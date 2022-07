SwitchBot Bot: l’interruttore intelligente che domotizza qualsiasi cosa

Se volete domotizzare uno qualsiasi dei vostri elettrodomestici o qualsiasi altra cosa che funzioni con un interrutore, potete farlo con SwitchBot Bot, un interruttore intelligente che può essere applicato ovunque

Molti moderni elettrodomestici ed impianti sono dotati di sistemi di domotica integrati e possono interfacciarsi direttamente con smartphone ed assistenti vocali in modo da poterli comandare da remoto e con pochi semplici comandi. Ma la maggioranza degli impianti e degli elettrodomestici sono ancora scarsamente integrati con le applicazioni di domotica. Ecco dove entra in gioco SwitchBot Bot, un interruttore intelligente davvero versatile. Andiamo a conoscerlo più da vicino!

SwitchBot Bot: l’interruttore smart per la casa domotica

Con SwitchBot Bot possiamo trasformare qualsiasi elettrodomestico, anche quelli più datati, potranno essere domotizzati. Infatti questo interruttore smart può essere applicato direttamente su qualsiasi interruttore a bilanciere o pulsante, dalla quelli delle luci al condizionatore.

L’installazione è molto semplice: sarà sufficiente fissare il prodotto accanto all’interruttore da attivare. Non servono strumenti particolari, né tanto meno l’intervento di un tecnico. Una volta installato, sarà possibile sincronizzarlo con lo smartphone tramite l’app dedicata o uno smart speaker come Google Assistant, Amazon Alexa o Siri Shortcuts e potremo controllare i nostri interruttori con pochi click oppure tramite la voce. Con SwitchBot Hub sarà ance possibile il controllo da remoto. Ovviamente è anche possibile, tramite l’app dedicata, settare dei timer per mettere in funzione i nostri dispositivi.

La batteria integrata in SwitchBot Bot e la tecnologia Wi-Fi e Bluetooth a basso consumo garantiscono un funzionamento continuo di circa 600 giorni. Infine possiamo interfacciarci con altri dispositivi dell’ecosistema SwitchBot per creare schemi di automazione o “Scene” più complesse. Vediamo come!

Alcune applicazioni da provare

Preparare il caffè la mattina: posizionando il Bot SwitchBot sulla macchina del caffè e impostandolo nell’app SwitchBot per premere il pulsante alle ore 8:00, possiamo avere il caffè pronto appena ci alziamo! L’interruttore intelligente accenderà la macchina del caffè e noi troveremo tutto pronto! Basterà ricordarsi di mettere la tazza a posto. Una casa accogliente: posizionando SwitchBot Bot sull’interruttore della luce e collegando il sensore di contatto SwitchBot alla porta, potremo creare una scena nell’app SwitchBot o nella home page di Alexa/Google. Ora quando la porta si aprirà e richiuderà perché stiamo uscendo, le luce si spegneranno da sole. Invece quando rientreremo si accenderanno. Possiamo fare lo stesso con altri elettrodomestici come ad esempio il climatizzatore.

SwitchBot Bot in promozione al Prime Day

In occasione del Prime Day che si svolgerà il 12 e 13 luglio 2022, potremo acquistare questo interessante interruttore smart a prezzo scontato del 30%! L’offerta sarà attiva sullo store ufficiale di SwitchBot oppure su Amazon. Inoltre, i nostri lettori avranno diritto ad un ulteriore sconto del 5% inserendo il codice promozionale “35PRIMESB”. Per attivare lo sconto totale, pari al 35%, vi basterà entrare su Amazon usando il box qui sotto e inserire il codice promozionale. Il buono sconto è valido dal 7 luglio fino al 13 luglio e può essere utilizzato anche nello store ufficiale.

