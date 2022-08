Stampa 3D: quali sono le differenze tra resina e filamento?

In questo articolo andremo a scoprire quali sono le differenze tra stampa 3D a filamento e a resina per capire quale può soddisfare le vostre esigenze

La stampa 3D sta penetrando sempre più nelle case, nei laboratori di ricerca e sviluppo e nelle aziende perché offre una tecnologia di prototipazione rapidissima e una elevata flessibilità, oltre che un risparmio notevole. Infatti la stampa 3D è basata sulla tecnologia additiva che è una novità assoluta nel manifatturiero.

Di fatto si sono sempre utilizzate tecniche sottrattive cioè partendo da un blocco di materiale e rimuovendo tutto ciò che non serve. Da Michelangelo che scolpiva le sue statue al tornio nelle fabbriche, questo è sempre stato lo standard. Invece la stampa 3D permette di aggiungere il materiale un po’ per volta, strato per strato in modo da creare la forma desiderata. Esistono però diversi metodi per farlo.

Stampa 3D: filamento o resina?

Esistono due tecnologie principalmente: stampa 3D a filamento (FDM) e a resina (SLA). Nel primo caso il materiali viene fornito in grandi rotoli di filamenti. Per stampate il filo viene passato attraverso un estrusore che lo riscalda fino al punto di fusione e poi lo deposita. I filamenti sono disponibili in tantissimi materiali e colori diversi. Sono standard per tutti i produttori e si possono trovare a basso prezzo sul mercato.

Nella stampa 3D tramite resina invece il materiale è fornito all’interno di una cartuccia contenente un liquido fotosensibile che indurisce al contatto con la luce ultravioletta. L’estrusore quindi deposita un goccia e poi la bombarda con raggi UV per farla indurire. In questo caso i materiali e i colori disponibile sono limitati e spesso legati al produttore specifico. Tuttavia si tratta di una tecnologia molto più precisa che riesce a produrre oggetti con superfici più complesse e regolari. Ma è anche più costosa. Inoltre l’esposizione ai raggi solari diretti può rovinare il prodotto a lungo andare.

In generale se avete bisogno di realizzare in fretta dei prototipi a basso costo e bassa complessità, dovreste utilizzare la tecnologia a filamento. Invece se avete bisogno di elevata precisione e qualità di stampa per realizzare oggetti complessi da utilizzare in ambiente controllato, allora dovreste utilizzare la stampa 3D a resina.

LONGER: stampa 3D per ogni esigenza

Che cerchiare una stampante 3D a filamento o a resina, LONGER avrà certamente la risposta giusta per voi. La compagnia, nata nel 2016 in pancia al MIT, è diventata presto una grande realtà con oltre 100 dipendenti e una sede di 2000 mq per la produzione e gli uffici. Grazie agli oltre 50 brevetti, LONGER possiede il know-how per produrre diversi tipi di stampanti 3D con varie tecnologie. Inoltre con le sue 13 warehouse sparse in tutto il mondo può fornire assistenza pre e post-vendita ai suoi clienti.

Vediamo alcuni dei loro prodotti più interessanti.

Stampante 3D FDM LONGER LK5 PRO

Grandi dimensioni pari a 300 x 300 x 400 mm con Dual Blower Kit aggiornato

Pre-assemblata al 90% con stabile struttura triangolare

Touch screen a colori da 4,3 pollici e piattaforma in vetro Carborundum

Scheda madre silenziosa e open source

Tubo in teflon resistente alle alte temperature

Funzione di pausa/ripresa della stampa

Questa stampate può essere acquistata al prezzo promozionale di 299,99 dollari grazie al codice sconto “LK5PRO$30” che vi farà risparmiare 30 dollari. Inoltre è disponibile un bundle contenente LONGER LK5 PRO e 3 chili di filamento PLA per un prezzo di 379,69 dollari che permette di risparmiare circa 49 euro rispetto ai prezzi di listino. Ovviamente sono disponibili anche vari accessori.

Stampante 3D a resina LONGER Orange 30

Piatto da 119,8 x 68,0 x 169,9 cm per stampe di grandi dimensioni

Illuminazione UV a matrice uniforme e di alta precisione

Touch screen da 2,8 pollici e velocità di slicing accelerata

Sistema di raffreddamento rapido e di avviso di alta temperatura

La stampante LONGER Orange 30 è disponibile al prezzo promozionale di 149 dollari, rispetto ai 269 di listino. Ovviamente dato che si tratta di una stampante a resina avrete bisogno anche dei materiali da stampa specifici.

LONGER Orange 4K: la stampante 3D a resina più recente

Piatto da 119,8 x 68 x 190 cm per stampe di grandi dimensioni

Altissima precisione e velocità di stampa

Doppie guide lineari ad asse Z e illuminazione UV parallela uniforme

Sistema di raffreddamento rapido e di avviso di alta temperatura

Si tratta di una versione leggermente più evoluta delle precedente per lavori di maggior pregio e dimensioni. Il prezzo in promozione è di 399 dollari, contro i 699 dollari di listino. Si tratta di uno sconto del 50% quasi!

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!