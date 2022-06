SharkNinja: il brand americano specializzato negli elettrodomestici

SharkNinja, il brand americano specializzato nel settore degli elettrodomestici, espande il business in Europa, ed è pronto a entrare nelle case degli italiani, con prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati per la casa e la cura della persona

Noto per la progettazione e produzione di elettrodomestici best in class, con una particolare attenzione al design e una spiccata vocazione per la tecnologia, SharkNinja entra nel mercato italiano.

L’azienda combina due marchi top di gamma: Shark, specializzato in elettrodomestici ad alte prestazioni, studiati per soddisfare le esigenze di pulito e cura della persona. Ninja, riconosciuto per le soluzioni multifunzionali dedicate alla cucina, dai potenti frullatori e robot da cucina fino alle ricercate friggitrici ad aria, multicooker e dispositivi per la cottura, che rendono più facile e veloce la preparazione di cibi e bevande.

SharkNinja ha concentrato la sua attività sull’utilizzo di tecnologia, ricerca e sviluppo per offrire ai consumatori uno standard insuperabile di prodotti premium e di alta qualità. Progettati e sviluppati per semplificare la vita in casa e avere un impatto positivo sulle famiglie in tutto il mondo, tutti i giorni.

Grazie ai 3 Hub di Ricerca e Sviluppo dislocati in UK, USA e Cina, SharkNinja crea un ciclo di progettazione non-stop che consente all’azienda di offrire rapidamente nuove idee e soluzioni. Inoltre, nello sviluppo dei suoi prodotti, SharkNinja considera i numerosi suggerimenti dei propri consumatori e, anche attraverso molteplici test, offre prodotti in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Shark: presenta un ampio portafoglio di prodotti

Dall’aspirapolvere con e senza filo, ai robot, le scope a vapore e l’aspirabriciole, per offrire soluzioni valide e funzionali contro lo sporco più ostile e poter vincere le sfide che si incontrano quotidianamente, nell’affrontare le pulizie di casa. Non manca la linea dedicata alla cura della persona con l’asciugacapelli, le cui tecnologie sono frutto di un’accurata progettazione interna e sviluppate attraverso test approfonditi sui consumatori.

Tra le ultime innovazioni della tecnologia Shark vi è lo speciale tubo Flexology, che permette alle aspirapolveri di piegarsi agevolmente e senza fatica per raggiungere anche lo sporco più nascosto, passando poi per la tecnologia anti-groviglio. Anti Hair Wrap che aiuta a evitare la formazione di quei fastidiosi grovigli sul rullo spazzola dell’aspirapolvere, e per concludere l’esclusiva testina DuoClean, che, grazie all’innovativo design delle nuove setole PowerFins, pulisce senza interruzioni, scorrendo agevolmente sia sui tappeti che sui pavimenti.

Il brand Ninja invece, arricchisce gli spazi della cucina con elettrodomestici multifunzionali, per vivere e interpretare le diverse esigenze. Trasformando l’esperienza della preparazione dei cibi, grazie alle molteplici funzioni racchiuse in ogni apparecchio e programmi automatici che fanno tutto da soli.

Ninja ha sviluppato potenti frullatori e precisissimi robot da cucina, nonché strumenti di cottura versatili, tra cui multicooker, griglie, friggitrici ad aria e dispositivi per la cottura che stimolano la creatività, rendendo più facile e veloce la preparazione dei cibi grazie ad una grande quantità di funzioni multiple. Ogni prodotto è frutto della progettazione interna ed è concepito per offrire velocità, potenza e facilità d’uso.

Le parole di Tom Brown

Tom Brown, Presidente UK e Europa ha commentato:

La nostra vision è sempre stata molto semplice: innovare per creare i prodotti migliori per i nostri clienti. Siamo un’azienda dinamica con una forte attenzione alla ricerca, all’innovazione e alla soddisfazione degli utenti. SharkNinja ha già riscosso un grande successo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove è consolidata la nostra capacità di promuovere un ambiente di pensiero innovativo, semplificare la vita delle persone e di fornire prodotti di alta qualità, classificati “5 stelle” dai nostri consumatori. Durante la pandemia, con i consumatori che hanno trascorso più tempo a casa, la domanda di elettrodomestici è aumentata in modo considerevole, per questo vediamo un grande potenziale per i nostri marchi nel mercato italiano e siamo certi che la tecnologia e l’innovazione che ci contraddistinguono, oltre ai prodotti di qualità e un ottimo servizio al cliente, verranno sicuramente apprezzati.

