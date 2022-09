La seduta migliore sul Bus della Battaglia e oltre: Secretlab e Fortnite evocano la vera comodità per la tua prossima vittoria reale

Secretlab, specialista pluripremiato per le sedie da gaming, ha annunciato oggi la sua ultima collaborazione con Fortnite per lanciare la Secretlab Fortnite Collection. La Secretlab Fortnite Collection è completata da tre cuscini lombari in Memory Foam. E, restando fedeli allo spirito di Fortnite, per i fan c’è sempre un regalo all’interno del gioco. Ogni sedia fornisce un codice di sblocco digitale col quale sarà possibile riscattare la skin “Chipset” all’interno del gioco, per aggiungere stile alle esperienze di gioco degli appassionati.

Secretlab x Fortnite: ecco la nuova sedia da battaglia!

Ispirata al mondo eccentrico di Fortnite che ha affascinato giocatori di tutto il mondo, la Secretlab TITAN Evo 2022 Fortnite Battle Bus Edition presenta, ricamata sullo schienale, un’illustrazione esclusiva dell’iconico Bus della Battaglia. Rivestita in Similpelle Ibrida Secretlab NEO e costellata di ricami intricati per un effetto pop-art, il design unico della sedia ha come sfondo una palette viola scuro, a ricordare La Tempesta, ed è adornata da un logo del videogame di in rilievo nella parte superiore dello schienale.

Costruita con i miglioramenti pluripremiati della Secretlab TITAN Evo 2022 e disponibile nelle taglie Small, Regular e XL, i giocatori potranno godere di prestazioni incrementate mentre conquisteranno ogni Vittoria Reale nella comodità ergonomica di prossima generazione.

I fan più fedeli potranno completare la loro postazione con i Cuscini Lombari in Memory Foam creati per abbinarsi perfettamente alla sedia, ispirati ai personaggi preferiti dai giocatori: Peely, Leader della Squadra delle Coccole e Lama. Ognuno ricoperto in soffice velluto e pieno di denso memory foam di alta qualità che si adatta agevolmente alla curva della schiena, questi cuscini lombari abbinati sostengono quanto sono adorabili.

E voi acquisterete la nuova sedia Secretlab TITAN Evo 2022 Fortnite Battle Bus Edition? Vi ricordiamo di continuare a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati sulle ultime novità dal mondo gaming, hardware e molto altro!