Sony: al via le vendite del primo TV della gamma BRAVIA 2023

Sony Europe ha annunciato che da oggi è possibile acquistare la prima tv della nuova gamma BRAVIA 2023

Parliamo del BRAVIA X80L, un modello 4K HDR disponibile in sei diversi formati per adattarsi a qualsiasi spazio e godersi le emozioni del grande cinema e dei giochi più adrenalinici senza limiti. Dotato di un set completo di tecnologie avanzate, fra cui Triluminos Pro, con la sua ampissima palette cromatica. Inoltre possiede un processore X1 4K HDR! Questo analizza i contenuti in tempo reale per ottimizzare contrasto, picchi di luminosità e naturalezza delle tonalità. Il nuovo X80L diventerà il fulcro dell’intrattenimento domestico.

Dettagli sulla prima TV Sony della gamma BRAVIA già in commercio

Per un’esperienza all’altezza delle sale cinematografiche, il televisore si avvale di Dolby Vision. Questa tecnologia che scatena il pieno potenziale dei contenuti infondendo alle immagini sfumature ultra-vivide, contrasti accentuati e texture profonde. L’audio è emesso dall’esclusivo X-Balanced Speaker, sinonimo di sonorità esaltanti e di qualità superiore, con bassi vibranti. Il design minimal e intramontabile è perfetto per qualsiasi ambiente. L’elegante cornice Flush Surface è sostenuta da un sottile piedistallo Wedge nero a due posizioni, che consente di posizionare il televisore anche su mobili compatti e di inserire una soundbar sotto allo schermo.

L’app BRAVIA CORE

Riservata esclusivamente ai proprietari di TV BRAVIA, l’app BRAVIA CORE dà accesso a un fornitissimo catalogo di blockbuster e classici targati Sony Pictures Entertainment. Da apprezzare rigorosamente in Pure Stream, ovvero la più alta qualità d’immagine in streaming. Dall’app è possibile attingere alla più vasta collezione di film IMAX Enhanced disponibile e seguire i dietro le quinte offerti da Studio Access. Con l’acquisto di X80L sono inclusi 5 crediti per guardare film anche in qualità 4K HDR e 12 mesi di streaming illimitato.

Pensata per i gamer

Pensando ai gamer, il televisore rileva automaticamente la presenza di una console collegata e passa subito in Auto Low Latency Mode. Una funzione dello standard HDMI 2.1 che rende il gioco più fluido e la risposta ai comandi immediata. Grazie all’elevato livello di contrasto raggiunto dalla tecnologia Auto HDR Tone Mapping, è ancora più semplice cogliere i dettagli cruciali nelle aree più buie o luminose dello schermo. E con Auto Genre Picture Mode, non occorre modificare le impostazioni quando si passa dai giochi ad altri tipi di contenuti. Il modello X80L integra anche un nuovo menu dedicato al gaming, accessibile da un apposito pulsante del telecomando e comodissimo per ottimizzare al volo le performance di gioco. Il pratico menu riunisce tutte le impostazioni fondamentali, dal Motion Blur Reduction, che abbassa la luminosità dello schermo per eliminare l’effetto mosso al Black Equaliser, che al contrario aumenta la luminosità per individuare gli oggetti nascosti nel gioco. La funzione Crosshair, inoltre, permette di personalizzare il mirino per un puntamento a prova d’errore.

Caratteristiche tecniche dei nuovi TV Sony in commercio nel 2023 della gamma BRAVIA

Il processore 4K HDR X1 assicura una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori, grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”.

assicura una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori, grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”. Google TV : più di 700.000 tra film ed episodi di serie TV su un’unica piattaforma. Google TV permette di accedere ai contenuti preferiti presenti su app e servizi in abbonamento e li organizza al meglio. La ricerca è semplicissima: basta dire, ad esempio, “Ehi Google, trova i film d’azione” per veder comparire i risultati disponibili nell’app.

: più di 700.000 tra film ed episodi di serie TV su un’unica piattaforma. Google TV permette di accedere ai contenuti preferiti presenti su app e servizi in abbonamento e li organizza al meglio. La ricerca è semplicissima: basta dire, ad esempio, “Ehi Google, trova i film d’azione” per veder comparire i risultati disponibili nell’app. Film inclusi con BRAVIA CORE : l’app BRAVIA CORE include film da guardare streaming con tutta la qualità del formato 4K UHD. Un’esclusiva assoluta di alcuni TV di Sony selezionati.

: l’app BRAVIA CORE include film da guardare streaming con tutta la qualità del formato 4K UHD. Un’esclusiva assoluta di alcuni TV di Sony selezionati. Latency Mode: una funzione dello standard HDMI 2.1 che rende il gioco più fluido e la risposta ai comandi immediata.

una funzione dello standard HDMI 2.1 che rende il gioco più fluido e la risposta ai comandi immediata. Gli innovativi speaker X-Balanced sono garanzia di una qualità sonora cristallina e non intaccano il design sottile del televisore.

sono garanzia di una qualità sonora cristallina e non intaccano il design sottile del televisore. Video chat su misura con BRAVIA CAM: conversa comodamente con amici e parenti davanti allo schermo.

Nuova app per la gestione dei canali

Con il nuovo strumento ideato da Sony, è molto semplice personalizzare l’ordine dei canali sul televisore. Una volta scaricato sui dispositivi Android, è sufficiente visualizzare l’elenco dei canali, selezionarli e trascinarli nella posizione desiderata. Oppure cercare i canali specifici e assegnare un numero.

E voi ? Cosa ne pensate di queste TV Sony ?