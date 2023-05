SharkNinja: ecco alcune idee regalo per la Festa della Mamma

La Festa della Mamma è sempre più vicina e SharkNinja ci propone alcune idee regalo per una sorpresa veramente speciale. Vediamole insieme

Mancano ormai pochi giorni alla Festa della Mamma e trovare il regalo giusto che rappresenti l’essenza della persona più importante della nostra vita non è impossibile. Proprio per venire incontro a chi ancora è indeciso su cosa regalare alla propria mamma, noi di tuttotek.it stiamo organizzando una sezione apposita dove raccogliere tutte le migliori proposte per un regalo perfetto. Ma andiamo adesso a scoprire quali sono le idee regalo di SharkNinja per questa Festa della Mamma 2023.

Stile ed efficienza fra le idee regalo di SharkNinja per questa Festa della Mamma

Partiamo subito con lo styler e asciugacapelli Shark FlexStyle Complete Set HD440SLEU. Si tratta di un potente asciugacapelli e versatile styler per arricciare, lisciare e volumizzare tutti i tipi di capelli di tutte le mamme. Grazie ai 5 accessori inclusi nel set, sarà possibile ricreare tantissime pettinature diverse. Con una semplice rotazione si trasforma da asciugacapelli a styler e può essere appunto utilizzato in due modalità differenti: asciugacapelli (con concentratore e diffusore) e come styler con gli appositi accessori. Il nuovo Shark FlexStyle comprende: due cilindri auto avvolgenti, una spazzola piatta, una spazzola ovale, un diffusore e un concentratore. Il set completo comprende anche una custodia rigida per offrire una maggiore organizzazione. Potete acquistarlo da Euronics tramite il seguente link.

La friggitrice ad aria Ninja Dual Zone da 7,6 L AF300EU non è una semplice friggitrice ad aria ma molto di più: con le sue 6 modalità di cottura (Max Crisp, arrosto, al forno, per riscaldare, essiccare e per la frittura ad aria) e, grazie alla funzione SYNC, permette di cuocere 2 pietanze in 2 diversi modi, ultimando entrambe le cotture nello stesso momento per realizzare pasti deliziosi in pochissimo tempo. Per le famiglie numerose, invece, è possibile raddoppiare il numero di porzioni grazie alla funzione MATCH. La friggitrice ad aria Ninja consuma molto meno rispetto ai forni tradizionali (68l classe A e 71l classe A+), permettendo di risparmiare sulla bolletta fino al 75% per ogni cottura.

Il frullatore 3 in 1 Ninja PowerBase CI100EU è caratterizzato dal sistema all-in-one per preparazioni sempre perfette e dispone di una base da 850 watt che alimenta tre dispositivi: uno sbattitore, un frullatore a immersione e un tritatutto. Basta cambiare semplicemente i diversi attacchi ultraleggeri per lavorare, mescolare, impastare, miscelare e tritare. È caratterizzato da diversi livelli di velocità, 2 per il frullatore ad immersione e 5 per lo sbattitore e grazie alla PowerBase riconosce ogni accessorio e offre regolazioni della velocità ottimizzate.

Il robot aspirapolvere Shark AI 360 con autosvuotamento RV2500SEU è l’elettrodomestico per chi vuole godersi dei momenti di relax e non pensare alla pulizia della propria casa. Grazie alla navigazione laser AI a 360° si muove autonomamente per tutta la casa e pulisce fino al riempimento del contenitore raccogli polvere integrato, per poi tornare alla base senza sacco e svuotarsi da solo. La base Anti-Allergen Complete Seal trattiene il 99,9% della polvere e degli allergeni all’interno della capiente base, mentre la tecnologia antigrovigli Anti Hair Wrap rimuove peli e capelli dalla spazzola durante la pulizia. Usando l’app SharkClean, inoltre, si può programmare in anticipo la pulizia della casa e con la modalità UltraClean si possono selezionare aree molto frequentate e stanze specifiche, ottenendo una pulizia dei tappeti migliore fino al 30%.

Queste erano le idee regalo di SharkNinja per la festa della mamma. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!