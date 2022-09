Sharp: ecco le novità autunno/inverno 2022

Con l’arrivo delle stagioni fredde, Sharp ci propone alcune novità per accompagnare gli utenti all’insegna della salute e del benessere

Per quanto riguarda il trattamento dell’aria, la serie UD di deumidificatori avanzati ed efficienti è ideale per aumentare il comfort ambientale, riducendo l’umidità e contribuendo ad alleviare i sintomi delle allergie. Per personalizzare l’atmosfera di casa è invece disponibile il diffusore di aromi ad ultrasuoni DF-A1E-W. Scopriamo il tutto in questo articolo dedicato.

Deumidificatori Serie UD di Sharp: pensati per migliorare la vita di tutti i giorni

I deumidificatori assicurano che negli ambienti interni ci sia sempre un livello di umidità sano e confortevole. Questi dispositivi, in particolare, possono contribuire a migliorare la vita quotidiana di chi soffre di allergie, eliminando gli acari della polvere e i pollini e, prevenendo anche la comparsa di muffe e funghi.

In questo modo è possibile ridurre in modo significativo i problemi respiratori, ma anche i possibili danni alle abitazioni, migliorando così la qualità della vita, la salute e il comfort domestico. Non meno importante i deumidificatori possono essere utilizzati per facilitare i lavori in casa: assorbendo l’umidità presente nell’ambiente circostante, infatti, consentono di far asciugare gli abiti in modo più rapido, prevenendo così la comparsa di cattivi odori.

La serie UD, si compone di due diversi modelli: l’UD-P16E-W e l’UD-P20E-W. Entrambi sono disponibili nel colore bianco e hanno una rumorosità di soli 48 decibel. Leggeri, sottili e compatti, sono progettati per occupare uno spazio minimo in casa. Il design moderno e leggermente lucido e la scocca bianca li rendono adatti a qualsiasi ambiente.

L’utilizzo è semplice e intuitivo: è possibile selezionare facilmente le varie funzioni attraverso i pulsanti posti nella parte superiore dei deumidificatori. Un piccolo display, inoltre, indica il livello di umidità corrente. La serie UD è dotata di una funzione di riavvio automatico, utile in caso di interruzione di corrente; grazie ad essa, i dispositivi si riavviano automaticamente e continuano a funzionare con le impostazioni precedentemente configurate una volta ripristinata la fonte di alimentazione.

Disponibilità e prezzi

Il deumidificatore Sharp UD-P16E-W, ha una capacità di 16 L al giorno, mentre il modello UD-P20E-W ha una capacità di ben 20 L al giorno. Entrambi hanno un serbatoio dell’acqua incorporato da 3,8 L e, richiedono un’alimentazione di 230 – 240 V CA a circa 50 Hz. UD-P16E-W e UD-P20E-W hanno una garanzia di 24 mesi (all’interno dell’UE). Le misure dei due modelli sono 355 x 567 x 259 (L x H x P in mm), entrambi hanno un peso di circa 15,5 kg.

I deumidificatori Serie UD saranno disponibili nei migliori negozi di elettronica e su Amazon, a partire da ottobre 2022 a un prezzo consigliato di 249 € (UD-P16E-W) e 299 € (UD-P20E-W).

Aroma Diffuser a ultrasuoni DF-A1E-W

Per l’autunno 2022, ritorna anche il diffusore di aromi a ultrasuoni DF-A1E-W, perfetto per aumentare il comfort dell’ambiente domestico e personalizzare l’atmosfera in base alle esigenze. Si tratta di un modello innovativo che, grazie a un design unico e al serbatoio da ben 200 ml rilascia una sottile nebbia di profumo nell’atmosfera.

Il diffusore di aromi Sharp, ora disponibile anche nei due nuovi colori glamour Black e Taupe, crea un’atmosfera rilassante. Il gradevole effetto fiamma e la possibilità di aggiungere oli aromatici hanno benefici sul benessere fisico e mentale. Tre impostazioni della luce LED color ambra consentono di regolare in modo semplice la luminosità nell’ambiente.

Funzione di riavvio automatico

Sharp DF-A1E-W, è dotato di una funzione di riavvio automatico, che può essere utilizzata in combinazione con una presa intelligente e un sistema di controllo vocale, consentendo così di diffondere continuativamente l’aroma in casa. In aggiunta, la funzione di autospegnimento, garantisce che il diffusore si spenga in modo sicuro una volta svuotato il serbatoio dell’acqua. L’Aroma Diffuser viene venduto con un cavo USB e, un adattatore AC, che lo rendono facile da collegare a una porta USB o a una normale presa di corrente.

L’Aroma Diffuser DF-A1E-W, è disponibile nei migliori negozi di elettronica e su Amazon, a un prezzo consigliato di 39 €. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito internet dedicato.

Cosa ne pensate di queste novità per accompagnare gli utenti all’insegna della salute e del benessere, con l’arrivo delle stagioni fredde proposte da Sharp? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.