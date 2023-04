TCL Europe presenta le ultime innovazioni alla Milano Design Week 2023

TCL Europe presenta le ultime innovazioni e tecnologie alla Milano Design Week 2023. Durante l’evento Discover the Unimagined il brand ha annunciato la nuova linea di prodotti, tra cui i TV Mini LED, QLED, le soundbar e gli elettrodomestici

TCL, il secondo brand al mondo per i TV e primo tra quelli nel segmento da 98 pollici, annuncia oggi i suoi ultimi prodotti su tutte le categorie. Tra questi troviamo le nuove Serie TV Mini LED e QLED, ma anche soundbar ed elettrodomestici. TCL rafforza inoltre la sua posizione e accelera in Europa partecipando per la prima volta alla nota Milano Design Week per presentare il suo impegno in materia di sostenibilità, design e innovazione. Mettendo in campo un’ampia e ambiziosa strategia di visibilità legata ad una serie di partnership sportive.

TCL Europe conquista il secondo posto tra i marchi di televisori grazie alle sue innovazioni

TCL è oggi un marchio leader e uno dei principali attori nel mercato dei televisori a livello mondiale e l’azienda continua la sua crescita con risultati che dimostrano il suo dinamismo e la sua capacità di innovazione. La TCL ha recentemente annunciato di essersi classificata tra i primi due marchi di TV a livello globale (e tra i primi marchi di TV Android) secondo il report 2022 di OMDIA. Inoltre, i grandi schermi TV targati TCL hanno ricevuto un notevole impulso di crescita nell’ultimo anno. Il brand ha anche ottenuto il primo posto nella quota di mercato globale nel segmento da 98 pollici.

Oltre i limiti

In linea con il suo claim “Inspire Greatness”, TCL vuole spingersi oltre i limiti del possibile con la tecnologia e giocare un ruolo chiave nella vita dei clienti. Ispirandoli e aiutandoli a vivere nuove esperienze all’interno della propria casa. Nel 2022, il marchio ha registrato un aumento nei volumi (spedizioni dalle fabbriche) del 76% per i TV Mini LED e QLED con dimensione maggiori uguali di 65″. Offrendo intrattenimento, immersione totale e trasportando il pubblico in nuovi mondi. Nel mercato europeo, la strategia di TCL basata su una tecnologia premium a prezzi accessibili si è rivelata particolarmente efficace. Posizionando il brand al terzo posto nel 2022, con un volume delle vendite in Europa che ha registrato una crescita del 5,3% su base annua, nonostante un contesto difficile.

Le innovazioni di TCL Europe sottolineano il suo impegno per una tecnologia responsabile e sostenibile

In qualità di azienda leader a livello mondiale nel settore dell’elettronica, TCL è impegnata nella ricerca di soluzioni più responsabili e sostenibili. Affidandosi a risorse dedicate e ponendo i consumatori al centro della propria strategia. Come evidenziato nel suo ESG Report 2022, TCL Technology ha investito un totale di 1,04 miliardi di dollari nella protezione dell’ambiente. Il brand ha risparmiato 229,53 milioni di tonnellate di acqua e la quantità di risorse idriche riciclate ha raggiunto 54,64 milioni di tonnellate nel corso dell’anno. Inoltre, la quantità di rifiuti riciclati è di 81.865 tonnellate. Entro il 2025, TCL si impegna a ridurre le emissioni di gas serra del 18%, il consumo di acqua del 27%, il consumo di energia del 13%, il consumo di gas naturale del 70% e il consumo di EPS del 10%.

TCL alla Milano Design Week

Nel 2023, TCL partecipa per la prima volta alla Milano Design Week, uno dei più prestigiosi eventi del settore del design al mondo. Lo scopo è quello di poter illustrare la sua visione volta a sviluppare tecnologia per un futuro migliore, che ispiri grandezza e unisca le persone. Con un design industriale ed estetico eccezionale, un’esperienza utente intuitiva e una produzione sostenibile. Dal 17 al 23 aprile, TCL presenta la sua mostra esclusiva “ELEMENTS – TCL Green Horizon”, con opere d’arte sostenibili ed esperienze rese immersive ed uniche grazie alla tecnologia. I visitatori potranno anche dare un’occhiata in anteprima alla linea di prodotti di TCL Europe per il 2023, oltre ai concept sviluppati dal TCL Design Innovation Center.

