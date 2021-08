SCUF Gaming: ecco il primo controller ad alte prestazioni per Xbox Series X|S

Prestazioni più veloci e maggiore possibilità di personalizzazione per tutti i gamer Xbox. Ecco i nuovi SCUF Instinct e SCUF Instinct Pro

SCUF Gaming, azienda leader nella progettazione e realizzazione di controller gaming ad alte prestazioni, annuncia oggi SCUF Instinct e SCUF Instinct Pro, progettati specificatamente per Xbox Series X|S.

SCUF Instinct offre agli appassionati Xbox tutte le innovative caratteristiche che i gamer si aspettano da SCUF, senza al contempo rinunciare ad un design del controller migliorato per ottimizzarne le prestazioni. Entrambi i modelli, Instinct e Instinct Pro, includono: quattro funzioni integrate di controllo dorsale (palette); tre differenti profili di rimappatura dei pulsanti; una sofisticata forma ergonomica progettata per offrire un controllo ottimizzato e adattarsi ad un’ampia varietà di impugnature; numerose possibilità di personalizzazione per soddisfare le esigenze di ogni appassionato, tra cui scocche intercambiabili, pulsanti analogici e controlli direzionali.

SCUF Instinct Pro è equipaggiato inoltre con i nuovi grilletti istantanei che consentono a tutti i giocatori di scegliere tra un’azione istantanea oppure un’azione standard semplicemente modificando uno switch. I grilletti istantanei riducono infatti il loro raggio di movimento e si attivano immediatamente, restituendo un feedback a singolo tocco tipico dei tasti del mouse: l’ideale per sparatutto dai ritmi frenetici. Grazie al nuovo design del controller potrete comunque sempre tornare al feedback dei grilletti standard modificando nuovamente lo switch, così da essere pronto a gareggiare nel vostro gioco di corsa preferito. Instinct Pro prevede inoltre un’impugnatura ad alta performance.

Le parole degli addetti ai lavori

Diego Nunez, SCUF Gaming Chief Marketing Officer, ha affermato:

“SCUF Instinct offre nuovi vantaggi ai giocatori Xbox Series X|S. Abbiamo affinato la nostra offerta di controller SCUF ad alte prestazioni, grazie ad un nuovo fattore di forma ed una rinnovata impugnatura che soddisferà le esigenze di una varietà ancora più ampia di giocatori ed appassionati. Palette dorsali integrate e grilletti istantanei e analogici di nuova progettazione si combinano per dar vita al nostro controller più reattivo di sempre. La storia di SCUF è da sempre legata agli appassionati Xbox e siamo orgogliosi di aver realizzato un controller in grado di rendere omaggio alla passione di questi giocatori che consenta loro di apprezzare al massimo i nuovi ed entusiasmanti titoli dell’ultima generazione di console.”

I giocatori odierni non si concentrano su un singolo gioco, franchise o genere, ed è per questo motivo che i modelli Instinct offrono profili integrati rimappabili, attivabili in modo intuitivo con la semplice pressione di un pulsante: un novità targata SCUF. I profili della paletta consentono di regolare facilmente le impostazioni del controller e di salvarle per utilizzarle in seguito in giochi differenti, senza la necessità di interrompere la partita, o utilizzare strumenti di rimappatura o app di terze parti.

I controller Instinct possono inoltre essere personalizzati tramite l’apposito configuratore sul sito SCUF per offrire svariate combinazioni di stile. Scegli tra l’ampia varietà di scocche, pulsanti e colori per creare la combinazione perfetta che si adatta al tuo stile personale. Ogni dettaglio e caratteristica dei modelli Instinct sono stati realizzati e progettati attentamente in modo da offrire un’esperienza di gioco impareggiabile, in grado di adattarsi a qualsiasi gusto e stile di gioco.

L’elenco completo delle caratteristiche di SCUF Instinct e SCUF Instinct Pro

Pulsante per la selezione ed il salvataggio di tre profili e configurazioni di rimappatura per diversi giochi

Una connessione wireless con migliorato input dinamico di latenza per giocare comodamente senza fili

Una connessione cablata opzionale per partite a latenza zero, da giocare comodamente sul tuo divano, grazie al cavo USB-C da 2 metri

Analogici convessi, concavi, corti e lunghi che si adattano ad ogni tua esigenza

Analogici di forma e materiale migliorati per garantirti maggiore comfort e durabilità

Scocche removibili e facilmente personalizzabili consentono di modificare a piacere stili e pulsanti

Nuovo pulsante di condivisione per offrire ai giocatori la possibilità di condividere le giocate migliori con i propri amici

Anelli realizzati con materiali autolubrificanti che offrono agli analogici un movimento perfettamente fluido

Disattivazione dell’audio di qualsiasi cuffia collegata al tuo controller con la semplice pressione del pulsante dedicato

Grilletti istantanei attivabili mediante apposito selettore che restituiscono il feedback tipico dei tasti del mouse, per offrirti azioni più rapide che mai (solo Instinct Pro)

Impugnatura ad alta performance, con confortevole superficie antiscivolo indicata per lunghe sessioni di gioco (solo Instinct Pro)

Prezzi e disponibilità

Compatibili con Xbox Series X|S, Xbox One, PC e dispositivi mobili, SCUF Instinct è disponibile a partire da 179.99 euro, mentre SCUF Instinct Pro a partire da 209.99 euro. Entrambi sono attualmente disponibili esclusivamente sul sito Web di SCUF Gaming.

