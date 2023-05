Stampa 3D: diverse tecnologie e il loro utilizzo

Quali sono le diverse tecnologie di stampa 3D e come utilizzarle? Vediamo insieme di trovare risposta

La stampa 3D è una tecnologia relativamente nuova che ha avuto un enorme impatto sulla produzione e la prototipazione di prodotti in tutto il mondo. Si tratta infatti di una tecnologia additiva cioè che aggiunge materiale poco per volta in modo da creare un oggetto. Si tratta di una soluzione rapida ed a basso costo che permette di realizzare oggetti anche molto complicati. In questo articolo, ci concentreremo sui diversi tipi di tecnologie di stampa 3D e il loro utilizzo.

Fused Deposition Modeling (FDM): la stampa 3D più comune

La stampa FDM è uno dei metodi di stampa 3D più comuni e convenienti sul mercato. Questa tecnica stampa oggetti aggiungendo strato dopo strato della plastica fusa, creando così un modello tridimensionale. Per produrre un oggetto con questa tecnica, gli utenti devono creare un file digitale CAD 3D e caricarlo sulla stampante FDM. Le stampanti FDM sono utilizzate principalmente per creare prototipi e parti funzionali, anche se alcune applicazioni artistiche e creative stanno emergendo più recentemente dato che queste macchine stanno diventando sempre più precise nel riprodurre i dettagli.

Stereolithography (SLA), per una precisione assoluta

La stampa SLA 3D utilizza un processo di fotopolimerizzazione per creare modelli tridimensionali. La tecnologia SLA utilizza un resina fotosensibile che viene esposta ai raggi UV in modo che si solidifichi il più possibile. Gli utenti possono quindi estrarre gli oggetti creati dall’interno della resina, di solito utilizzando una soluzione per sciogliere la resina non indurita dalla luce. Questa tecnologia di stampa 3D è notevolmente più veloce delle altre tecnologie e può essere utilizzata per creare oggetti molto rigidi e precisi – è una tecnica simili a quella che si usa per produrre i processori. Tuttavia prevede uno spreco di materiale non indifferente. Questa tecnologia viene utilizzata principalmente per la creazione di stampi, gioielli e altri oggetti di piccole dimensioni.

Selective Laser Sintering (SLS), stampa 3D per metalli

La tecnologia SLS 3D utilizza un raggio laser per fondere polveri di materiale insieme per creare un modello tridimensionale. I materiali utilizzati in questa tecnologia di stampa 3D sono generalmente polimerici, metallici o ceramici. Questa tecnologia viene utilizzata per la produzione di parti funzionali e prototipazione, e gli oggetti creati hanno grandi proprietà meccaniche e un’alta qualità. Si tratta di una tecnologie molto promettente in ambito industriale perché permette di lavorare anche con i metalli.

Binder Jetting, stampa 3D imprecisa ma resistente

La tecnologia di stampa 3D a giunti di rilegatura utilizza una tecnologia di litografia a spruzzo che combina parti di polvere e un adesivo per creare oggetti tridimensionali. Gli oggetti creati con questa tecnologia sono abbastanza resistenti ma possono richiedere un lavoro di finitura aggiuntivo per renderli più robusti. Questa tecnologia viene utilizzata principalmente per la stampa di parti funzionali, prototipi e parti di automobili, nonché per la produzione di parti in ceramica e metalliche.

PolyJet, altissima risoluzione e dettagli

La tecnologia PolyJet 3D utilizza una matrice di ugelli di stampa per depositare piccole gocce di materiale polimerico fuso. Questa tecnologia consente di creare parti con alta risoluzione, dettagli e superficie liscia. Questa tecnologia viene utilizzata principalmente per la produzione di prototipi, modelli medici, parti di automobili e prodotti di consumo.

In generale, le applicazioni di questa tecnologia sono vastissime: va dagli utensili personalizzati alla produzione in serie di prodotti su larga scala. La tecnologia di stampa 3D è in continuo sviluppo e possiamo trovare sia modelli casalinghi che industriali.