San Valentino: Braun celebra l’amore con i suoi articoli migliori

Braun celebra l’amore in mille stili diversi con i suoi device per la notte più romantica dell’anno. Scopri i device Braun per la cura del look per il giorno di San Valentino

Con l’arrivo di Febbraio, gli innamorati di tutto il mondo si preparano per celebrare l’amore: San Valentino è ormai alle porte, e Braun ha stilato una selezione dei migliori articoli dedicati alla cura di sé e per la creazione del look perfetto. Per una serata speciale e intima, una cena a lume di candela o un delivery a casa, i device Braun vengono in soccorso per prepararsi al meglio al proprio appuntamento con l’amore. Con una coccola per sé stessi e una sorpresa per il partner: scopriamoli insieme!

Braun SILK-EXPERT PRO 5, il regalo perfetto per San Valentino

Regala (o regalati!) il Silk-expert Pro 5, la luce pulsata di Braun per la rimozione permanente dei peli visibili, veloce, efficiente e delicato sulla pelle. Il sensore Skin Pro 2.0 rileva continuamente la tonalità della pelle per adattare l’intensità della luce all’incarnato per una sicurezza massima. Mentre i brevi intervalli tra gli impulsi luminosi permettono di trattare la parte bassa di entrambe le gambe in soli 5 minuti. Due diverse modalità di utilizzo, Gliding a scorrimento veloce e di precisione adattano il trattamento all’utilizzo nelle diverse zone del corpo e del viso. L’utilizzo della luce pulsata Braun permette la riduzione dei peli visibili in sole 4 settimane. Inoltre, grazie alle testine di diverse dimensioni, Braun Silk-expert Pro 5 è progettato per poter trattare con precisione tutte le zone. Anche quelle di piccole dimensioni o difficili da raggiungere come il labbro superiore, le ascelle o la zona bikini.

SILK-ÉPIL 9 FLEX: un regalo performante e di design per stupire la propria amata a San Valentino

Il Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile in grado di adattarsi perfettamente alle curve del corpo e di raggiungere così al meglio anche i punti più difficili. Un’ulteriore importante rivoluzione da parte di Braun, da sempre sinonimo di tecnologia, innovazione e design. Il dispositivo, inoltre, è dotato di tecnologia MicroGrip che permette un maggior livello di precisione. Catturando i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta, fino a 0,5 mm, e lasciando la pelle liscia per intere settimane. Regala pelle liscia come la seta con il Silk-épil 9 Flex di Braun!

FACE SPA PRO, per una pelle tutta da baciare

Braun Face Spa Pro è il primo device 3 in 1 per l’epilazione, la pulizia e la tonificazione della pelle. Il prodotto offre un nuovo design ergonomico, dotato di una testina epilatrice, una spazzola per la pulizia del viso e di una testina micro-vibrante. Ispirandosi ai trattamenti giapponesi per la cura della pelle, la testina micro-vibrante tonificante in metallo non assorbente rilascia delle delicate micro-pressioni che consentono una migliore applicazione di creme e sieri e dona una piacevole sensazione di freschezza. Il regalo che incontra le esigenze di ognuna, per portare il salone di bellezza direttamente a casa!

I Device per la rasatura, la regolazione e la rifinitura SERIES 9 PRO, per regalare al proprio lui una rasatura a prova di bacio

Il Series 9 Pro rappresenta il rasoio più efficiente della linea di prodotti Braun. Con una combinazione di lame sincronizzate, Tecnologia Sonica e adattamento perfetto ai contorni del viso, il Series 9 Pro è progettato per radere a fondo la barba di 1, 3 o anche 7 giorni, garantendo una rasatura efficace e delicata ad ogni passata. L’innovativa testina ProHead con il rifinitore ProLift permette infatti di sollevare e tagliare anche i peli lunghi di 7 giorni, rimanendo tuttavia delicata sulla pelle. Alcuni modelli di Braun Series 9 Pro sono accompagnati dalla prima custodia PowerCase di ricarica per rasoi al mondo, che mantiene la potenza e la prestazione del rasoio anche quando sei in viaggio. Non solo, alcuni modelli vengono anche forniti con la Stazione SmartCare 5-in-1, che, con il tocco di un pulsante, seleziona autonomamente il programma di pulizia necessario. Elegante, dal design accattivante e dalle prestazioni incredibili, il Braun Series 9 Pro è il regalo perfetto per tutti coloro che desiderano una rasatura profonda.

SERIES X, il regalo perfetto per chi ama cambiare il proprio stile

Braun Series X è il dispositivo ibrido firmato Braun per la rifinitura, la regolazione e la rasatura. La sua peculiarità è la sua singola lama con tecnologia 4D, che presenta due zone di taglio centrali e due di rifinitura laterali per regolare, rifinire e radere la barba con rapidità e senza alcuno sforzo. Progettato per garantire ulteriore precisione e controllo grazie al pettine a due direzioni, il Series X taglia sia verso l’alto che verso il basso, permettendo agli utenti di rifinire il look rapidamente ed efficacemente. Inoltre, il design della lama a gabbia protegge la pelle dalla lama, mentre la forma convessa è studiata appositamente per ridistribuire uniformemente la pressione sulla pelle. Facilissimo da usare, con il manico gommato antiscivolo e l’impugnatura ergonomica, il dispositivo Braun garantisce risultati ottimali e precisi, anche per i più inesperti.

Braun SERIES 7: a San Valentino regala al tuo amato l’alleato perfetto per una barba impeccabile

La rivoluzionaria testina a 360° del Braun Series 7 è completamente flessibile e garantisce un contatto costante con la pelle, adattandosi ai contorni del viso e del collo e raggiungendo anche le aree più difficili per una rasatura profonda. Il Series 7 è dotato della speciale tecnologia AutoSense, che rileva la densità della barba adattando la potenza del motore. Inoltre, è dotato anche della tecnologia EasyClick, che consente, con un semplice click, di trasformare il rasoio in un dispositivo multiuso. Aggiungendo accessori come, ad esempio, il rifinitore per la barba incolta, il rifinitore di precisione o il rifinitore per il corpo. Il regalo adatto per tutti coloro che fanno del proprio stile un biglietto da visita, per essere sempre impeccabili!

Rifinitore TUTTO-IN-UNO, tanti look in un solo device

Il Braun MGK 7 è il kit di rasatura tutto-in-uno di Braun, ancora più affilato, veloce ed efficiente. Dotato di un’area di taglio più ampia e di una geometria migliorata della punta della lama. Il rifinitore tutto-in-uno cattura più peli ad ogni passata e riduce il rischio di tirare la pelle del viso o del corpo per uno styling ancora più preciso. Il dispositivo offre il meglio della multifunzionalità e versatilità per ricreare qualsiasi stile, dal rifinire la barba incolta fino alle aree del corpo più sensibili. A San Valentino, regala lo stile!

BT 7, il regalo per i più precisi

Radersi richiede molta precisione e il device giusto può fare la differenza: il nuovo Braun BT 7 è il regolabarba di Braun con 39 impostazioni di lunghezza per regolare al millimetro il proprio stile. Perfetto anche per i fidanzati più precisi e amanti dello stile ordinato, grazie a una tecnologia migliorata e a un’area di taglio ancora più ampia rispetto ai precedenti rifinitori del brand. La tecnologia AutoSense integrata nel device adatta ogni rifinitura al tipo di barba e alla lunghezza dei peli. Ottimo per la creazione di qualsiasi stile e per la definizione di barba, baffi, pizzetto con estrema precisione.

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti Braun da regalare a San Valentino ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).