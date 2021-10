TCL: le stupende TV miniLED e QLED della serie C e P

I salotti italiani si arricchiscono di design e tecnologia grazie ai TV Serie C di TCL, che vantano schermi QLED e MiniLED per immagini mozzafiato, e alla soundbar TS8132, per immergersi completamente nella scena. Il cinema ora è a casa di tutti

TCL Electronics, uno dei principali attori nel settore televisivo globale e dell’elettronica di consumo, ha implementato la gamma di prodotti per regalare un’esperienza immersiva e coinvolgente come al cinema anche a casa. Le nuove Serie C, Serie P e la soundbar TS8132, si inseriranno perfettamente in ogni salotto grazie al loro elegante design. Andrea Musella, Country Manager Italia di TCL afferma:

Da sempre in TCL affermiamo che la democratizzazione della tecnologia sia il leitmotiv che ci guida nelle nostre scelte, sia strategiche sia di evoluzione dei prodotti. Le Serie C sono la perfetta risposta a questo nostro obiettivo. Grazie a questi modelli siamo riusciti ad avvicinare alcune tra le tecnologie di più alto livello, Mini-LED e QLED, agli utenti italiani. Infatti, per il mercato locale abbiamo deciso di inserirci nei principali retail tradizionali e online, per spingere e portare questi TV di altissimo livello tecnologico su tutto il territorio.

Le Serie C di TCL

TCL ha come obiettivo principale quello di democratizzare soluzioni di alto livello, e con i TV delle nuove Serie C introdotte nel corso del 2021, è riuscita a portare alla portata di tutti due tra le tecnologie più all’avanguardia in ambito di display: quella Mini-LED e quella QLED. Grazie a questi schermi, infatti, TCL offre una soluzione che può regalare immagini di altissimo livello ad un prezzo decisamente competitivo. Le nuove Serie C di TCL comprendono la Serie C72 (QLED), la Serie C72+ (QLED) e la Serie C82 (Mini-LED), con differenti dimensioni dello schermo che variano da 43” a 75”, per rispondere alle esigenze di ogni utente.

Tutti i nuovi modelli delle Serie C sono Android TV e sono dotati di HDR multi-formato: questo fa sì che gli utenti possano sfruttare appieno la capacità massima del proprio TV 4K HDR. Qualunque sia il contenuto, dal Dolby Vision su Netflix o Disney+ al contenuto HDR 10+ su Amazon Prime Video, i TV 4K HDR di TCL supporteranno sempre il formato migliore. Inoltre, le Serie C72+ e C82 dispongono della tecnologia 4K HDR Dolby Vision IQ, capace di ottimizzare la qualità dell’immagine per adattarla alle condizioni di illuminazione della stanza. TCL ha completato questa linea di TV, aggiungendo un comparto audio firmato Onkyo e Dolby Atmos, che permette all’utente di godere completamente di ogni scena, come al cinema.

TCL Serie C82 Mini LED, il cinema alla portata di tutti

La Serie C82 è l’Android TV dotato di tecnologia proprietaria TCL Mini-LED e 4K HDR Premium: questa combinazione ha permesso di creare un display di altissima definizione, regalando un’esperienza visiva senza eguali. Le migliaia di Mini-LED che lo compongono e la gamma dinamica di 20 stop, gli consentono di avere chiari spettacolari e prestazioni HDR ancora più ricche e realistiche. TCL ha inserito un comparto audio targato ONKYO e Dolby Atmos di prima qualità, che unito allo schermo, che avvolge completamente tutta la stanze e trasporta gli utenti all’interno della scena.

Questa Serie, però, è pensata non solo per godere appieno di film e contenuti video, ma strizza l’occhio anche ai giocatori più appassionati. Infatti, grazie alla modalità Game master Pro, è in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti, con il nuovo HDMI 2.1 48 Gbps, permette un refrash rate più veloce, fino a 120 frame al secondo in 4K, e il VRR che elimina gli effetti di stutter e tearing per un gameplay fluido e pieno di dettagli. Infine, la Serie C82 integra una videocamera magnetica grandangolare 1080P, per sbloccare il potenziale del TV, permettendo di rimanere in contatto con i propri cari e di condividere le proprie esperienze sul grande schermo. TCL Serie C82 è disponibile in Italia nelle versioni da 55” e 65”.

