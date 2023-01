Smart Home: 5 dispositivi per iniziare

In questo articolo vi parliamo di smart home. Da dove cominciare senza spendere una cifra e senza diventare matti per la configurazione? Ecco 5 dispositivi che fanno al caso vostro!

Si sente spesso parlare di smart home, ma la realtà è che molte delle nostre abitazione rimangono tutt’altro che intelligenti. Certamente domotizzare l’intera abitazione come nei film di fantascienza è ancora utopico per i comuni mortali, ma tutti noi possiamo provare ad introdurre nelle nostre case tanti dispositivi smart home che la renderanno più intelligente con un minimo sforzo! Ecco alcuni prodotti da cui potete cominciare.

L’immancabile assistente vocale

Ovviamente da cosa cominciare se non da uno smart speaker? Gli smart speaker come Google Nest o Amazon Echo sono oggi il centro nevralgico di ogni smart home. Infatti esistono centinaia di dispositivi compatibili con gli assistenti vocali di Google ed Amazon che possono essere configurati con pochi click e poi essere utilizzati comodamente utilizzando i comandi vocali. Ovviamente ci consentono anche di cercare informazioni sul web e di ascolta musica. E forse con l’avvento dei nuovi sistemi di IA come ChatGPT potranno fare anche molto di più.

Serratura elettronica per una casa più sicura

Una serratura elettronica ci permette di aprire e chiudere le porte di casa, dimenticandoci completamente di utilizzare le chiavi! Infatti basterà installarle sul cilindretto della serratura e il gioco è fatto. Esistono tanti tipi diversi di serrature che si aprono con il codice, con l’impronta digitale, con tessere magnetiche, con lo smartphone. Molti modelli si possono connettere ad internet e possono essere aperti da remoto.

Lampadine smart per la tua smart home

La lampadina smart dà molto più di un tocco di luce alla nostra vita! Ovviamente illuminano le nostre stanze, ma lo fanno in modo totalmente diverso. Potremo infatti personalizzare il colore e la quantità di luce nella stanza a seconda dei nostri gusti e necessità. Potremo connetterla allo smartphone è regolare la luce come più ci piace. Alcune modelli avanzati offrono anche effetti luminosi e cromatici come il passaggio da un tonalità all’altra per farci rilassare.

Presa smart per domotizzare ogni elettrodomestico

La presa smart può essere utilizzata per domotizzare qualsiasi elettrodomestico in casa. Infatti questi dispositivi si possono connettere a smartphone o smart speaker tramite Bluetooth e Wi-Fi ed in questo modo possono essere attivati e disattivati da remoto. L’elettrodomestico attaccato alla nostra presa smart quindi potrà essere azionato senza avere accesso fisicamente alla spina. Molti di questi possono anche essere programmati per funzionare in specifiche fasce orarie.

Smart home sostenibile con il termostato smart

Sicuramente termostati e termovalvole intelligenti sono i dispositivi più utili in una smart home. Ci permettono infatti di rendere non solo più intelligente, ma anche più sostenibile la nostra abitazione – e ci aiuteranno a risparmiare in bolletta. Come? Controllando in modo più furbo il sistema di riscaldamento della casa ci permetteranno di avere la temperatura ideale, senza sprechi di energia. Potremo infatti settare un programma comodamente dal nostro smartphone – anche da remoto – e il termostato penserà a gestire al meglio il riscaldamento.

Questo sono solo alcuni dei dispositivi che potete acquistare per rendere la vostra casa più smart! Se vi interessa questo argomento, continuate a seguirci!