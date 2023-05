TCL vince il Red Dot Award 2023 con le nuove Soundbar Serie S64

E voi? Cosa ne pensate delle soundbar della serie S64 di TCL ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

La serie S64 Home Theatre è inoltre dotata di DTS Virtual:X , un codec audio progettato per trasmettere un maggiore senso di spazialità multidimensionale. Questo effetto sonoro 3D “avvolge” gli utenti: il suono sembra provenire dall’alto, lateralmente e posteriormente rispetto all’ascoltatore, offrendo un’esperienza coinvolgente in qualsiasi stanza.

Tutte le soundbar della Serie TCL S64 hanno una resa audio sorprendente: la pressione sonora deriva infatti dalla potenza combinata dell’unità centrale e del subwoofer. Un suono più potente e un’esperienza più coinvolgente per l’utente: la potenza audio massima della S643W è di 240 W , mentre quella della S642W è di 200 W , e questo le rende ideali anche per l’uso in ambienti piuttosto ampi.

Istituito da oltre 60 anni, il Red Dot Award è un riconoscimento internazionale e un punto di riferimento che certifica l’eccellenza nel design. Premiata per il grado di innovazione e la qualità del proprio design, la linea S64 è composta da due modelli, progettati per adattarsi a qualsiasi ambiente.

