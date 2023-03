Shark Beauty: presentato il nuovo FlexStyle

Shark Beauty lancia Shark FlexStyle il “Multi-Styler” e asciugacapelli adatto a tutti i tipi di capelli e a tutte le situazioni

Con il potente asciugacapelli e il versatile multi-styler già durante l’asciugatura è possibile avere il proprio styling preferito! Senza danni causati dal calore. In occasione del lancio del nuovo prodotto. SharkNinja presenta in Italia Shark Beauty. Questo è il brand dedicato alla cura della persona e la sua prima campagna globale, For All Hairkind per celebrare tutte le tipologie di capelli

Dettagli sul nuovo FlexStyle di Shark Beauty

SharkNinja, leader dell’innovazione dell’elettronica di consumo, annuncia in Italia Shark Beauty, il brand dedicato alla cura della persona. Presenta il nuovo Shark FlexStyle, il prodotto all-in-one, styler e asciugacapelli, per arricciare, lisciare e volumizzare. Da potente phon a versatile styler ad aria con una semplice rotazione, Shark FlexStyle è pensato per tutti i tipi di capelli per celebrare la diversità nel settore beauty. Nell’ultimo decennio il settore beauty ha visto una profonda evoluzione nel valorizzare l’inclusività e nel promuovere la diversità. Shark Beauty sostiene questi valori anche con il lancio di FlexStyle, un prodotto For All Hairkind: che siano corti, di media lunghezza o lunghi; lisci, ricci o mossi, questo è il prodotto adatto a tutti. Inoltre, il nuovo styler all-in-one è pensato per tutte le abilità ed è stato progettato per garantire a tutte le persone uno styling professionale, indipendentemente dal loro modo di essere.

Nuovo lancio in Italia

Il lancio del prodotto in Italia si inserisce nella campagna globale For All Hairkind, pensata per sostenere la diversità e incoraggiare l’inclusione, valori aziendali fondamentali. La campagna mira a valorizzare tutte le tipologie di capelli raccontandone le storie uniche che racchiudono. Con l’obiettivo di aiutare anche i consumatori ad accettare i propri capelli, indipendentemente dalla lunghezza, dal colore, dallo spessore o dalla texture, e ad esplorarne le possibilità senza comprometterne la salute. Testato rigorosamente da diversi stylist, consumatori e influencer, Shark FlexStyle è uno styler multi accessoriato efficace e adatto a tutti i tipi di capelli e a tutte le esigenze.

Shark Beauthy: FlexStyle

Lo Styler e asciugacapelli Shark FlexStyle, compatto e leggero (solo 700g), è presentato in Italia in color Champagne e nero con finiture oro rosa (disponibile a Luglio). Ricci, lisci o mossi, con il nuovo prodotto è possibile riprodurre con facilità i look preferiti grazie ai 5 accessori inclusi: due cilindri auto avvolgenti, per onde facili da creare in pochi secondi; una spazzola piatta, che liscia e dona luminosità ai capelli mentre li asciuga; una spazzola ovale, per donare volume ed elasticità ai capelli; un diffusore che solleva e definisce i ricci naturali e un concentratore, per perfezionare l’asciugatura e la piega. Il set completo comprende anche una custodia rigida per una maggiore organizzazione.

Disponibilità e prezzo

Shark FlexStyle in colore Champagne è disponibile a partire dal 14 Marzo al prezzo di 299.99 €, direttamente sul sito sharkclean.it ed euronics.it. A Luglio, invece, saranno disponibili i set completi di Shark FlexStyle in colore nero e dettagli in oro rosa anche su amazon.it.

E voi ? Cosa ne pensate di questo nuovo Shark FlexyStyle ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).