TCL Serie C72+, il QLED per gli appassionati di immagini mozzafiato

La Serie C72+ si inserisce nel portfolio di TCL per rispondere alle esigenze degli utenti che amano combinare immagini reali e un design semplice ed elegante. Grazie alle tecnologie Quantum Dot e Motion Clarity 100Hz di cui è dotato, questo Android TV di TCL è lo schermo ideale per guardare le immagini in maggiore movimento, come film d’azione e gameplay dinamici. I modelli di questa Serie permettono di avere sessioni di gioco ancora più emozionanti grazie alla modalità Game master Pro unita al display di alta qualità di cui dispone.

La Serie C72+ è dotata di 4K HDR Pro, che combinata alla tecnologia Quantum Dot, fornisce un’esperienza High Dynamic Range migliore, con una riproduzione di colori accurati e dettagli precisissimi. Il comparto sonoro Onkyo con Dolby Atmos rispecchia lo standing del display, donando al TV il corretto surround per vivere un’esperienza ancora più completa. La Serie C72+ di TCL è disponibile in Italia nelle versioni da 55”, 65” e 75”.

TCL Serie C72, il QLED per regalare infinite sfumature di colori

La Serie C72 vanta la tecnologia Quantum Dot all’avanguardia, l’AiPQ e il deep learning che permettono di offrire un volume colore ricco di sfumature e gradazioni, rendendo le immagini sullo schermo nitide e cinematografiche. La Serie C72 è dotate di 4K HDR Pro che, combinato alla tecnologia Quantum Dot, fornisce un’esperienza High Dynamic Range migliore. Gli utenti potranno godere di immagini talmente realistiche e ricche di particolari, da sentirsi trasportati nel cuore della scena. La Serie C72 è dotata di suono Onkyo con Dolby Atmos. Gli speaker ONKYO, appositamente progettati per la chiarezza e la precisione del suono, consentono un’esperienza sonora Dolby Atmos più realistica, comodamente a casa.

Per i giocatori, la reattività del TV è importante tanto quanto la risoluzione dell’immagine. Per questo motivo TCL ha incluso la modalità Game Master sulla Serie C72, con HDMI 2.1e ALLM, per permette all’utente di sperimentare la latenza più bassa e le migliori impostazioni dell’immagine per il gioco, in modo automatico. TCL Serie C72 è disponibile in Italia nelle versioni da 43”, 50”, 55”, 65” e 75”.

TCL Serie P, i TV entry level per un’esperienza visiva mozzafiato

TCL ha ideato anche due famiglie di TV 4K dal design ultra sottile: la Serie P61 con HDR 10 e la Serie P72 con HDR Pro e Motion Clarity. Questi due capolavori tecnologici soddisferanno perfettamente le elevate aspettative degli utenti grazie alle molte caratteristiche smart e all’incredibile qualità delle immagini 4K e del suono, capaci di ricreare un’atmosfera cinematografica.

Serie P61: immagini realistiche sul nuovo TV 4K ultrasottile di TCL con HDR 10 e Android TV

La Serie P61 di TCL unisce un design pulito con telaio sottile, un display 4K HDR 10 e Android TV, regalando così all’utente un tocco di stile e funzionalità inaspettati. La Serie P61 è pensata per coloro che non vogliono scendere a compromessi in fatto di stile, qualità delle immagini e facile accesso ai contenuti che amano. Dalle linee semplici ed eleganti, questo nuovo TV 4K Slim di TCL è un vero e proprio oggetto di arredo che si inserisce perfettamente in ogni stanza e permette a tutti i membri della famiglia di godersi i contenuti preferiti con una esperienza visiva eccezionale. TCL Serie P61 è disponibile in Italia nelle versioni da 43”, 50”, 55”, 65” e 75”.

TCL Serie P72: immagini precise con il display edge-to-edge

Con la Serie P72, l’eleganza si unisce ad alte prestazioni e tecnologia creando un’armonia perfetta. I TV di questa Serie combinano un design ultra sottile, la qualità delle immagini 4K HDR, Dolby Vision e Motion Clarity per immagini di qualità e super dettagliate. Integrano, inoltre, il sistema Smart TV più avanzato di sempre: Android TV con Google Assistant integrato. I consumatori possono accedere facilmente ai loro contenuti preferiti parlando direttamente con il TV grazie al controllo vocale Hands-Free integrato. Il nuovo arrivato della serie “P” offre un design innovativo senza cornice che ridefinirà il modo in cui si guarda la TV. La Serie P72 di TCL è disponibile in Italia nelle versioni da 43”, 50” e 55”, in esclusiva Unieuro.

