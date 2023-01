Serially: adesso disponibile su Smart TV LG

La piattaforma streaming Serially è da oggi disponibile sulle Smart TV LG. Preparatevi a dare il benvenuto ad una vasta scelta di contenuti video on demand

Serially (qui per maggiori info sull’azienda) è la risposta alla crescente domanda di contenuti video on demand. La piattaforma è stata realizzata da iXMedia, startup innovativa fondata nel 2019. Questa opera nel settore dell’intrattenimento audiovisivo proponendo contenuti digitali esclusivi e soluzioni tecnologiche avanzate per l’industria del doppiaggio. Serially offre serie TV provenienti da tutto il mondo, per il pubblico italiano disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma di video on demand www.serially.it, sottotitolati e doppiati.

L’arrivo della piattaforma streaming Serially sulle Smart TV LG

Serially inaugura l’anno nuovo sbarcando su Smart TV LG! Da oggi, tutti i possessori di una Smart TV LG avranno, infatti, la possibilità di scaricare l’applicazione della piattaforma, la prima italiana di streaming serie TV completamente gratuita. Per tutti gli utenti che hanno a disposizione i televisori LG dotati di sistema WebOS prodotti dal 2017 in poi. Potrete accedere gratuitamente e godervi le serie tv di Serially provenienti da tutto il mondo, sottotitolate e/o doppiate in italiano. Scaricando l’app Serially dal LG Content Store sulla propria smart tv, gli utenti potranno accedere alla programmazione della piattaforma di video on demand comodamente dalla propria casa. Potrete avere così accesso diretto a contenuti esclusivi come ‘The City and The City’, ‘Relationship Status’, ‘The War of the Worlds’, ‘Vanity Fair’.

Il servizio di Serially è già visibile in streaming online all’indirizzo serially.it. Il servizio è fruibile su device mobili attraverso l’app disponibile per iOS/iPadOS e Android, su SmartTV grazie a Android TV, Apple TV, LG TV e Samsung TV. Disponibile anche su diversi modelli delle seguenti marche: Sony, TCL, Philips, Hisense, Nokia, Sharp, Metz, Xiaomi, Panasonic, Thomson, Telefunken.

