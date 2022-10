TCL svela i nuovi occhiali NXTWEAR S

I nuovi occhiali TCL NXTWEAR S, svelati su Kickstarter con uno sconto speciale, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

TCL, azienda pioniera nella tecnologia dei display e, nelle esperienze smart e di qualità a prezzi accessibili, lancia su Kickstarter la nuova generazione di occhiali con display indossabili: NXTWEAR S. I nuovi occhiali saranno in vendita attraverso la piattaforma di crowdfunding con uno sconto del 35% rispetto al prezzo di partenza di 449 dollari, per un periodo di tempo limitato.

Svincolarsi dagli schermi fissi

Gli occhiali TCL NXTWEAR S, sono il nuovo aggiornamento dei precedenti TCL NXTWAR Air, con una serie di funzioni che svincolano gli utenti dagli schermi fissi. Gli occhiali intelligenti offrono un campo di visione ampio, equivalente a uno schermo da 140 pollici a quattro metri di distanza, con doppi display Micro OLED da 1080p che forniscono uno spazio di proiezione privato e di alta qualità. TCL NXTWEAR S trasformano e migliorano le attività di svago di giocatori e streamer, ovunque e in qualsiasi momento.

Come al cinema

L’audio e il display immersivo offrono un’esperienza di livello cinematografico. L’audio è regolato in modo da ottimizzare le frequenze alte e basse per produrre un suono nitido, senza impedimenti e stabile, mentre il gruppo di altoparlanti è ridistribuito più vicino all’orecchio per migliorare il volume. L’immagine FHD, impeccabilmente nitida, ha una risoluzione di 47 pixel per grado (PPD) e una copertura DCI-P3 superiore al 90%. L’esperienza di alta qualità trasforma un viaggio ordinario in un viaggio epico.

Progettati all’insegna del comfort e della praticità

NXTWEAR S sono equipaggiati con una montatura che può essere dotata di lenti correttive, per adattarsi allo stile e alle esigenze individuali degli utenti, oltre a essere intercambiabili. Il ponte sul naso è caratterizzato da una superficie curva e morbida che rende più confortevole l’uso prolungato.

I comandi intuitivi sono posizionati in modo da facilitarne l’uso: il volume viene regolato tramite una rotella sulla tempia sinistra, mentre il quadrante della tempia destra controlla la luminosità e l’interruttore della modalità 2D e 3D. Il connettore magnetico pogo-pin, posizionato sul retro della tempia destra, si collega facilmente a dispositivi intelligenti, console di gioco e computer. TCL NXTWEAR S sono compatibili con oltre 100 dispositivi Android e Windows dotati di porta USB-C. I dispositivi iOS sono compatibili con un adattatore.

Il commento di Howie Li

Howie Li, General Manager di TCL Innovative Business Group, ha commentato:

Abbiamo avuto ottimi feedback dalle precedenti generazioni di occhiali e questo gioca un ruolo significativo nel migliorare lo sviluppo dei prodotti TCL. Gli occhiali NXTWEAR S hanno ricevuto alcuni aggiornamenti significativi e siamo entusiasti di lanciarli su Kickstarter per offrire agli acquirenti uno sconto esclusivo e in anteprima prima che il prodotto diventi ampiamente disponibile a dicembre.

Disponibilità

Disponibile in esclusiva su Kickstarter, la campagna TCL NXTWEAR S durerà fino al 10 novembre, offrendo ai consumatori di tutto il mondo l’opportunità di provare occhiali intelligenti di alta qualità e dal prezzo accessibile. Per ulteriori informazioni sulla connettività degli occhiali TCL NXTWEAR S, si consiglia di visitare il seguente link.

Cosa ne pensate di questi nuovi occhiali NXTWEAR S di TCL? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.