Ecco nel dettaglio alcune delle linee di prodotti Shark e Ninja, ready-to-use selezionati e suggeriti per la funzionalità e la praticità con cui è possibile “arredare” e “vivere” la propria casa.

IZ320EUT: Scopa elettrica

Shark IZ320EUT, è una scopa elettrica senza filo tecnologica, pieghevole e leggera, adatta alla pulizia di tutta la casa. Grazie all’elevato potere di aspirazione, alle due spazzole motorizzate DuoClean e alle nuove setole PowerFins, questa scopa pulisce tutti i tipi di pavimento raccogliendo anche lo sporco più ostinato in una sola passata. La tecnologia anti-grovigli Anti Hair Wrap rimuove peli e capelli dalla spazzola durante l’aspirazione e lo speciale tubo Flexology le permette di piegarsi agevolmente e senza fatica.

Il display smart a LED mostra la carica rimanente e permette di selezionare anche la tipologia di superficie (dal marmo ai tappeti) alternando diverse modalità di potenza e di aspirazione. Il sistema anti-allergeni di Shark cattura e intrappola all’interno dell’aspirapolvere il 99,9% di polvere e allergeni, garantendo un ambiente più salubre e sicuro. Il sistema con doppia batteria le assicura una lunga autonomia ed è possibile ricaricare la batteria rimovibile in qualsiasi angolo della casa.

Robot Aspirapolvere Shark AI 360

SHARK RV2500SEU, è un robot aspirapolvere altamente tecnologizzato e con un potente livello di aspirazione, che offre soluzioni per tutti i tipi di case e di esigenze. È fornito del rullo spazzola motorizzato autopulente con setole Powerfins, potenziato con tecnologia anti-grovigli, Anti Hair Wrap per rimuovere peli e capelli dalla spazzola durante l’aspirazione.

Il sensore di navigazione avanzata LIDAR, con laser a 360° crea una mappa della casa e gli permette di pulire metodicamente tutte le stanze della casa, in autonomia fino al riempimento del contenitore raccogli-polvere integrato, per poi tornare alla base e svuotarsi da solo.

Attivabile attraverso lo smartphone o controllo vocale usando Alexa di Amazon o l’Assistente Google, o attraverso l’app SharkClean, è possibile, inoltre, controllare e programmare in anticipo la pulizia con la possibilità di selezionare specifiche aree in cui attivare la modalità UltraClean per ottenere fino al 30% di pulizia. Il tutto con un’autonomia di 120 minuti.

Scopa a vapore automatica Shark Klik ‘n’ Flip S6003EU

La scopa a vapore automatica Shark Klik ‘n’ Flip, è il più avanzato sistema di pulizia a vapore proposto da Shark per i pavimenti duri. Dispone di tre impostazioni di vapore intelligenti, per una pulizia precisa, profonda e mirata senza l’utilizzo di additivi né sostanze chimiche. È ideale per tutti i tipi di pavimenti sigillati, inclusi parquet, marmo, mattonelle e pietra arrivando a pulire una superficie doppia di pavimento semplicemente capovolgendo la testina.

Aspirabriciole senza fili Shark WandVac 2.0 WV270EU

Progettato con un motore ad alta efficienza, per fornire più potenza e più aspirazione, questo piccolo aspirabriciole permette di godere di tutti i vantaggi di una pulizia rapida e di nuova generazione. Dal design elegante e sottile, risulta perfetto per essere messo in mostra ed essere fruibile in tutta la casa, grazie al peso di appena 700g, alla doppia modalità di aspirazione. I 2 pratici accessori inclusi lo rendono ottimo non solo per raccogliere le briciole in cucina o i peli sul divano, ma anche per la pulizia dell’automobile, raggiungendo fino a 15 minuti di autonomia.

