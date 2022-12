TCL: tutti i prodotti da regalare per un magico Natale

Vivi la magia delle feste di Natale con TCL e la sua innovativa gamma di prodotti. Trova il regalo giusto per te e per i tuoi cari

Le festività natalizie sono alle porte e TCL (qui per maggiori info), è un’azienda leader nel settore dell’elettronica di consumo. Per questo Natale propone una serie di idee regalo ideali per tutti gli utenti che vogliono divertirsi con i propri cari. Che si tratti di rilassarsi davanti a un bel film o di creare un’atmosfera festosa, TCL ha pensato a un insieme di prodotti adatti per tutte le occasioni.

Dettagli sui prodotti da TCL da regalare in questo Natale 2022

Tablet, TV, auricolari, smartphone e router, diventano i regali perfetti da fare a sé stessi o ai propri amici e parenti. Inoltre, non tutti i migliori regali hanno un prezzo: infatti si può vincere una delle videochiamate esclusive con gli Ambassador TCL Inspire Football! In quest’ultima campagna, i fan potranno avere l’opportunità di incontrare a distanza i migliori calciatori del mondo, semplicemente registrandosi, senza alcun obbligo di acquisto, attraverso la landing-page dedicata.

TCL NXTPAPER 10s, non il solito libro!

I libri sono sempre un’idea regalo facile e apprezzata, ma spesso non la più glamour. Perché non scegliere un device che permette di leggere un libro e fare molto altro? TCL NXTPAPER 10s non è solo un e-reader, ma un tablet Android che permette di leggere, disegnare, navigare e condividere contenuti. Questo tablet pluripremiato offre un’esperienza simile a quella che l’utente potrebbe avere con la carta, garantendo anche una reale protezione per gli occhi. Lo schermo del dispositivo offre massimo comfort per la vista, assicurando, al contempo, colori vividi e un contrasto impeccabile. TCL NXTPAPER 10s è disponibile con T-Pen nella colorazione Ethereal Green a partire da €269,90.

TV TCL Mini LED Serie C835: per un Natale in alta definizione

I TV TCL Mini LED Serie C835 sono i primi Google TV QLED al mondo, dotati di tecnologia TCL Mini LED. Questa serie è composta da TV 4K Mini LED 144Hz con tecnologia QLED per offrire colori eccezionali e il sistema audio Onkyo 2.1 (con Dolby Atmos) per un’esperienza audio cinematografica coinvolgente a casa. I TV Mini LED TCL sono i compagni ideali per godersi i migliori film, sport e giochi HDR con i propri cari. Ciò grazie a funzioni come Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Premium, TCL Game bar e ai più recenti formati HDR supportati (tra cui HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ). Il TV perfetto per illuminare le serate invernali e per creare felici ricordi di famiglia!

Il dispositivo perfetto per una connessione super veloce: TCL 40 R 5G

Ammettiamolo, durante le vacanze è molto probabile che passeremo molto tempo con la famiglia e che lotteremo per la connessione Internet. Ecco perché è una buona idea avere uno smartphone 5G! TCL 40 R 5G offre connettività 5G ultraveloce, batteria robusta, potente processore Mediatek Dimensity 700 e display fluido a 90Hz. Queste caratteristiche consentono uno streaming video senza ritardi e il download di film e musica facile come uno schiocco di dita. Un ottimo modo per trascorrere le lunghe giornate a rilassarsi in casa. TCL 40 R 5G è disponibile sugli operatori TIM e WIND3 al prezzo suggerito di € 239,90 nella colorazione Starlight Black.

La serie C735: i TV TCL per creare il miglior intrattenimento domestico da vivere con i propri cari

Grazie all’innovazione di TCL, i modelli extra-large da 98 e 85 pollici dei TV TCL Serie C735 offrono il meglio dell’intrattenimento con tecnologia e design alla portata di tutti. È possibile vivere una vera e propria esperienza cinematografica a casa: lo schermo così grande offre agli utenti un’esperienza visiva completamente immersiva! Questa serie TCL 4K QLED 120Hz con Google TV combina 4K HDR Pro, 120Hz Motion Clarity Pro (per una qualità dell’immagine fluida, nitida e colorata). Ma anche HDMI 2.1, ALLM, 120Hz VRR, Freesync Premium, TCL Game bar e gli ultimi formati HDR supportati per diventare il miglior compagno per un intrattenimento spettacolare a casa con amici e familiari. Le tecnologie avanzate presenti in questa serie di TV fanno risaltare ogni dettaglio, producono colori accurati, offrono immagini mozzafiato super ampie senza alcun bordo, proprio come al cinema.

