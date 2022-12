Telecomando universale per TV: tutto quello che c’è da sapere

Avete perso o rotto il vostro telecomando? Oppure volete espandere le funzionalità del vecchio telecomando? In questo articolo vi spieghiamo quello che c’è da sapere prima di acquistare un telecomando universale per TV!

Anche le più moderne TV smart sono dotate di telecomando, il dispositivo che serve a gestire a distanza tutte le funzionalità del televisore, non soltanto la scelta dei canali o la sorgente del segnale. In genere, quando si acquista uno schermo nuovo, viene fornito in dotazione anche il telecomando ad esso associato; spesso, però, a causa di urti o cadute, il dispositivo subisce danni tali da non funzionare più correttamente. Di conseguenza, vi è la necessità di acquistarne uno nuovo; si può scegliere un prodotto uguale a quello da sostituire o, come accade nella maggior parte dei casi, optare per un dispositivo compatibile, più economico ed altrettanto funzionale.

I telecomandi TV universali e compatibili sono ormai largamente diffusi, nonché reperibili facilmente anche online tramite e-commerce specializzati come 5volt.it. La scelta e la sintonizzazione di un prodotto di questo tipo, però, possono risultare meno semplici di quanto si potrebbe pensare, poiché è necessario conoscere alcuni aspetti tecnici e funzionali ben precisi, specie per individuare il telecomando più adatto alla propria TV.

Come scegliere un telecomando universale?

Pur essendo ‘universali’, i telecomandi compatibili non sono tutti uguali; in altre parole, è necessario anzitutto prendere in considerazione quali e quanti dispositivi dovranno essere controllati tramite il telecomando. Esistono, infatti, modelli specifici per i decoder del Digitale Terrestre così come device dedicati per smart box interattive o multimediali; alcuni telecomandi, in particolare, consentono di gestire fino a otto dispositivi diversi, incluse le console per videogiochi e i lettori DVD. Un telecomando universale, quindi, va scelto soprattutto in funzione del suo utilizzo futuro.

In aggiunta, prima di acquistare, è consigliabile verificare la compatibilità del telecomando, consultando la scheda tecnica del prodotto o rivolgendosi direttamente al venditore. Anche da questo punto di vista, infatti, non tutti i prodotti sono utilizzabili con qualsiasi tipo di schermo, anzi. In genere, un singolo telecomando è compatibile soltanto con un preciso range di marche e modelli di TV.

Infine, non meno importante, è consigliabile prediligere un telecomando dalla forma ergonomica, facile da impugnare e comodo da usare. Meglio optare per modelli con tasti ben proporzionati, meglio se non troppo piccoli.

Come impostare il telecomando universale

Non essendo ‘di serie’, un telecomando universale deve essere inizialmente ‘settato’ per collegarsi alla TV. Per eseguire la corretta sintonizzazione del dispositivo di controllo esistono tre modalità: l’inserimento del Codice TV, il riconoscimento automatico oppure l’associazione tramite sito web o app. In genere, bisogna anzitutto impostare il telecomando in una specifica modalità (di ‘ricerca’ o ‘apprendimento’), seguendo le istruzioni riportate sul libretto d’uso del prodotto. Si tratta quasi sempre di un passaggio piuttosto semplice, che richiede pochi secondi.

Prima però vediamo come trovare il Codice TV per il telecomando universale. Nella maggior parte dei casi, la sequenza numerica viene riportata nel libretto d’uso del telecomando oppure è leggibile all’interno del vano per le batterie. Qualora così non fosse, lo si può cercare sul sito del produttore; nel caso in cui, anche così facendo, non si riesca a reperire il codice necessario, è sufficiente una breve ricerca su Google, indicando marca e modello del telecomando. Successivamente, per sincronizzare il telecomando universale con la TV basta premere il tasto ‘tv’ e digitare il codice numerico.

Il riconoscimento automatico, invece, è ancor più semplice e immediato. Il procedimento più comune è il seguente: tenere premuto il tasto di accensione del telecomando, finché il LED principale non si illumina e resta fisso. Basta poi attendere alcuni secondi, durante i quali il telecomando ‘ricerca’ autonomamente il teleschermo a cui associarsi; nel momento in cui è possibile gestire la TV dal telecomando (premendo un tasto qualsiasi si verifica se l’associazione è avvenuta), con il tasto ‘Mute’ si memorizza il Codice TV riconosciuto da quest’ultimo.

La sintonizzazione online, invece, può essere eseguita solo se il dispositivo ha un ingresso USB; in tal caso, sul sito web del produttore sono consultabili le istruzioni per eseguire correttamente la procedura passo per passo.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!