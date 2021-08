Spinotti banana: cosa sono, come funzionano e applicazioni sul campo

Spinotti banana: cosa sono, come funzionano, quali vantaggi portano e dove acquistare prodotti di qualità? Ecco tutte le risposte

Per ottenere un risultato a regola d’arte occorre puntare su sistemi di qualità ma anche sugli accessori giusti che permettano di collegare le singole parti. I dispositivi attualmente sul mercato e gli spinotti che consentono di creare un impianto di qualità sono davvero molti, per questo potrebbe esserci il rischio di perdersi e selezionare qualcosa che non vada bene per le proprie esigenze, sia difficile da installare o non compatibile con la componentistica scelta. Questo è il motivo per il quale è opportuno scegliere negozi specializzati online che consentono di venire a conoscenza dei migliori accessori tecnologici, come i connettori banana.

Spinotti banana: cosa sono

Per trasportare il suono da vari dispositivi fino alle casse occorre impiegare degli spinotti: quelli più diffusi sono sicuramente quelli definiti banana a causa della loro forma che, alla lontana, ricorda questo frutto tropicale giallo, allungato e ricurvo.

La loro forza risiede nella facilità di connessione che può avvenire senza l’uso di nessun attrezzo semplicemente innestando l’uscita maschio, che presenta una parte prominente, su quella femmina, dotata di uno specifico alloggiamento. La presa risulta comunque salda in quanto tali connettori presentano una piccola bombatura con una molla la quale, spingendo all’esterno, evita che l’incastro possa risolversi senza intenzione. Il rivestimento, inoltre, evita che i cavi spellati, che solitamente si usano in queste occasioni, possano ossidarsi e ciò è un vantaggio non trascurabile.

I connettori banana o qualsiasi altro accessorio tecnologico o specifico si possono acquistare in negozi specializzati anche online, come, ad esempio, Rs Components Italia realtà di riferimento nella vendita di prodotti e accessori elettrici ed elettronici dei migliori marchi. La possibilità di sfogliare le varie pagine e leggere le caratteristiche di ogni articolo dove e quando si vuole, è sicuramente un vantaggio da aggiungere al fatto che di avere una vasta scelta e la possibilità di ricevere la merce direttamente all’indirizzo fornito in pochi giorni. Il reso e l’assistenza dedicata da operatori italiani rendono l’acquisto online preferibile rispetto a quello che si potrebbe fare in qualsiasi altro negozio fisico.

Come scegliere gli spinotti banana

I connettori banana sono spesso confrontati con quelli a forcella, costituiti da una placchetta metallica con due sporgenze che devono essere ancorati al sistema con una vite. La loro istallazione, quindi, necessita di un cacciavite per questo non sono altrettanto comodi.

Qualora si decida di acquistare uno spinotto a banana occorre sapere che ne esistono differenti modelli:

Quelli definiti a banana spezzata perché presentano un’interruzione ondulata al centro della parte metallica, ciò viene fatto per rendere la connessione particolarmente salda.

Quelli a lamella, simile ai precedenti ma utilizzano una metodologia differente per stabilizzare l’unione delle due parti. Si parla di una lamella avvolta attorno al pin centrale.

Quelli a espansione, in questo caso avvitando il connettore si creerà un aumento di volume di una componente interna, viceversa svitando le parti la dissoluzione del legame sarà molto facile da sciogliere

Prima dell’istallazione occorre comprendere la compatibilità con il cavo che verrà posto all’interno del connettore banana. Questo aspetto dovrebbe essere valutato in fase di acquisto, considerando il diametro dei fili che si useranno e anche la potenza sostenuta.

I migliori connettori banana sono realizzati in oro, rame trattato e fibra di vetro, questo è un altro fattore da valutare per ottimizzare il suono del proprio sistema surround o qualsiasi altro dispositivo che deve trasmettere suoni o musica. Selezionare un negozio online è sicuramente un vantaggio in quanto qui si trovano tantissimi accessori come: spinotti maschio, femmina ma anche accoppiatori, i quali sono indispensabili per allungare un filo esistente, quindi creare un collegamento piacevole e sicuro perché non presenta fili scoperti.