;

AIRY SPORTS

Sono cuffie Bluetooth in-ear con driver HD lineare, ideali per riprodurre musica ad alto volume da Spotify, Amazon Music, Apple Music e Co, durante lo sport. Resistenti e waterproof (hanno la certificazione di impermeabilità IPX7) permettono agli sportivi di non fermarsi mai anche con il brutto tempo. Stabili grazie ai ganci morbidi e flessibili, le cuffie garantiscono libertà di movimento e un suono nitido in ogni situazione. Attraverso la funzione ShareMe è possibile, inoltre, collegare due cuffie in modalità wireless a uno smartphone e godersi, così, della buona musica in compagnia, anche durante l’attività sportiva. La batteria garantisce fino a 25 ore di riproduzione automatica. Prezzo € 119,99, ora in offerta a € 79,99.

REAL BLUE TWS2

Ultimissima novità del marchio lanciate a inizio mese, sono cuffie in-ear, dotate di soppressione attiva del rumore e di una batteria a lunga durata. Le cuffie Real Blue TWS 2 sono comode da indossare, grazie anche alle cinque paia di auricolari in silicone super morbido inclusi, con misure che vanno dalla XS alla XL. Adatte a qualsiasi orecchio, possono essere utilizzate anche in modalità Trasparenza, che inverte la soppressione del rumore e permette così di ascoltare i suoni esterni. Inoltre, l’integrazione con l’app proprietaria Teufel Headphones permetterà agli audiofili più accaniti di gestire l’equalizzazione delle cuffie in-ear direttamente da smartphone. Prezzo € 149,99.

E voi? Cosa ne pensate di questi dispositivi di casa Teufel per gli amanti dello sport ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).