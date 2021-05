Sigarette elettroniche: come smettere di fumare con la e-cig

Negli ultimi anni, le sigarette elettroniche hanno dato un valido aiuto a milioni di persone nel mondo per smettere di fumare

Se hai il vizio del fumo, sei sicuramente al corrente dei danni provocati ai polmoni e del rischio per la tua salute e per quella delle persone che ti circondano. Se hai deciso di smettere di fumare, qualunque sia la ragione che ti induce a farlo, abbiamo alcuni validi suggerimenti e delle strategie per aiutarti a raggiungere questo obiettivo.

Negli ultimi anni, le sigarette elettroniche hanno dato un valido aiuto a milioni di persone nel mondo per smettere di fumare. Oggi, solamente in Italia, ci sono oltre 2 milioni di persone che la usano regolarmente.

La scienza ha riconosciuto che la sigaretta elettronica è il 95% meno dannosa di quella tradizionale, grazie al fatto che non c’è combustione di tabacco ma esclusivamente vaporizzazione di un liquido. Conosciute anche come e-cig, sono quindi molto meno dannose delle sigarette e possono aiutarti a smettere di fumare per sempre.

Cosa sono le sigarette elettroniche e come funzionano?

Una sigaretta elettronica è un dispositivo che ti permette di inalare la nicotina in vapore piuttosto che in fumo. Il vapore inalato solitamente è aromatizzato e contiene una quantità variabile di nicotina che è possibile modulare a piacimento.

Ci sono in commercio dei modelli di e-cig che addirittura non contengono nicotina ma solamente liquido aromatizzato.

Le sigarette elettroniche non bruciano tabacco e non producono catrame, monossido di carbonio e altri gas tossici, elementi fortemente dannosi nel fumo di tabacco. Funzionano riscaldando un liquido che solitamente contiene nicotina, glicole propilenico e/o glicerina vegetale e aromi.

Ci sono diversi modelli di sigaretta elettronica e spesso non è facile orientarsi, specie per chi è alle prime armi. In ogni caso, semplificando il discorso, possiamo sintetizzare i diversi modelli in queste 3 grandi famiglie:

Sigaretta elettronica a penna

La sigaretta elettronica a penna somiglia molto ad una penna e ricorda la sigaretta tradizionale. Pratica ed estremamente comoda, ha lo svantaggio però di avere una batteria che non garantisce grande autonomia, quindi è sconsigliata a chi è abituato a fumare frequentemente.

Sistema Pod

Si tratta di un dispositivo ricaricabile compatto, maneggevole e tascabile, spesso a forma di chiavetta USB o di sassolino, con capsule di e-liquido. Il vapore che emette non è eccessivo ed è inodore. È l’ideale per chi desidera smettere di fumare perché soddisfa un immediato bisogno di nicotina senza ricorrere all’uso del tabacco tradizionale. La durata della batteria non è lunghissima, per questo diversi produttori hanno introdotto nella confezione il caricabatterie portatile.

Sistema Box Mod

Di diverse forme e dimensioni, è generalmente il dispositivo di sigaretta elettronica più grande, grande quasi un pacchetto di sigarette. Ha un serbatoio ricaricabile, batterie ricaricabili di lunga durata e potenza variabile.

Tutti i modelli hanno in comune l’inalatore, cioè la cartuccia contenente il liquido da inalare, l’atomizzatore, ovvero l’elemento preposto a scaldare e vaporizzare il liquido, infine la batteria.

Se non sei un fumatore accanito, la scelta migliore è una penna vape o un sistema pod, mentre se fumi 1 o anche 2 pacchetti di sigarette al giorno è consigliabile provare un sistema Box Mod.

È anche importante scegliere la giusta concentrazione dell’e-liquido per soddisfare le proprie esigenze, per questo un negozio specializzato in svapo può aiutarti a trovare il dispositivo e il liquido giusto per te. Il vantaggio della e-cig è quello di offrire un’esperienza tattile e gustativa davvero simile a quello della sigaretta tradizionale, senza però subirne i gravi danni alla salute.

La sigaretta elettronica ti aiuta a smettere di fumare?

Milioni di persone nel mondo hanno già smesso di fumare grazie all’aiuto di una sigaretta elettronica che supporta nel gestire il desiderio di nicotina e a controllare la dipendenza dalla stessa. Perché sia efficace, è consigliabile usarla quanto necessario e con la giusta concentrazione di nicotina nele-liquido.

Un importante studio clinico britannico pubblicato nel 2019 ha scoperto chele persone che hanno fatto uso di sigarette elettroniche per smettere di fumare, hanno avuto il doppio delle probabilità di successo rispetto alle persone che hanno usato altri prodotti sostitutivi della nicotina, come cerotti o gomme.

Uno studio condotto negli USA ha evidenziato che ogni 100 persone che usano le sigarette elettroniche per smettere di fumare, 10/11 smettono con successo, rispetto alle 6 su 100 che adottano la terapia sostitutiva della nicotina facendo uso di cerotti e gomme, o alle quattro su 100 che fanno ricorso alla terapia comportamentale.

Naturalmente, non si ottengono pieni benefici dalla sigaretta elettronica se non si smette completamente di fumare sigarette.

Quanto sono sicure le sigarette elettroniche?

Svapare con una sigaretta elettronica è estremamente meno dannoso del fumare una tradizionale sigaretta: non produce catrame nè monossido di carbonio, due degli elementi più dannosi nel fumo di tabacco. Soprattutto, il liquido e il vapore non contengono tutte le sostanze chimiche dannose che si trovano nel fumo di sigaretta.

Uno studio pubblicato nel 2017 e finanziato da Cancer Research UK ha certificato una sensibile riduzione della presenza di sostanze cancerogene nell’organismo delle persone passate dalla sigaretta tradizionale alla sigaretta elettronica, già dopo soli 6 mesi.

E i rischi della nicotina? Mentre la nicotina, cioè la sostanza che crea dipendenza nelle sigarette, è relativamente innocua, quasi tutti i danni del fumo derivano dalle centinaia di altre sostanze chimiche presenti nel fumo di tabacco, molte delle quali sono addirittura tossiche.

Non ci sono prove che svapare causi danni alle persone che ti circondano.

Questo non può dirsi, invece, per il fumo passivo delle sigarette che è noto essere estremamente dannoso per la salute.

56 studi condotti negli USA su un campione di 12.804 adulti hanno dimostrato che le sigarette elettroniche certamente aiutano le persone a smettere di fumare per almeno sei mesi, funzionando sicuramente meglio della terapia sostitutiva alla nicotina che fa uso dei cerotti e delle gomme.

Gli stessi studi hanno dimostrato anche che la sigaretta elettronica è molto più efficace del solo supporto comportamentale offerto da un terapeuta, e non sono associabili a gravi effetti indesiderati.

Le sigarette elettroniche sono sicure durante la gravidanza?

Sono state condotte poche ricerche sull’uso delle sigarette elettroniche in gravidanza ed il nostro consiglio, per salvaguardare te ed il tuo bambino, è smettere definitivamente. Se ritieni che l’uso di una sigaretta elettronica ti possa aiutare a smettere di fumare, questa è sicuramente la soluzione migliore per te e per il tuo bambino rispetto alla classica sigaretta.