La nuova soundbar TS8132

Dopo il grande successo avuto con soundbar adatte alle esigenze di tutti gli utenti, con tanto di suono Dolby Atmos immersivo, TCL ha presentato quest’anno il nuovo modello TS8132: una soundbar 3.1.2 Dolby Atmos con subwoofer wireless, in grado di offrire un suono coinvolgente anche tramite i migliori servizi di streaming, TV e giochi. Inoltre, la soundbar TS8132 è stata premiata dagli esperti del suono EISA come “BEST BUY SOUNDBAR 2021-2022”.

Questo modello di soundbar supporta tecnologia Dolby Atmos che, grazie ad una nuova dimensione guidata da non meno di 8 altoparlanti, riproduce un soundstage ancora più potente. TCL TS8132 non sorprenderà solo per le prestazione di ottimo livello, ma anche per il suo design elegante e per il suo subwoofer compatto e allo stesso tempo potente. Oltre ad offrire esperienze immersive per film e TV, diventerà anche rapidamente l’hub audio per il soggiorno grazie al Chromecast integrato, alla compatibilità con Apple AirPlay e Alexa, capace di collegarsi a tutti gli ecosistemi audio più usati. Dotato anche di HDMI con eARC per connettersi al televisore, supporta tutti i formati audio e Dolby Vision compatibile 4K pass-thru.

La soundbar TS8111 di TCL, una soluzione unica per le case più contenute Per chi non conosce Dolby Atmos ed è alla ricerca di un upgrade facile e accessibile, TCL presenta la soundbar Dolby Atmos all-in-one TCL TS8111 con doppio subwoofer integrato. Un design ultra compatto per un’esperienza Dolby Atmos senza eguali. La soluzione ideale per chi vuole implementare il comparto audio del TV, senza dover rivoluzionare il proprio salotto. Infatti, la soundbar TS8111 di TCL si inserisce perfettamente in ogni sala e accompagna elegantemente ogni TV, regalando un’esperienza audio ancora più coinvolgente. Grazie alla tecnologia Dolby Atmos e ai doppi subwoofer integrati, l’audio si diffonderà in ogni angolo della stanza, avvolgendo completamente gli utenti.

Disponibilità e prezzi

La Serie C72 è disponibile al prezzo consigliato di 499€ per il modello 43 pollici, 699 € per il modello 50 pollici, 749€ per il modello 55 pollici, 999€ per il modello 65 pollici e 1599€ per il modello 75 pollici.

è disponibile al prezzo consigliato di 499€ per il modello 43 pollici, 699 € per il modello 50 pollici, 749€ per il modello 55 pollici, 999€ per il modello 65 pollici e 1599€ per il modello 75 pollici. La Serie C72+ è disponibile al prezzo consigliato di 949€ per il modello 55 pollici, 1199€ per il modello 65 pollici e 1699€ per il modello 75 pollici.

è disponibile al prezzo consigliato di 949€ per il modello 55 pollici, 1199€ per il modello 65 pollici e 1699€ per il modello 75 pollici. La Serie C82 è disponibile al prezzo consigliato di 1399€ per il modello 55 pollici e 1799€ per il modello 65 pollici.

è disponibile al prezzo consigliato di 1399€ per il modello 55 pollici e 1799€ per il modello 65 pollici. La Serie P61 è disponibile nei formati da 43″, 50″, 65″, 70″ e 75″ pollici, a settembre a partire da 429€

è disponibile nei formati da 43″, 50″, 65″, 70″ e 75″ pollici, a settembre a partire da 429€ La Serie P72 è disponibile in esclusiva Unieuro nel modelli da 43”, 50” e 55” ad un prezzo suggerito al pubblico a partire da 449€.

è disponibile in esclusiva Unieuro nel modelli da 43”, 50” e 55” ad un prezzo suggerito al pubblico a partire da 449€. La Serie TS8132 sarà disponibile a partire da fine Ottobre al prezzo consigliato di 349€.

sarà disponibile a partire da fine Ottobre al prezzo consigliato di 349€. La Serie TS8111 è disponibile al prezzo consigliato di 199€.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!