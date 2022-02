Teckin Smart Plug: presa intelligente per uso outdoor

Una presa intelligente può rendere più smart la nostra casa. Questa Teckin Smart Plug è stata progettate per resistere a freddo ed intemperie per l’uso all’esterno

Le prese intelligenti possono domotizzare qualsiasi elettrodomestico perché si possono connettere ad internet tramite Wi-Fi e permettono di accendere e spegnere i nostri dispositivi andando a togliere o dare energia. Avendo a disposizione un semplice smartphone o qualsiasi altro dispositivo connesso potremo controllare l’accensione degli elettrodomestiche che abbiamo in casa. Ma per tutto ciò che sta fuori? Per quelli c’è Teckin Smart Plug!

Teckin sta debuttando ufficialmente con una versione aggiornata della presa impermeabile intelligente per esterni SS42 nel suo negozio ufficiale di Aliexpress.

Teckin Smart Plug: una presa intelligente resistente alla intemperie

La presa intelligente Teckin Smart Plug è stata pensata per l’uso outodoor. Infatti vi permetterà di domotizzare non solo la casa, ma anche l’intero giardino! Sole, pioggia, neve e vento non saranno un problema grazie alla certificazione IP44 che protegge la presa da pioggia, spruzzi d’acqua e polvere da qualsiasi direzione. Non ci saranno problemi ad operare in ambienti umidi. Teckin Smart Plug è inoltre realizzata con un materiale ritardante di fiamma (ABS + PC) per aumentare ulteriormente la sicurezza.

La parte smart è rappresentata dal possibilità di controllo remoto e controllo vocale tramite i principali assistenti vocali disponibili su dispositivi iOS ed Android come Amazon Alexa e Google Assistant. Sarà sufficiente scaricale l’applicazione ufficiale, collegarsi alla rete Wi-Fi (2.4 GHz) e configurare il dispositivo. La procedura richiede pochi minuti. Avremo a disposizione 2 prese controllabili singolarmente che possono erogare fino a 16 A per una potenza totale di 4000 W. in questo modo potremo alimentare e controllare diversi dispositivi in modo indipendente. Un LED di stato indicherà lo stato della presa.

Ma non finisce qui! Non solo possiamo controllare la presa con un click sullo smartphone. Con Teckin Smart Plug sarà possibile anche programmare ed impostare un timer. Il timer permette di attivare o disattivare il dispositivo in base alle nostre esigenze. Ad esempio possiamo accendere le luci esterne ad una certa ora e poi spegnerle in automatico senza temere di lasciarle accese tutta la notte. Disponibile anche un interruttore crepuscolare.

Come utilizzarla?

Come possiamo usare questo utilissimo strumento? Sicuramente possiamo utilizzarlo per gestire l’illuminazione del giardino. Impostando il timer potremo avere il giardino illuminato automaticamente quando fa buio. Ma potremo anche controllarle solamente con la nostra voce grazie agli assistenti vocali. Lo stesso può valere per il sistema di irrigazione, grazie alla protezione IP44. Ma perchè non utilizzarle anche durante i nostri party all’aperto!

Teckin ha una politica di garanzia post-vendita di 2 anni

Teckin ha una politica di garanzia post-vendita di 2 anni