La nuova Serie TCL C84

Dal 2018, TCL è stata pioniera nel settore dei Mini LED e si è dedicata molto nello sviluppo di questa tecnologia. Nel 2023, TCL presenta la sua ultima generazione con un’esperienza visiva ancora migliore e un contrasto elevato e preciso, alta luminosità e una migliore uniformità. Il local dimming migliorato è in grado di produrre livelli di luminosità maggiori rispetto al passato (picco 2000nits HDR) e offrire così un contrasto ed un colore migliori per una qualità dell’immagine complessivamente più alta. La nuova Serie C84 è disponibile nei formati 55”, 65”, 75” e 85”. Basato sulla tecnologia Mini LED e QLED e supportato dal processore AiPQ 3.0 con gli algoritmi di miglioramento di qualità dell’immagine, questo modello offre prestazioni video eccezionali. La combinazione Dolby Vision IQ e Dolby Atmos regala una user experience coinvolgente e immersiva.

Nuovi TV QLED Serie C64 e C74 per colori e intrattenimento senza fine

TCL presenta oggi la nuovissima Serie C74. Questa combina i QLED con la tecnologia Full Array Local Dimming, 4K HDR Pro 1000nits e Refresh rate 144 Hz per una qualità delle immagini HDR ancora più fluida, nitida e dai colori vivaci. Questa nuova serie (disponibile nei formati 55″, 65″ e 75″) pensata per il gaming è dotata della funzione Game Accelerator che consente di giocare a 240Hz con i titoli di ultima generazione. TCL presenta anche la nuova Serie C64, disponibile nei formati 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ e 85″. Dotata di tecnologia QLED per un’eccezionale espressione del colore, questa nuova serie è un’aggiunta eccellente per chi desidera un intrattenimento domestico interattivo e di alta qualità. Certificato con gli standard Dolby Vision e Dolby Atmos, questa serie è dotata della funzione Game Accelerator a 120 Hz e supporta tutti gli standard HDR.

Un’ampia gamma di elettrodomestici ed innovazioni ad alte prestazioni di TCL Europe

Forte di un consolidato reparto di Ricerca & Sviluppo e a due anni dall’introduzione dei primi elettrodomestici in Europa, TCL lancia una nuova serie di prodotti. Pronti per soddisfare le aspettative dei consumatori in continua evoluzione per una vita domestica più smart e più salutare, per le persone ma anche per l’ambiente. Il marchio presenta la terza generazione di condizionatori d’aria, con le nuove e innovative serie Gentle Cool e FreshIN. Queste consentono ai clienti di sperimentare condizioni atmosferiche più piacevoli. Oltre ad un controllo più accurato della temperatura, con l’aggiunta di migliori benefici per la salute e un minore consumo energetico.

Un occhio alla sostenibilità

Nell’ottica della sostenibilità, i frigoriferi TCL sono dotati del sistema Multi Air Flow, che assicura il corretto raffreddamento degli alimenti circondandoli di aria fresca ovunque siano collo. cati. Inoltre, la tecnologia Automatic Anion Release Technology (AAT) aggiunge uno speciale materiale minerale al rivestimento interno per fornire ulteriori benefici di purificazione e antiossidazione. Oltre a garantire che il frigorifero mantenga un effetto batteriostaticoNel 2023, TCL Europe introdurrà anche le nuove lavatrici della Serie P3, in classe A per l’efficienza energetica e per la silenziosità degli apparecchi. Questi prodotti hanno un basso impatto ambientale, soprattutto grazie alla tecnologia TCL Brushless Digital Inverter che consente al motore della lavatrice di ruotare alla velocità ottimale per il carico, consumando meno energia rispetto alle lavatrici tradizionali.

TCL evidenzia il potente legame tra tecnologia e sport

TCL ha fatto dell’impegno nel mondo dello sport una parte importante della sua strategia globale. Ha costruito un forte programma di sponsorizzazioni volto a rafforzare l’influenza del marchio in tutto il mondo. In Europa, per accelerare e sostenere la sua crescita e le sue forti ambizioni, TCL ha scelto di sostenere diverse squadre ed eventi di primo piano in una sezione trasversale di campionati competitivi. Con diverse sponsorizzazioni di alto profilo in più mercati. TCL è il nuovo premium partner della Federazione Reale Spagnola di Calcio fino al 2026 ed è anche il partner ufficiale delle Nazionali Italiane di Calcio fino al 2026. Oltre che dell’iconico Arsenal Football Club nel Regno Unito e della Nazionale Ceca di Calcio.

Non solo calcio

Oltre al calcio, TCL è anche partner della Federazione Francese di Rugby (e delle sue squadre maschili e femminili a 15 e a 7 per un periodo di tre anni). Ed è anche partner premium della squadra di pallamano Győri Audi ETO KC in Ungheria e della squadra di pallamano Zagreb Handball Club in Croazia. Nel 2023, per offrire a tutti gli appassionati di sport un’esperienza visiva ottimale e coinvolgente come se fossero allo stadio, TCL amplierà anche la sua TCL collezione di grandi schermi con un numero ancora maggiore di TV Mini LED e QLED da 65″ fino a 98″.

E voi ? Cosa ne pensate di queste innovazioni di casa TCL Europe ?