Samsung TV QLED: arriva il servizio “training a casa”

Con “Training a casa” tutti i segreti dei TV Neo QLED 8K e OLED Samsung direttamente a casa vostra

Il servizio post-vendita Samsung offre ai clienti in possesso di TV Samsung Neo QLED 8K e OLED la possibilità di acquistare dei training esclusivi. Questi sono effettuati da personale altamente qualificato per sfruttare tutta la potenza della tecnologia Samsung. Si tratta di vere e proprie consulenze dedicate per scoprire tutte le funzionalità del prodotto e ottenere il massimo dall’esperienza di visione, direttamente a casa.

Dettagli sul “Training a casa” per i possessori di TV Samsung Neo QLED e OLED

Offrire un servizio sempre più premium ed esclusivo ai propri clienti e permettere loro di sfruttare tutti i vantaggi delle più innovative tecnologie del brand. Questo è lo scopo di Samsung Electronics Italia (clicca qui per maggiori info). L’azienda dà l’esclusiva possibilità ai possessori di TV Neo QLED 8K e OLED di acquistare “Training a casa”. Si tratta di una consulenza dedicata per scoprire tutte le funzionalità del prodotto e ottenere il massimo dall’esperienza di visione, direttamente a casa. Grazie alla rete di assistenza autorizzata e al personale altamente qualificato, Samsung è sempre vicina ai suoi clienti anche nella fase successiva all’acquisto, accompagnando coloro che desiderano utilizzare il proprio televisore al 100% delle sue potenzialità in un percorso di formazione personalizzata. È possibile acquistare il servizio esclusivo “Training a casa” direttamente sul sito samsung.com, in sede di acquisto del TV o anche in una fase successiva.

Servizio di “Training a casa”: come funziona?

La sessione, prenotabile al momento dell’acquisto o in un secondo momento, si svolge in presenza e direttamente a casa del cliente. Questo, con l’aiuto del tecnico specializzato può effettuare tutte le configurazioni necessarie, da quelle di base a quelle più avanzate. Dalla luminosità dello schermo, al contrasto delle immagini, all’audio più adeguato all’ambiente in cui viene sistemato! Il personale qualificato dei Centri assistenza Samsung è in grado di ottimizzare il TV a seconda delle esigenze del cliente. Così da garantire in ogni caso la migliore performance visiva di sempre. Tutti i dettagli del servizio “Training a casa” sono disponibili al seguente link. Per maggiori informazioni su tutti i servizi premium disponibili sullo shop online di Samsung, visita il sito di Samsung.

E voi? Cosa ne pensate di questo servizio di “Training a casa” offerto ai possessori di TV Samsung Neo QLED 8K e OLED ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).