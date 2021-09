La tecnologia in aiuto nelle pulizie domestiche

Da sempre le pulizie domestiche portano via tempo e fatica alle persone che forse preferirebbero passare il tempo a fare dell’altro. Fortunatamente la tecnologia viene in soccorso delle moderne massaie con tante soluzioni interessanti per semplificare ed accelerare la cura della casa

Le pulizie domestiche sono sempre state operazioni da svolgere manualmente. Infatti gli ambienti domestici sono molto complessi, frequentati da persone e oggetti fragili. Secondo una ricerca condotta da Panasonic e ICM su 5000 persone, circa 3 e mezza la settimana vengono spese nelle pulizie domestiche. Se consideriamo anche altri lavoretti legati alla sfera domestica come andare a fare la spesa, stirare oppure la cura del giardino, il tempo sale fino a 12 ore la settimana. Davvero tante, si tratta di 26 giorni l’anno. Praticamente come se un lavoratore passasse le ferie a pulire la casa. Ma fortunatamente ci sono tanti dispositivi che possono aiutare nelle pulizie domestiche oggigiorno e sono molto accessibili se si sa dove cercare ad esempio in occasione delle offerte Mediaworld o altre grandi catene di negozi di elettronica.

Addio aspirapolvere nelle pulizie domestiche

Fino a qualche anno fa l’aspirapolvere era uno strumento immancabile negli sgabuzzini delle nostre case e chissà quante volte le nostre mamme ci hanno disturbato la mattina presto con quel fastidioso ronzio. Ebbene, forse l’aspirapolvere presto andrà in pensione. Almeno per come lo conosciamo. I robot aspirapolvere stanno diventando negli ultimi anni sempre più avanzati e potenti. Non solo si muovono all’interno della casa, ma riescono anche a scegliere il percorso ottimale per la pulizia, riconoscere diverse superfici e ricaricarsi in maniera automatica. I motori elettrici diventano sempre più compatti, ma dalla elevata potenza di aspirazione che permette di rimuovere in modo efficacie lo sporco. In pratica potrete stare comodi sulla poltrona e lasciare il robot a fare il lavoro sporco.

Ma non è tutto. Infatti i robot aspirapolvere hanno ancora molti punti deboli. Ma qual è la cosa che più odiamo degli aspirapolvere tradizionali, dopo il rumore? Il peso e il filo che limitano molto l’usabilità. Ecco perché gli aspirapolvere senza filo stanno prendendo sempre più spazio nelle case e negli scaffali de negozi. Piccoli, leggeri e pratici permettono di muoversi in totale libertà e di passare agevolmente anche sopra i mobili e negli angoli. Anche se si utilizzano come un aspirapolvere tradizionale, quelli senza fili permettono di risparmiare una sacco di tempo grazia alla maggiore libertà.

Una mano a lavare i piatti

Le moderne lavastoviglie sono degli elettrodomestici molto avanzati. Grazie ai numerosi programmi personalizzabili si possono rimuovere diversi tipi di sporco dalle stoviglie ed ottenere dei risultati brillanti. Alcune funzionalità permettono anche di connettere lo smartphone per sapere in anticipo quanto detersivo rimane. Tuttavia molto spesso si evita di utilizzare la lavastoviglie perché farla lavorare mezza vuota è un grosso spreco di acqua ed energia, nonostante i modelli più recenti siano molto efficienti. Ebbene, esistono in commercio delle lavastoviglie in miniatura che accolgono le stoviglie utilizzate da una famiglia di 4-5 persone ed eseguono il lavaggio in maniera molto rapida. Così la sera potrete godervi un bel film piuttosto che stare chini sul lavandino.

Lavare i panni senza preoccupazioni

Le lavatrici smart sono una bella invenzione per risparmiare tempo e fatica. L’idea è quella di semplificare la vita alle persone che devono solo indicare le caratteristiche del carico di biancheria da lavare e il gioco è fatto. La lavatrice da sola sarà in grado di dosare il detersivo, selezionare la temperatura e la durata del lavaggio. Il tutto programmabile ovviamente dallo smartphone. Le funzionalità anti-piega e lavaggi veloci inoltre permettono di risparmiare molto tempo. Si può sapere esattamente quando la lavatrice terminerà il suo lavoro in modo da potersi dedicare ad altre pulizie domestiche senza però lasciare i panni nel cestello troppo a lungo per evitare le pieghe.

Oltre ad essere intelligenti, i nuovi elettrodomestici sono anche molto efficienti e permettono di risparmiare in bolletta dei bei soldi che potrete utilizzare nel vostro tempo libero appena risparmiato nelle pulizie domestiche. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!