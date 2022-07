SharkNinja presenta i suoi prodotti in offerta al Prime Day

SharkNinja, il brand americano specializzato nel settore degli elettrodomestici, presenterà i suoi prodotti in offerta all’Amazon Prime Day

SharkNinja (qui per maggiori info sull’azienda), è il brand americano specializzato nel settore degli elettrodomestici. Leader nella progettazione e produzione di elettrodomestici best in class. Con una particolare attenzione al design e una spiccata vocazione per la tecnologia il brand è da poco entrato nel mercato italiano. Il brand SharkNinja offre ai propri consumatori uno standard insuperabile di prodotti premium e di alta qualità. Questi, progettati e sviluppati per semplificare la vita in casa e avere un impatto positivo sulle famiglie in tutto il mondo, tutti i giorni.

Offerte imperdibili all’Amazon prime Day sui prodotti SharkNinja

La SharkNinja aderirà all’attesissima edizione di Amazon Prime Day (qui per maggiori info) prevista per i prossimi 12 e 13 Luglio 2022. Per tutta la durata dell’iniziativa, sarà infatti possibile acquistare con offerte vantaggiose una selezione di prodotti SharkNinja, innovativi e tecnologicamente evoluti progettati per la casa e la cura della persona. Oltre a questi, si aggiungerà una selezione di prodotti venduti in esclusiva da Amazon Prime. Numerosi i prodotti dell’azienda in offerta per soddisfare tutte le vostre esigenze!