Audio personalizzato con TCL MOVEAUDIO S180, perfetto per i lunghi mesi invernali

Sei in cerca di un angolo tranquillo in casa per ascoltare la musica o lavorare durante le vacanze invernali? Gli auricolari TCL MOVEAUDIO S180 offrono un audio chiaro e personalizzato per tutte le situazioni. TCL MOVEAUDIO S180 si avvale della tecnologia Active Noise Cancellation, che blocca il rumore ambientale esterno, per un audio coinvolgente e una straordinaria esperienza True Wireless In-ear. E’ dotato anche delle funzioni Smart Wearing Detection e Transparency Mode, per ascoltare i suoni circostanti senza dover riporre gli auricolari. Gli auricolari TCL MOVEAUDIO S180 sono disponibili nei colori White e Black a partire da €59,90.

La serie TCL P735: Dolby Vision e 4K per un magico Natale!

La serie TCL P735 eccellenti performance audiovisive e un incredibile intrattenimento, offrendo un’esperienza unica per la TV e il gioco. Combina 4K HDR, Dolby Vision, HDR10 e 60Hz Motion Clarity per una qualità delle immagini 4K HDR dettagliata e fluida. Presente il supporto di Game Master, HDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode) e dei più recenti formati HDR Dolby Vision + Dolby Atmos. Questa serie è un’ottima alleata per godersi qualsiasi film, serie, gioco o sport in HDR. Funzionale ed elegante, il design metallico e senza cornici dei TV TCL P73 consentirà agli utenti di godere maggiormente le immagini più amate. Grazie a Google TV, alla qualità dell’immagine e del suono, i P735 di TCL sono perfetti per i contenuti in streaming e per creare un intrattenimento di alta qualità nel periodo più magico dell’anno!

Router, ottima idea regalo per una famiglia sempre più connessa

Che sia per rilassarsi davanti al camino o collegarsi in videochiamata, durante le vacanze una connessione Internet affidabile è un must. Sono finiti i tempi in cui le reti mobili a banda larga richiedevano giorni di installazione. Il portafoglio CPE di TCL ha router 5G e soluzioni 4G nel suo sacco di Babbo Natale. Con TCL LINKHUB 5G CPE HH515, la connettività avanzata Wi-Fi 6 può supportare fino a 256 utenti, il gaming su cloud e lo streaming live di alta qualità. TCL LINKHUB LTE CAT6 Home Station HH63 ha un design semplice ed elegante, ideale per l’ufficio e per la postazione a casa. Da non dimenticare TCL LINKZONE LTE CAT6 Mobile Wi-Fi MW63, un Wi-Fi mobile personale che offre connettività ad alta velocità con un design leggero e tascabile per un massimo di 32 utenti.

Il TCL LINKHUB 5G CPE HH515 è disponibile a partire da € 379,90

TCL LINKZONE LTE CAT6 Mobile Wi-Fi MW63 è disponibile a partire da € 79,90

TCL Link Zone - MW63V, Modem mobile 4G, LTE (CAT.6), WiFi, Hotspot fino a 32 Utenti Leggero e Portatile con app dedicata di gestione, compatbile con eSIM, Black [Italia] Modem Mobile Hotspot Wi-Fi LTE con LED display configurabile tramite App (iOS & Android) . È sufficiente inserire una scheda nano SIM (o attivare una eSIM integrata) e seguire i messaggi in tempo reale. Le 4 spie LED integrate indicano la presenza del segnale e il funzionamento del Wi-Fi. Vengono fornite informazioni costanti sullo stato della batteria, mentre la spia luminosa degli SMS indica i messaggi in arrivo. Puoi leggere i messaggi usando un'applicazione installata sul tuo smartphone.

Il TCL LINKHUB LTE CAT6 Home Station HH63 è disponibile a partire da € 129,90

Prezzi e disponibilità dei prodotti TCL per le festività di Natale

I TV TCL Serie C83 sono disponibili nei formati:

da 75” a partire da 1.999,90 euro

il 65” a partire da 1.399,90 euro

da 55” a partire da 999,90 euro

I TV TCL Serie C73 sono disponibili nei formati:

da 98″ a partire da 4.999,90 euro

l’85” a partire da 1.999,90 euro

da 75” a partire da 1.399,90 euro

il 65” a partire da 899,90 euro

da 55” a partire da 749,90 euro

I TV TCL Serie P73 sono disponibili nei formati:

l’85” a partire da 1.499,90 euro

75″ a partire da 999,90 euro

il 65″ a partire da 599,90 euro

il 55″ a partire da 499,90 euro

da 50″ a partire da 449,90 euro

il 43″ a partire da 399,90 euro

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti TCL ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).