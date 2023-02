San Valentino e self-love: il mese dell’amore con Philips OneBlade

San Valentino e self-love: nel mese dell’amore, Philips OneBlade rivela il significato più profondo del grooming maschile. Per l’83% degli uomini italiani la rasatura è il rituale di cura di sé per eccellenza e fonte di autostima per il 64%

Febbraio è noto per essere il mese dell’amore. Da San Valentino a San Faustino, ogni situazione sentimentale ha la sua celebrazione. Ma amare non significa solo avere cura del proprio partner, ma anche di sé stessi. In un viaggio alla ricerca del perfetto equilibrio tra esigenze fisiche, mentali ed emotive, la cura del proprio aspetto è tanto importante quanto l’adozione di abitudini sane. Che sia un massaggio rilassante, un nuovo taglio di capelli o cinque minuti in più al mattino da dedicare alla skincare del viso: tutto contribuisce a creare una versione migliore di sé, per sentirsi meglio nella vita di tutti i giorni. Ma quali sono i fattori che influenzano le scelte di bellezza degli uomini italiani? Philips OneBlade ha analizzato le motivazioni che spingono gli uomini a prendersi cura di sé indagando le loro abitudini di rasatura.

Dettagli sul Philips OneBlade: la scelta migliore per San Valentino

La ricerca rivela che lungo tutto il Bel Paese la rasatura è parte integrante della routine maschile. Non solo, per molti uomini assume un significato più profondo: l’83% degli italiani ritiene sia un rituale di cura del proprio corpo, per il 64% si tratta di una pratica che li aiuta ad aumentare la fiducia in sé stessi. Inoltre, secondo il 77% costituisce un mezzo per migliorare il proprio aspetto, mentre per il 70% il grooming esprime il proprio stile personale. Parallelamente, la rasatura rappresenta un elemento fondamentale anche nelle relazioni con gli altri: il 73% degli intervistati dichiara di radersi regolarmente prima di un appuntamento romantico, l’80% di farlo in vista di un’uscita con gli amici. Per la maggior parte, le persone care possono influenzare le scelte di stile: il 57% valuta importante il parere del partner, il 53% quello degli amici.

Da questi dati emerge l’impatto positivo che un semplice gesto come la rasatura può avere sul benessere psicofisico degli uomini. All’interno della routine di skincare maschile, il grooming ricopre infatti un ruolo sempre più di primo piano, poiché mezzo per esprimere il proprio io e aumentare l’autostima e fiducia in sé stessi,

spiega Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager, Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia.

In Philips lavoriamo ogni giorno con l’obiettivo di dar vita a prodotti che possano valorizzare l’individualità di ciascuno, di cui la barba è certamente espressione negli uomini. Proprio per questo, è per noi importante agevolarli nella rasatura cosicché possano prendersi cura di sé e dar voce allo stile che più li rappresenta.

OneBlade 360 di Philips: il Brand numero 1 al mondo per la rasatura elettrica

Sperimentare nuovi look per sorprendere sé stessi, gli amici o il partner, è un gioco da ragazzi con Philips OneBlade 360. Un prodotto ibrido che rade, regola e rifinisce barbe di qualsiasi lunghezza in modo facile e veloce, per ottenere uno stile unico ed inimitabile ogni giorno. Grazie alle sue dimensioni contenute, può essere usato ovunque, in casa, in viaggio o in palestra. Inoltre, l’innovativa lama 360 si adatta ad ogni curva del viso, della mascella e del collo, per arrivare con il minor numero di passate ed un maggior comfort anche ai peli più difficili da raggiungere. I suoi movimenti estremamente rapidi, 12.000 tagli al minuto, fanno sì che sia efficace anche sui peli più lunghi. Infine, grazie al pettine regolabarba 5 in 1 incluso, è possibile ottenere rifiniture precise per un look impeccabile.

E voi? Cosa ne pensate della scelta di Philips OneBlade per avere il meglio a San Valentino ?