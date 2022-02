TCL NXTPAPER 10s e NXTWEAR AIR: al MWC le versioni finali

TCL arriverà al MWC con i prodotti premiati al CES 2022 per dare la possibilità anche al pubblico europeo di toccare con mano alle sue ultime creazioni nella forma che avranno quando arriveranno sul mercato. Finalmente vedremo le versioni commerciali di TCL NXTPAPER 10s e NXTWEAR AIR

TCL, uno dei brand di elettronica di consumo più venduti al mondo e azienda leader nel settore della tecnologia, presenterà finalmente al Mobile World Congress i suoi nuovi prodotti, TCL NXTPAPER 10s e TCL NXTWEAR AIR. Già premiati al CES 2022 di Las Vegas, i dispositivi saranno finalmente disponibili per degli hands on per tutti coloro che si troveranno a Barcellona alla fine di febbraio.

TCL NXTPAPER 10s e TCL NXTWEAR AIR: due prodotti da premio

TCL NXTPAPER 10s e TCL NXTWEAR AIR si sono distinti nell’ambito della cerimonia di premiazione Global Top Brand Awards. TCL NXTWEAR AIR ha vinto il premio per “The Most innovative Award of The Year”, mentre il tablet TCL NXTPAPER 10s si è classificato primo per “Eye Protection Innovation Award of The Year”. Questi premi fanno seguito a precedenti riconoscimenti, come quello vinto da TCL 20Pro 5G nell’ambito del programma CES 2022 Innovation Awards e quello che TCL Electronics ha vinto per “Innovation Award of Mini LED Display Technology” con il suo TCL OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO.

Il tablet che pensa agli occhi

TCL NXTPAPER 10s è progettato specificatamente per garantire una particolare attenzione alla protezione degli occhi. Grazie alla certificazione TÜV si assicura infatti una riduzione delle emissioni di luce blu del 50% rispetto agli altri modelli, garantita da una funzione integrata direttamente sia nel software che nell’hardware del tablet. Il design del display simile alla carta utilizza 10 strati di protezione per mantenere i colori naturali, stabilendo un nuovo standard del settore. Gli utenti potranno inoltre beneficiare di una visione chiara da qualsiasi angolazione grazie alla finitura anti-riflesso del display.

Gli occhiali smart

TCL NXTWEAR AIR è la seconda generazione di occhiali indossabili con display integrato. Questi occhiali offrono un’esperienza cinematografica portatile con uno schermo equivalente a 140 pollici e una sensazione di distanza dal display di 4 metri. Gli utenti potranno godere di un’esperienza visiva migliorata, dalla visione di film, ai videogiochi, al lavoro da remoto. Con un peso di soli 75g con lenti standard, gli occhiali NXTWEAR AIR sfoggiano due lenti frontali intercambiabili che regalano comfort e stile.

TCL NXTPAPER 10s e TCL NXTWEAR AIR saranno mostrati nella loro versione commerciale e finale nel corso degli appuntamenti TCL organizzati in occasione del Mobile World Congress di Barcellona 2022. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!