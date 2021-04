Sony: ecco i nuovi speaker della linea X-Series

Una vita a tutto volume. Sony presenta la gamma X-Series con tre nuovi potenti speaker wireless. Ecco le caratteristiche principali

La vita dovrebbe essere vissuta ”a tutto volume”, ballando senza sosta al ritmo di note ricche e intense. La nuova linea di speaker X-Series di Sony è studiata per godere al massimo ogni istante e aggiungere forza a esperienze che diventeranno indimenticabili: LIVE LIFE LOUD. Musica è sinonimo di condivisione e, con gli speaker X-Series, divertirsi in compagnia è più semplice che mai. I nuovi modelli sono progettati per assicurare un audio potente e ad ampia diffusione, in grado di valorizzare brani di qualsiasi genere.

In casa o all’aria aperta, da soli o con gli amici, l’esperienza d’ascolto dei nuovi speaker X-Series soddisfa qualsiasi desiderio. La scelta della soluzione più adatta al proprio stile si articola in un’ampia gamma di possibilità di qualità sonora, portabilità, resistenza e illuminazione.

Speaker X-Series di Sony: caratteristiche tecniche principali

Innovative unità X-Balanced Speaker

Tutti i modelli includono le innovative unità X-Balanced Speaker di Sony. Il diaframma non circolare offre una pressione sonora maggiore e riduce le distorsioni, estendendo al massimo l’area dello speaker e assicurando così una resa più nitida e intensa a ogni brano.

Omnidirectional Party Sound su XP700

Con i tre High-Efficiency Tweeter frontali e l’High-Efficiency Tweeter posteriore di XP700, Omnidirectional Party Sound offre bassi profondi e penetranti e una nitidezza spettacolare.

Powerful Party Sound per XP500 e XG500

XP500 e XG500 sono dotati di due High-Efficiency Tweeter frontali, che si uniscono nell’esperienza Powerful Party Sound. XG500 presenta anche dei radiatori passivi che, ottimizzati per esaltare la chiarezza dei bassi, danno vita a un audio strepitoso, fatto per essere condiviso.

MEGA BASS e LIVE SOUND

La funzione MEGA BASS, disponibile sull’intera gamma, consente di enfatizzare i bassi per ottenere un effetto profondo e d’impatto. I nuovi speaker X-Series ricreano l’effetto di un concerto live con la modalità LIVE SOUND, che permette di rivivere all’infinito l’atmosfera unica degli eventi musicali preferiti.

Portate la festa all’aria aperta

Il nuovissimo e originale XG500 vanta un grado di protezione IP66, a prova d’acqua e di polvere, per vivere il suono del divertimento praticamente ovunque. Potrà essere portato a bordo piscina, al parco in occasione di un picnic o in spiaggia in una giornata di relax, senza temere di danneggiarlo. La sua resistente maglia idrorepellente impedirà allo speaker di bagnarsi garantendo che nulla possa fermare l’esplosione di musica. Per feste in giardino che non conoscono imprevisti, gli speaker XP700 e XP500 possiedono un livello di protezione IPX4 che non teme neanche le gocce di pioggia improvvise.

Party senza limiti

Batteria a lunga durata

La lunga durata della batteria degli speaker XG500, XP700 e XP500 permette di portare la propria musica preferita ovunque. La funzione di ricarica rapida, inoltre, è studiata per non doversi mai preoccupare di esaurire la batteria. La modalità Battery Care dei tre gli speaker impedisce ai dispositivi di raggiungere il 100% di ricarica per incrementarne la durata nel tempo.

Comode maniglie

La nuova famiglia X-Series è dotata di comode maniglie che rendono immediato il trasporto. Spostare gli speaker dalla stanza al giardino, e viceversa, non è mai stato così facile.

Illuminate la vostra vita

L’inedita illuminazione d’atmosfera produce un effetto moderno e discreto, con la possibilità di scegliere tra pattern ad alto tasso di energia e tonalità più sobrie e rassicuranti, perfette per serate tranquille.

Accendete il divertimento

Karaoke

I fan del karaoke hanno un motivo in più per farsi conquistare dai nuovi speaker X-Series. Gli ingressi per microfono e chitarra sono la soluzione ideale per divertirsi fino a notte fonda.

Posizionamento orizzontale o verticale

Gli speaker XP700 e XP500 possono essere usati in posizioni diverse e orientati sia in orizzontale sia in verticale. Su XP700, un sensore ottimizza il suono in base al posizionamento scelto per offrire un risultato superiore.

Compatibilità Bluetooth

La gamma X-Series è dotata di connettività Bluetooth per poter abbinare direttamente i dispositivi compatibili e riprodurre la musica in tutta semplicità.

Party Connect

Con la funzione Party Connect, presente su tutti e tre i modelli, è possibile collegare fino a 100 speaker compatibili, sincronizzando musica e luci.

Porte USB

Grazie alle opzioni di riproduzione e ricarica via USB, i nuovi modelli X-Series sono gli speaker perfetti per qualsiasi festa. Collegando un dispositivo a una porta USB si possono ascoltare anche i file digitali. E, se la batteria dello smartphone è in esaurimento, non si deve fare altro che collegarlo allo speaker.

Sony | Music Center e Fiestable

La nuova linea X-Series è compatibile con le app Sony | Music Center e Fiestable. Sony | Music Center consente di scegliere le playlist, cambiare brano o modificare pattern luminosi e modalità audio direttamente mentre si balla. Fiestable mette a disposizione le funzionalità più divertenti che aiutano a creare una perfetta atmosfera da festa con playlist dedicate, funzioni karaoke, come Voice Changer e Echo, e controlli DJ studiati per aggiungere effetti sonori.

Disponibilità

I modelli SRS-XP700, SRS-XP500 e SRS-XG500 saranno disponibili da giugno 2021.

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.