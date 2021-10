SØMLØS G1s: il robot tagliaerba connesso e smart

Dopo una grande campagna di crowfunding, arriva anche in Italia SØMLØS G1s, un robot tagliaerba che vi eviterà di perdere un pomeriggio a fare avanti ed indietro per il giardino. Inoltre, grazie all’applicazione per smartphone è semplice da utilizzare!

Dopo una campagna di crowfunding di grande successo, SØMLØS è pronto a rivoluzionare il settore dopo aver svelato SØMLØS G1s, il suo robot tagliaerba di II generazione dotato di automatizzazione tramite smart app e tecnologia di ultima generazione.

SØMLØS G1s: il robot tagliaerba è anche smart

Il brand norvegese SØMLØS ha lanciato il suo robot tagliaerba di seconda generazione, SØMLØS G1s, attrezzato con le ultime tecnologie e l’automatizzazione tramite app intelligenti. Andreas Haneborg, il co-fondatore di SØMLØS, racconta che il mercato globale dei robot tagliaerba sta attualmente crescendo a un tasso annuo di oltre il 12%, e sta diventando più comune vedere queste macchine lavorare nel quartiere. Andreas spiega:

L’idea di avere un prato simile a un tappeto è il sogno di tutti. E per ottenere quell’aspetto impeccabile sul vostro prato, dovrete investire tempo ed energia o semplicemente investire in un robot tagliaerba.

Usando l’ultima tecnologia, il SØMLØS G1s è un robot tagliaerba elettrico con 0% di emissioni. Gli individui possono impostare l’applicazione sui loro telefoni, programmare il tosaerba e impostare il modello di falciatura in un momento. È anche totalmente configurabile tramite un pannello di controllo di facile utilizzo che permette agli utenti di regolare l’altezza di taglio, la frequenza e la durata, permettendo quindi di personalizzare l’aspetto del loro prato. Il robot taglia l’erba in modo regolare e continuativo, passando molto più frequentemente del tosaerba tradizionale. Mentre la maggior parte dei robot tagliaerba hanno un livello di rumore di 60-65 dB, il tosaerba robot SØMLØS G1s ha un livello di rumore di 57 dB, rendendolo uno dei robot tagliaerba più silenziosi sul mercato. Anche se potrebbe non sembrare una differenza enorme, seguendo la “regola dei 3 dB”, ricordiamo che ogni cambiamento di 3dB rappresenta un raddoppio o dimezzamento dell’energia sonora, la differenza è abbastanza significativa.

Un robot che si distingue

In generale, i robot tagliaerba sono più piccoli dei tosaerba tradizionali. SØMLØS G1s si distingue dalla massa perché è progettato per essere un prodotto perfetto e funzionale per l’utilizzo all’aperto, ma non solo. La combinazione di Deep Onyx Grey e Medi Beige dà un aspetto naturale ma elegante all’esterno. Il prodotto sta già facendo molto parlare di sé nel mercato globale dopo aver ottenuto un riconoscimento massiccio da pubblicazioni importanti in tutta Europa. È stato classificato nella lista di Pocket Lint dei migliori 6 robot tagliaerba del 2021, insieme ai principali robot tagliaerba del settore. Sicuramente nei prossimi anni i robot ci accompagneranno sempre più da vicino nelle nostre vite, semplificandole sempre più. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!