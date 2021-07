Sony SRS-NB10: lo speaker indossabile per lo smart working

Ecco il diffusore full-range Sony SRS-NB10 per un audio “personale” di alta qualità. Con la tecnologia Precise Voice Pickup che mantiene la voce chiara nonostante i possibili rumori di sottofondo della casa , sarà il compagno ideale per lo smart working e non solo

Lavorare da casa non potrebbe essere più semplice con il nuovo SRS-NB10, lo speaker di Sony da indossare direttamente intorno al collo per partecipare a conference call o ascoltare musica in tutta comodità, anche spostandosi di stanza in stanza.

Sony SRS-NB10: chiarezza insuperabile

Gli ambienti di lavoro, sia a casa sia in ufficio, sono spesso disturbati da distrazioni o rumori di sottofondo che possono diventare un problema durante le riunioni virtuali. Ecco perché il nuovo SRS-NB10 è stato espressamente progettato per ottimizzare le interazioni da remoto.

Lo speaker è dotato di un diffusore full-range orientato verso l’alto che ottimizza il suono per le orecchie di chi lo indossa. I passive radiator incorporati nella parte posteriore dell’unità amplificano i bassi per garantire che il suono sia ben bilanciato. Anche a basso volume, lo speaker riproduce ogni parola in modo chiaro e preciso, anche in presenza di altre persone nella stessa stanza, perciò non ci si dovrà più preoccupare di disturbare i colleghi, coinquilini o familiari.

Il modello Sony SRS-NB10 garantisce un audio impeccabile durante tutte le telefonate. Indipendentemente dall’ambiente, il messaggio trasmesso sarà sempre chiaro grazie alla tecnologia Precise Voice Pickup. I due microfoni (beamforming) direzionali ad alte prestazioni, uniti all’elaborazione avanzata dei segnali sonori, riducono al minimo ritorno ed eco, facendo sentire una voce cristallina a tutti gli interlocutori. La gestione dello speaker è estremamente intuitiva: per disattivare il microfono basta premere il pulsante MIC Mute e il volume si può regolare fino al livello desiderato con i pratici tasti laterali dedicati. Un terzo pulsante, sempre integrato, permette di avviare o arrestare la riproduzione della musica.

Da portare tutto il giorno

Lo speaker SRS-NB10 non è pensato solo per il lavoro. La struttura wireless è talmente comoda e leggera che avvolge il collo e si appoggia sulle spalle senza farsi notare, nemmeno dopo ore di utilizzo. Dalla prima riunione in agenda fino al relax serale a ritmo di musica, si può portare davvero tutto il giorno. E, se l’archetto posteriore flessibile è l’ideale per regolare la vestibilità, il design aperto consente di seguire le chiamate senza perdere il contatto con il mondo esterno.

Sony SRS-NB10: potenza e praticità

SRS-NB10 non teme nemmeno le giornate fitte di impegni. La batteria è in grado di gestire chiamate di lavoro, playlist musicali, serie TV e molto altro fino a 20 ore senza mai fermarsi, indipendentemente da quante riunioni preveda il programma. E, se proprio sta per esaurirsi, bastano 10 minuti di ricarica per guadagnare un’altra ora di lavoro o riproduzione. Lo speaker SRS-NB10 è compatibile anche con i connettori USB Type-C.

La connessione Multipoint permette di collegare due dispositivi contemporaneamente, ad esempio un laptop e uno smartphone. Se arriva una chiamata sul laptop mentre Sony SRS-NB10 sta trasmettendo musica dallo smartphone, è possibile rispondere premendo semplicemente il pulsante riproduzione/chiamata sul lato sinistro dell’archetto. Al termine della telefonata, la playlist riprende da sola, senza doverla riavviare manualmente.

Il grado di protezione IPX4 certifica la resistenza agli schizzi, si può quindi continuare ad ascoltare programmi e musica anche mentre si fa il bagno. Lo speaker SRS-NB10 trasmette suoni chiari anche a basso volume, per potersi godere film, serie TV e playlist trasmessi via Bluetooth da TV, smartphone o lettori musicali senza disturbare il resto della famiglia, i vicini di casa o i coinquilini.

Linee eleganti

Lo stile degli speaker Sony SRS-NB10 è all’altezza delle sue funzionalità. Il profilo semplice, ma raffinato, è completato da una finitura in tessuto di qualità sui due diffusori che rende l’estetica ancora più esclusiva. Due le colorazioni disponibili: grigio antracite o bianco. Il nuovo SRS-NB10 non è solo elegante ma anche rispettoso dell’ambiente. A conferma dell’impegno di Sony a ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti e delle sue attività, l’imballaggio contiene meno del 10% di plastica.

Lo speaker indossabile Sony SRS-NB10 sarà disponibile a partire da settembre 2021. Per tutti i dettagli rimandiamo al sito ufficiale, dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!