Sigarette elettroniche: la tecnologia utile a chi vuole smettere di fumare

Oltre ai chiari vantaggi per la salute, usare la sigaretta elettronica comporta anche un notevole risparmio economico

La sigaretta elettronica è un dispositivo elettronico nato nei primi anni duemila, diffuso in Italia con qualche anno di ritardo. Come tutti sappiamo, la ecig è ormai ampiamente diffusa in tutti i maggiori Paesi industrializzati; addirittura alcuni come la Gran Bretagna la incentivano tramite il servizio sanitario nazionale, riconosciuti i vantaggi che può apportare a chi desidera realmente smettere di fumare.

Formata semplicemente da una batteria e da un atomizzatore che ne riscalda e vaporizza il liquido inserito, la sigaretta elettronica è molto semplice da utilizzare. Vi sono infatti diversi modelli, dalle ecig “pen style” (i primi modelli diffusi negli anni duemila) alle potenti box mod e big battery con batterie maggiorate e atomizzatori altamente performanti, fino ad arrivare alle più recenti pod mod (meno potenti e con meno batteria ma semplicissime da utilizzare) e sigarette elettroniche usa e getta, diffusissime in questo ultimo semestre dell’anno.

Sigarette elettroniche: tanti vantaggi

Come si può capire la parte fondamentale è proprio il liquido da inserirvi. I liquidi per sigaretta elettronica devono infatti deve corrispondere ai gusti del consumatore ed appagarlo sia in termini di assunzione di nicotina (in sostituzione della nicotina assunta con il fumo tradizionale) sia in termini di gestualità delle classiche sigarette a baso di tabacco. Ma non solo: il gusto, l’aroma del liquido per sigaretta elettronica che si intende utilizare, dono assolutamente rispecchiare i gusti dell’utilizzatore, e come si sa bene, i gusti sono soggettivi. Ecco perchè molte persone smettono di fumare grazie ai liquidi tabaccosi, altre invece solo liquidi fruttati piuttosto che liquidi alla menta e mentolo. Uno dei principali consigli degli addetti ai lavori è proprio quello di provare almeno 4-5 liquidi diversi quando si inizia a svapare. In Italia fortunatamente si sono specializzate diverse aziende nella produzione di liquidi per sigaretta elettronica, al momento leader del mercato nei liquidi è certamente VaporArt la quale produce diverse linee di prodotti best sellers nel settore. I liquidi VaporArt sono infatti i più amati e diffusi in Italia grazie a diversi formati, spaziano infatti dai liquidi pronti nel formato 10 ml (per legge tutti i liquidi contenti nicotina non possono superare il formato da 10 ml) agli aromi da 10, 20, 40 e 60 ml nei formati “scomposti” o “mix and vape” (in italiano: mixa e svapa). Grazie ad importanti collaborazioni con influencers e youtubers, alcuni liquidi scomposti sono dei veri e propri must-have per chi svapa e rimane aggiornato nelle tendenze sui liquidi. Tra i gusti più richiesti ricordiamo il croccantissimo (ovvero un popcorn al caramello e burro), il The Cup (coppa di gelato al caffè), micidiale (biscotto cocco e burro), per passare ai famosissimi tabaccosi malby (classica sigaretta a base di tabacco), old west e tabacco virginia piuttosto che gold tobacco (apprezzatissimo tra chi si avvicina per la prima volta alla sigaretta elettronica grazie al gusto molto simile alle sigarette tradizionali).

Oltre ai chiari vantaggi per la salute, usare la sigaretta elettronica comporta anche un notevole risparmio economico. Di norma uno svapatore abituale non spende infatti più di 50-60€ al mese in liquidi pronti contro i 200€ che spendeva fumando un pacchetto di sigarette al giorno. Se invece vogliamo essere dei fanatici del risparmio possiamo provare a risparmiare ulteriormente utilizzando le basi neutre per sigaretta elettronica abbinate a degli aromi a scelta. Le basi neutre (come ben suggerisce il nome) sono un liquido base insapore ed inodore da aromatizzare a piacere prima dell’uso, consigliate però a chi è già pratico di svapo, visto che è necessario effettuare miscelazioni e calcoli per la gradazione di nicotina da utilizzare. Nel caso in cui non fossimo pratici è consigliabili acquistare direttamente i liquidi pronti nel formato da 10 ml precedentemente descritti.

Insomma il risparmio costante e mensile risulta essere un ulteriore valido motivo in più per provare a smettere di fumare con la sigaretta elettronica, fermo restando che è sempre bene parlarne anticipatamente anche con il medico curante.