Asciugacapelli Shark HD120SLEU

Shark STYLE iQ, è l’asciugacapelli che unisce la potenza dell’asciugatura rapida con una tecnologia intelligente di nuova generazione, generando aria calda ionizzata ad alta velocità per un’asciugatura rapida senza danni da calore. È possibile scegliere il proprio Style IQ, direttamente a casa propria, grazie alla combinazione unica della tecnologia iQ e degli accessori per lo styling intelligente progettati da esperti, come la spazzola per lo styling, il beccuccio concentratore e il diffusore.

Friggitrice ad aria a doppia zona Ninja Foodi da 7,6 L AF300EU

La friggitrice ad aria Ninja Foodi da 7,6 L, non è una semplice friggitrice ad aria ma molto di più. Ha 6 modalità di cottura (Max Crisp, arrosto, al forno, per riscaldare, essiccare e per la frittura ad aria) e, grazie alla funzione SYNC, permette di cuocere 2 pietanze in 2 diversi modi, ultimando entrambe le cotture nello stesso momento per realizzare pasti deliziosi in pochissimo tempo. Per chi ha una famiglia numerosa, invece, è possibile raddoppiare il numero di porzioni grazie alla funzione MATCH.

Griglia e friggitrice ad aria Ninja Foodi MAX AG551EU

La Griglia e friggitrice ad Aria Foodi MAX, è l’elettrodomestico dalle grandi capacità, per una cottura precisa e risultati perfetti. Adatto anche agli amanti del barbecue, è perfetto da interno, grazie alla piastra griglia integrata in alluminio fuso, in cui è possibile gustarsi l’aroma della brace autentica senza dover pensare al classico fumo delle grigliate all’aperto.

Con il suo Sistema di Smart Cook, nulla viene lasciato al caso, è possibile grigliare carne e pesce secondo i propri gusti. Il sensore di temperatura digitale monitora in continuazione la temperatura del cibo durante la cottura e avvisa quando si può prelevare dal dispositivo. La griglia Foodi MAX inoltre presenta 6 funzioni preimpostate, che permettono di cucinare e gustare ogni tipo di pietanza nel modo preferito.

Gelatiera Ninja Creami NC300EU

La gelatiera Ninja Creami NC300EU, è l’elettrodomestico in grado di creare e personalizzare prelibatezze estive, fatte in casa, light o più golose a seconda della circostanza o del pasto della giornata trasformando tutto (o quasi) in gelato. La preparazione è davvero semplice, basta riempire l’apposito barattolo con gli ingredienti, congelare per 24 ore, e grazie alla gelatiera Ninja Creami mantecare alla perfezione in pochi minuti.

Usando il programma Extra è possibile, inoltre, personalizzare il livello di golosità (e calorie), distribuendo uniformemente gocce di cioccolato, caramelle, nocciole o biscotti sbriciolati, per avere una delizia ancora più gustosa. Grazie ai 6 programmi preimpostati (Gelato, Gelato artigianale, Sorbetto, Smoothie, Gelato light e Frappè) è possibile preparare non solo gelati, ma anche bevande, dessert e sorbetti per ogni occasione e momento della giornata. I componenti sono tutti rimovibili e lavabili facilmente in lavastoviglie per una facile pulizia.

Frullatore Power Nutri con Smart Torque e Auto-iQ CB350EU

Dal design di ultima generazione, il frullatore Ninja Foodi, unisce 3 apparecchi rivoluzionari in 1, per soddisfare qualsiasi esigenza in cucina. I 6 programmi Auto-iQ di cui è dotato fanno tutto in autonomia. Tagliare, ridurre in purea, amalgamare gli impasti per pizza, pane, biscotti e preparare ottimi smoothie, cocktail con ghiaccio, salse e bevande da gustare direttamente dalla comoda caraffa Power Nutri.

Il frullatore 3-in-1 Ninja Foodi, grazie al motore Smart Torque da 1200W e alla spatola integrata, è in grado di frullare tutti gli ingredienti anche più duri e spessi senza bloccarsi e senza bisogno di scuotere o mescolare.

Disponibilità dei prodotti SharkNinja

I prodotti Shark e Ninja sono disponibili direttamente attraverso i rispettivi e-commerce cliccando su www.sharkclean.it e su www.ninjakitchen.it, oppure attraverso www.amazon.it. Come canale fisico i prodotti SharkNinja sono distribuiti anche da Attiva Spa e in vendita presso i MediaWorld di tutt’Italia.

