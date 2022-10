Smart Home, ecco WiFree: la nuova soluzione connessa e integrata di Comelit

Vi presentiamo WiFree, la soluzione per la smart home di Comelit che permette di integrare diversi dispositivo in modo totalmente wireless

La creazione di ambienti domestici tecnologicamente avanzati al servizio del comfort abitativo è una delle principali tendenze dell’interior design moderno, sempre più proiettato verso il modello della ‘smart home’. Da questo punto di vista, un ruolo di crescente importanza spetta alla domotica, alla ‘building automation’ ed alle soluzioni integrate per la gestione di tutti gli aspetti che incidono sul benessere abitativo. Molte aziende specializzate, in particolare quelle del settore elettrico ‘civile’, oltre a mettere a punto prodotti e materiali specifici sono proiettate verso lo sviluppo di soluzioni di ampia portata, ‘pacchetti’ di tecnologie integrate e interconnesse tra loro da implementare all’interno degli ambienti domestici.

WiFree: la smart home secondo Comelit

Comelit è una delle aziende di riferimento del panorama della citofonia, della videofonia e delle soluzioni di domotica, a livello nazionale e internazionale. Commercializza i propri prodotti sia per mezzo di canali fisici sia online, tramite e-commerce specializzati come www.emmebistore.com; forte di una consolidata esperienza, Comelit ha realizzato di recente un’intera gamma di dispositivi per smart home e ‘building automation’ denominata WiFree.

Si tratta di una serie di device che implementano funzioni specifiche, dall’attivazione programmata dei sistemi di illuminazione alla gestione delle tapparelle, passando per il monitoraggio dei consumi energetici dell’abitazione; successivamente, il ‘pacchetto’ sarà ulteriormente ampliato con l’aggiunta di soluzioni specifiche per la gestione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento.

Il nome della gamma – ‘WiFree’ – fa riferimento al fatto che ciascuno dei dispositivi inclusi sfrutta la connessione Wi-Fi e, di conseguenza, l’installazione non richiede la presenza o la posa di cablaggi. In aggiunta, la proposta si caratterizza per l’elevata flessibilità, in quanto può essere applicata in contesti di nuova costruzione o ricostruzione; a questa prerogativa si aggiunge quella della scalabilità; in sintesi, l’installazione può essere progressiva, partendo da un singolo modulo per poi aggiungere gli altri, a seconda delle specifiche necessità del contesto applicativo e dell’ambiente domestico di destinazione.

Grazie ad un’apposita applicazione per smartphone, sviluppata dalla stessa Comelit, i moduli WiFree possono essere configurati in maniera agile e ‘smart’, registrandoli tanto singolarmente quanto all’interno dell’intero apparato. L’app funziona in collaborazione con una piattaforma open source per l’integrazione di dispositivi diversi che possono operare in connessione tra loro; a tal proposito, va sottolineato come WiFree sia anche compatibile con device e sistemi terzi (come, ad esempio, Google Home e Alexa), a garantire un elevato grado di versatilità applicativa.

Il futuro della smart home

WiFree di Comelit è una delle tante proposte di integrazione tecnologica e domotica sviluppate da un’azienda di riferimento in questo particolare settore. Essa dimostra come l’edilizia abitativa del futuro sarà sempre più contraddistinta dall’integrazione tecnologica e da soluzioni avanzate per migliorare il comfort abitativo sotto tutti i punti di vista.

I dispositivi di domotica, infatti, sono in grado di implementare una vasta gamma di funzioni diverse, tra cui la gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento. In tal senso, le soluzioni smart sono funzionali anche all’ottimizzazione delle prestazioni energetiche, in quanto device quali cronotermostati digitali, timer, controller e simili rendono più semplice l’utilizzo ‘programmato’ dei dispositivi di riscaldamento, così da ridurre gli sprechi e i costi di esercizio.

Come saranno, quindi, le case del futuro? Certamente più tecnologiche e, di conseguenza, più ‘smart’, non solo per l’integrazione dei comandi vocali ma anche per la maggiore efficienza energetica e una gestione più agile dei dispositivi di sicurezza quali monitor, sensori, videocitofoni e simili. Il processo di evoluzione degli ambienti abitativi prevede anche il più diffuso utilizzo di app dedicate per il controllo a distanza e il monitoraggio di interi apparati, singoli moduli e funzionalità specifiche.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!