Samsung TV Plus: in arrivo 5 nuovi canali gratuiti

Samsung Electronics annuncia novità in arrivo per il suo servizio Samsung TV Plus. Ampliata la propria offerta con 5 nuovi canali gratuiti

Il colosso coreano Samsung Electronics aggiorna il proprio servizio Samsung TV Plus, che è anche una delle principali app su Smart TV, amplia dunque la propria offerta con 5 nuovi canali gratuiti, che si andranno ad aggiungere ai 46 già esistenti, da fruire senza richiesta di pagamento, iscrizione o abbonamento. Novità che arrivano dopo il recente lancio su Galaxy Store e Google Play Store per smartphone e tablet Galaxy selezionati.

I 5 nuovi canali gratuiti saranno visibili in streaming e on demand gratis senza fine su Samsung Smart TV, smartphone o tablet. Sport, musica, food, viaggi e intrattenimento, questi i territori che si potranno esplorare grazie ai nuovi canali gratuiti che Samsung TV Plus.

Il nostro obiettivo primario è quello di incontrare le esigenze e i gusti di tutti i nostri utenti gratuitamente, per far sì che possano godere di TV, musica, film, serie, intrattenimento, cartoni animati, documentari, sport, news e lifestyle in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Per questo motivo, dopo aver lanciato Samsung TV Plus sulle Smart TV l’anno scorso e su smartphone e tablet il mese scorso in Italia, ora ci stiamo muovendo per ampliare sempre di più l’offerta di canali gratuiti disponibili, aggiungendone sei totalmente nuovi per tutti gli appassionati di musica italiana, sport, cinema, viaggi e cibo, così che possano trarre ispirazione o divertirsi nei propri momenti a casa o in movimento, guardando contenuti di qualità disponibili in qualsiasi momento della giornata

Ha dichiarato commenta Cristina Sala, Senior Business Development Manager Italy TV Plus, ESBO.

Ricapitolando, a partire dal 14 luglio, gli utenti delle Samsung Smart TV, smartphone e tablet Samsung Galaxy potranno accedere gratuitamente a sei nuovi canali TV per contenuti live e on demand:

Radio Italia Trend ; Canale televisivo tematico italiano dedicato alla migliore musica italiana Indie, Rap, Trap e alle nuove tendenze con una programmazione non stop.

; Canale televisivo tematico italiano dedicato alla migliore musica italiana Indie, Rap, Trap e alle nuove tendenze con una programmazione non stop. Donna TV ; Canale televisivo rivolto alle donne che vogliono essere sempre aggiornate e intrattenute con programmi di qualità, offre diverse produzioni originali, intrattenimento, tutorial, film e serie TV rivolte alle donne che cercano nuove idee per vivere la loro quotidianità in modo unico e originale.

; Canale televisivo rivolto alle donne che vogliono essere sempre aggiornate e intrattenute con programmi di qualità, offre diverse produzioni originali, intrattenimento, tutorial, film e serie TV rivolte alle donne che cercano nuove idee per vivere la loro quotidianità in modo unico e originale. Alma TV Food ; Alma TV Food ha origine nella grande tradizione televisiva di “Alice” che vanta oltre 22 anni di produzioni, speciali, ricette e segreti, attraverso la storia della cucina in Italia, con uno storytelling importante per la valorizzazione dei prodotti di qualità e la scoperta delle tradizioni regionali, che sono il racconto di territori e chef, depositari di grandi storie. Alma Tv Food intende esaltare questo patrimonio culturale ed enogastronomico, potendo portare sul canale le più importanti esperienze di valore in cucina e svelando quei segreti, che mantengono intatta la grande tradizione della cucina italiana e mediterranea. Dopo Alice, Alma Tv Food vuole essere il miglior canale di intrattenimento agroalimentare italiano.

; Alma TV Food ha origine nella grande tradizione televisiva di “Alice” che vanta oltre 22 anni di produzioni, speciali, ricette e segreti, attraverso la storia della cucina in Italia, con uno storytelling importante per la valorizzazione dei prodotti di qualità e la scoperta delle tradizioni regionali, che sono il racconto di territori e chef, depositari di grandi storie. Alma Tv Food intende esaltare questo patrimonio culturale ed enogastronomico, potendo portare sul canale le più importanti esperienze di valore in cucina e svelando quei segreti, che mantengono intatta la grande tradizione della cucina italiana e mediterranea. Dopo Alice, Alma Tv Food vuole essere il miglior canale di intrattenimento agroalimentare italiano. Alma TV Travel ; È la nuova proposta di Alma Tv, che eredita l’importante e storica library del canale Marcopolo, che da oltre 20 anni racconta le bellezze dell’Italia. È un attento racconto delle ricchezze delle regioni italiane, che supera i confini per fornire una suggestiva “galleria di meraviglie”, grazie anche al racconto di importanti e autorevoli giornalisti, viaggiatori e blogger, alla ricerca della bellezza, dei luoghi più esclusivi e affascinanti della terra. Alma Tv Travel è la “guida” più ricca e importante d’Italia, con un patrimonio di immagini, interviste e scorci, da lasciare lo spettatore senza respiro.

; È la nuova proposta di Alma Tv, che eredita l’importante e storica library del canale Marcopolo, che da oltre 20 anni racconta le bellezze dell’Italia. È un attento racconto delle ricchezze delle regioni italiane, che supera i confini per fornire una suggestiva “galleria di meraviglie”, grazie anche al racconto di importanti e autorevoli giornalisti, viaggiatori e blogger, alla ricerca della bellezza, dei luoghi più esclusivi e affascinanti della terra. Alma Tv Travel è la “guida” più ricca e importante d’Italia, con un patrimonio di immagini, interviste e scorci, da lasciare lo spettatore senza respiro. Shorts; Shorts International è la principale società di intrattenimento di cortometraggi al mondo e quella con il catalogo più ampio di film premiati agli Oscar e in altri illustri festival del Cinema internazionale. La società è leader di corti in TV, online e nei cinema in Europa, Stati Uniti, America Latina e Asia. Shorts è il primo canale free HD del gruppo in Europa, ed offre al pubblico i migliori cortometraggi sia internazionali che locali 24 ore su 24.

Infine ricordiamo che Samsung TV Plus è preinstallata su tutte le Smart TV Samsung prodotte dopo il 2016. Con l’app di Samsung TV Plus mobile invece si possono inoltre personalizzare i contenuti per un’esperienza di visione unica, è sufficiente scaricarla gratuitamente, scegliere i propri canali preferiti, impostare i promemoria e organizzarla adattandola alle proprie esigenze. L’app mobile è stata pensata esclusivamente per proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy ed è disponibile per il download immediato da Galaxy Store o da Google Play Store.

