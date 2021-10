Teufel BOOMSTER: nuova vesta per l’iconico speaker Bluetooth

Il nuovo Teufel BOOMSTER suona più forte, più a lungo e ancora meglio del suo predecessore: l’iconico speaker è pronto per tornare a stupire

Lo speaker Bluetooth più popolare e iconico di Teufel, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità, torna sul mercato con la sua terza generazione. Grazie ai nuovi aggiornamenti e a nuove feature, Teufel BOOMSTER è il partner perfetto per accompagnare qualsiasi sound.

Teufel BOOMSTER: tutte le caratteristiche in sintesi

Sistema stereo portatile a 3 vie con potenza di 42 watt (RMS);

(RMS); Ricezione radio tramite FM e DAB+ con tre stazioni preselezionate ciascuna e una classica antenna telescopica per una ricezione ottimale;

T ecnologia Dynamore by Teufel per un’immagine stereo ancora più ampia;

by Teufel per un’immagine stereo ancora più ampia; Bluetooth 5.0 con apt-X, accoppiamento TWS con un secondo BOOMSTER e Multipoint per connessione simultanea con due smartphone;

Batteria con più di 18 ore di autonomia a volume medio;

a volume medio; Alloggiamento di alta qualità e con protezione dai i getti d’acqua grazie allo standard IPX5 ;

; Display a LED posizionato dietro la griglia anteriore;

Uscita USB-A con funzione power bank (5V, 2A), AUX-in (3,5 mm);

(5V, 2A), AUX-in (3,5 mm); Telecomando incluso.

Teufel BOOMSTER: nuovi aggiornamenti per un nuovo altoparlante

Lo speaker Bluetooth BOOMSTER, presentato nella sua prima edizione alla fine del 2014, è uno tra i prodotti preferiti dai fan di Teufel. Il grande subwoofer è da sempre il suo marchio di fabbrica ed è in gran parte responsabile del suono ricco e potente. La nuova versione di BOOMSTER riparte dall’iconico woofer, che per la prima volta riceve anche un’ulteriore amplificazione grazie a due membrane passive per bassi. L’aggiornamento dello speaker prevede un’importante novità, ovvero l’introduzione della tecnologia Dynamore by Teufel, che fornisce un panorama stereo indiscutibilmente più ampio. Dotato di questo potente pacchetto audio, il nuovo BOOMSTER suona ancora meglio e, con una potenza RMS di 42 Watt, risulta essere anche più performante rispetto ai suoi predecessori.

Versatile e dall’elevata autonomia

Il subwoofer presente nel nuovo BOOMSTER è discreto, esattamente come quello nei suoi predecessori, ma non manca di personalità. Per rispondere alle esigenze dei consumatori che hanno apprezzato la qualità di BOOMSTER già in passato, la nuova versione include la protezione contro i getti d’acqua in base allo standard IPX5, ed è quindi perfetto anche per un utilizzo in condizioni estreme anche all’aperto; inoltre, la batteria integrata da oltre 18 ore di durata rende BOOMSTER davvero instancabile. Grazie all’entrata USB-A, lo speaker è anche in grado di ricaricare i dispositivi mobili (5V, 2A).

Funzioni per tutti i giorni

Grazie alla radio analogica e digitale, il nuovo BOOMSTER si dimostra un perfetto intrattenitore solista, ma all’occorrenza permette anche di accoppiare due smartphone contemporaneamente, in modo che i DJ possano alternarsi. Inoltre, può essere collegato con un secondo BOOMSTER, dando vita a una coppia stereo.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo BOOMSTER è disponibile da subito al prezzo di 369,99 euro nei colori Sand White e Black sul webshop Teufel. Inoltre, fino a lunedì 8 novembre è disponibile uno sconto di 20€ per il suo acquisto. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!