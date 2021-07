Sony HT-A9: un home theatre wireless di prima scelta

Il nuovi sistema Home Theatre wireless e flessibile Sony HT-A9 si adatta a qualsiasi soggiorno. L’esclusiva tecnologia 360 Spatial Sound Mapping di Sony amplia la portata dell’effetto surround come mai prima d’ora

Sony ha lanciato oggi HT-A9, la nuova frontiera dell’audio surround, pensata per vivere un’esperienza immersiva senza precedenti resa possibile dal nuovo 360 Spatial Sound. Il rivoluzionario 360 Spatial Sound di HT-A9 diffonde i suoni in ogni angolo della stanza. Il sistema intelligente Sound Field Optimization misura l’altezza e la posizione di ognuno dei quattro speaker e, sulla base della posizione, sintetizza le onde sonore in modo da creare l’effetto di 12 diffusori virtuali, generando un audio a trecentosessanta gradi.

Con il nuovo sistema HT-A9, i suoni conquistano una nuova dimensione. Gli speaker “fantasma”, che circondano lo spettatore da tutti i lati all’interno di un campo sonoro ottimizzato, riproducono i versi degli animali o le folate di vento con un’intensità tale da trasportarlo al centro della scena. Grazie agli speaker “fantasma”, il campo sonoro spaziale diventa più ampio e avvolgente che mai. HT-A9 è compatibile, inoltre, con i formati Dolby Atmos e DTS:X , per vivere le emozioni dell’audio surround cinematografico direttamente nel salotto di casa.

Sony HT-A9: configurazione versatile in qualsiasi soggiorno

Con HT-A9, non serve spostare mobili o speaker: attraverso due microfoni integrati in ciascuna unità, la tecnologia Sound Field Optimization calcola l’altezza e la posizione dei diffusori e ne genera automaticamente 12 virtuali, collocandoli nei punti ideali per riempire la stanza con l’audio immersivo di 360 Spatial Sound. Per attivare Sound Field Optimization, è sufficiente eseguire la configurazione rapida dal menu principale del TV in qualsiasi momento, all’installazione del sistema o anche a distanza di mesi. Il collegamento fra i quattro speaker e l’unità centrale è wireless, per evitare la presenza di fastidiosi cavi in soggiorno.

Speaker di nuova concezione

HT-A9è progettato con tecnologie all’avanguardia in grado di raggiungere una qualità sonora all’altezza del 360 Spatial Sound Mapping. Gli speaker sono provvisti di unità X-Balanced Speaker che, avendo una forma rettangolare, ampliano al massimo l’area del diaframma per emettere bassi più pieni, senza comunque penalizzare la chiarezza vocale e la pressione sonora. Il nuovo Wide Directivity Woofer, inoltre, limita l’effetto cavità, minimizzando lo spessore della forma concava. In questo modo, il tweeter da 19 mm con cupola morbida emette suoni cristallini e naturali alle alte frequenze che, sommati all’audio emesso dagli gli speaker orientati verso l’alto e riflesso dal soffitto, creano un effetto 100% immersivo. I bordi degli speaker, inoltre, sono bisellati per ridurre la diffrazione.

Bassi ultra-profondi con i subwoofer opzionali

L’aggiunta di un subwoofer opzionale per gestire le basse frequenze permette all’impianto di restituire bassi potenti e di grande effetto. Due i modelli disponibili, entrambi progettati per esaltare le note in gamma bassa, la chiarezza vocale e la fedeltà sonora: il subwoofer SA-SW5 emette 300 W di sonorità intense e profonde da un driver da 180 mm con radiatore passivo, mentre il subwoofer Bass Reflex compatto SA-SW3 ha una potenza di 200 W e un driver da 160 mm.

Sony HT-A9: full immersion in una qualità musicale superba

Con speaker di questo calibro, la musica raggiunge livelli straordinari. Se l’audio ad alta risoluzione riproduce i brani esattamente come l’artista li ha immaginati, l’innovativo 360 Reality Audio regala un’esperienza coinvolgente, dando l’impressione di trovarsi a un concerto live o in uno studio di registrazione. I contenuti 360 Reality Audio si possono fruire sulle piattaforme Amazon Music HD, Deezer, nugs.net e TIDAL. Gli speaker, inoltre, si avvalgono della tecnologia DSEE Extreme, che sfrutta l’intelligenza artificiale applicata alla fonte (Edge-AI) per eseguire l’upscale dei file digitali compressi in tempo reale e ripristinare le frequenze alte danneggiate, offrendo un ascolto completo e appagante.

Movimenti più fluidi e nitidi per entrare nel vivo di giochi e film

Film e videogame sembrano prendere vita con l’impianto audio surround HT-A9. Quando riprodotto attraverso il sistema Home Theatre HT-A9 la qualità d’immagine originale delle produzioni cinematografiche è preservata così da potersi immergere completamente nei film. Anche le sfide fra gamer saranno molto più appassionanti e realistiche. Il sistema HT-A9 supporta i formati 8K HDR, 4K 120 e Dolby Vision.

Tutto un altro mondo con i televisori di Sony

Collegato ai televisori BRAVIA dotati di Acoustic Center Sync tramite l’apposito cavo in dotazione, HT-A9 abbina un audio più immersivo che mai alla migliore qualità d’immagine di Sony. La funzione Acoustic Center Sync regola l’emissione dei suoni in base alle immagini trasmesse a video, per fare in modo che suoni e voci provengano dal punto esatto dello schermo in cui si sta svolgendo l’azione o il dialogo. Grazie all’interfaccia utente integrata, quando si collega l’Home Theatre alla nuova gamma di TV BRAVIA si apre automaticamente il menu BRAVIA Quick Setting e il divertimento può avere subito inizio.

Sony HT-A9: musica per tutta la famiglia

Il sistema HT-A9 supporta l’accesso a tutti i servizi musicali più diffusi, come ad esempio Spotify, per ascoltare in streaming album e playlist tramite Chromecast o Apple Airplay 2. L’ampia area di ascolto diffonde le note in tutta la casa, così che ascoltare i propri brani preferiti possa diventare un’esperienza condivisa con tutta la famiglia. Gli speaker possono essere collegati sia ad altri dispositivi Bluetooth sia a internet con la connessione Wi-Fi integrata, per trasmettere le tracce direttamente dai servizi online o dagli altri dispositivi della rete.

Gestione intuitiva

HT-A9è compatibile con i dispositivi con Chromecast integrato che supportano l’Assistente Google e con i dispositivi che supportano Amazon Alexa per un’esperienza a prova di stress. È sufficiente aggiungere HT-A9 al gruppo di speaker usando l’app Google Home per avviare la riproduzione musicale, regolare il volume o gestire molte altre funzioni tramite comando vocale.

Design minimal

HT-A9è un esempio del nuovo design “Omnidirectional Block” di Sony: la struttura cilindrica è un unico blocco compatto progettato per creare uno spazio sonoro a 360° ed è piatta sul lato posteriore, per poter essere appoggiata alle pareti. La tonalità grigio perla si intona senza problemi a pareti, scaffali e mobili.

Sony HT-A9: installazione immediata

Installare HT-A9 non potrebbe essere più semplice. L’impianto audio surround è praticamente già pronto per funzionare: una volta tolto dalla confezione, è sufficiente inserire l’alimentazione, collegarlo al TV tramite la presa HDMI e accenderlo. L’impianto HT-A9, il subwoofer opzionale SA-SW5 e il subwoofer opzionale SW-SW3 saranno disponibili a partire da settembre 2021. Tutti i dettagli sono disponibili nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!