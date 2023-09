Garantite la comunicazione affidabile in mare con gli amplificatori del segnale cellulare per barche e yacht. Risolvete i problemi di connessione in ambiente marino. Scoprite i vantaggi e i tipi di amplificatori

La connessione a bordo delle barche e yacht è sempre più importante negli ultimi anni per i motivi diversi. Lo stabile collegamento internet offre la possibilità di ricevere e inviare informazioni utili sulla navigazione, come le previsioni meteo e le condizioni del mare. Inoltre, fornisce l’opportunità di sfruttare i servizi e le applicazioni offerti dalla rete mobile, come la navigazione GPS.

L’importanza della connessione a bordo delle imbarcazioni e il problema del basso segnale in ambiente marino

Il collegamento sicuro è necessario per mantenere il contatto con i colleghi a terra in caso di emergenza. Gli amplificatori segnale cellulari possono essere una soluzione per avere il collegamento stabile.

Tuttavia, la connessione in ambiente marino può essere scarsa o insufficiente a causa di vari motivi:

Essere distanti dalle torri cellulari diminuisce notevolmente la qualità del segnale;

Ci possono essere presenti vari ostacoli tra l’imbarcazione e le antenne che possono bloccare il segnale. Come gli ostacoli ci possono essere montagne, edifici, ponti o altre imbarcazioni;

Anche le condizioni atmosferiche (pioggia, nebbia o tempeste) incidono molto sulla qualità del segnale

Tecnologia degli amplificatori del segnale cellulare

Per risolvere il problema dello scarso segnale è possibile usare amplificatori di segnale per le barche. Sono dei dispositivi che catturano il segnale debole, lo amplificano e poi diffondono il segnale potenziato. In questo modo migliorano il segnale per una comunicazione affidabile.

Avere il segnale sicuro a bordo diventa una necessità e offre tanti vantaggi:

È essenziale per la comunicazione di emergenza in caso di incidenti o condizioni meteorologiche avverse.

Offre la possibilità di usare la connessione GPS e dei dati in tempo reale. Questo aiuta a migliorare la precisione della navigazione.

Una connessione stabile consente all’equipaggio e ai passeggeri di rimanere in contatto con il mondo esterno durante il lungo viaggio.

Tipi di amplificatori

Gli amplificatori segnale cellulari sono dei dispositivi che devono funzionare in modo affidabile in ambiente marino, perché sono esposti all’umidità, il sale, la corrosione, il cambiamento delle temperature e tanti altri. I ripetitori usati nell’ambiente marino sono spesso creati con delle custodie impermeabili o i rivestimenti speciali per aiutare a proteggere l’elettronica interna dalle condizioni esterne. Di solito sono anche progettati per coprire una vasta area a bordo dell’imbarcazione, in modo che tutte le aree di utilizzo, compresi i ponti e le cabine, siano coperte dal segnale cellulare potenziato.

Esistono diverse tipologie di amplificatori di segnale per le barche. Si variano per la frequenza, la potenza e i gestori supportati. Alcuni esempi di amplificatori di segnale cellulare per imbarcazioni sono: