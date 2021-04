Samsung: il miglior rapporto qualità prezzo secondo ITQF

Secondo un importante ente tedesco, Samsung sarebbe una delle aziende con il miglior rapporto qualità prezzo nei suoi prodotti. L’ITQF ha premiato TV, climatizzazione, elettrodomestici e la divisione mobile dell’azienda coreana nella classifica Top Qualità-Prezzo 2021

Un importante riconoscimento quello ottenuto da Samsung dal ITQF, l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, che ha premiato l’azienda nella sua annuale classifica Top Qualità-Prezzo 2021. Samsung conquista quattro ori, posizionandosi nel ranking tra le Top 30 Aziende italiane per rapporto qualità prezzo: l’azienda è infatti prima in classifica con la propria divisione Audio Video, per la categoria TV, Climate Solutions, che si occupa delle soluzioni business e residenziali in tema di climatizzazione, con Home Appliances, ovvero tutto il comparto di elettrodomestici che integrano innovazione tecnologica, comfort e connettività per offrire dispositivi performanti, di design e smart, e con la divisione mobile per le categorie smartphone e notebook.

Samsung: il miglior rapporto qualità prezzo per i consumatori

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), leader europeo delle indagini di qualità, conduce indagini di mercato finalizzate ad analizzare l’aspetto economico e qualitativo delle aziende attive in diversi settori. Ogni anno l’istituto valuta centinaia di imprese, prodotti e servizi con l’obiettivo di creare maggior trasparenza e confrontabilità. Le indagini non sono sponsorizzate dalle aziende coinvolte, si basano su metodi scientifici e generano delle classifiche di qualità. In questa occasione ha realizzato una ricerca basata su un sondaggio rappresentativo della popolazione italiana, raccogliendo 870.000 giudizi di clienti su 95 settori dell’economia italiana. Da qui, ITQF ha stilato la classifica delle 400 aziende/brand con il Miglior Rapporto Qualità-Prezzo 2021.

Il successo di Samsung nella classifica Top Qualità-Prezzo 2021 conferma l’impegno dell’azienda coreana nell’offrire tecnologie ad alto tasso di innovazione che rispondano ed anticipino le esigenze dei clienti. Questi concetti, nell’ambiente domestico, si traducono in una vasta proposta per vivere la casa come spazio per il relax, l’intrattenimento e per la famiglia, ma anche per lavoro e studio, secondo le nuove accezioni che questo spazio ha via via assunto nell’ultimo anno. Vediamo che cose ne pensano i manager di Samsung. Bruno Marnati, Vice Presidente Audio Video Samsung Electronics Italia, dichiara:

La crescita di Samsung Electronics nel settore Audio Video è un successo che si rinnova di anno in anno, tanto da essere arrivata per il quindicesimo anno consecutivo al primo posto nel mercato globale dei TV. Questo riconoscimento da parte dei consumatori tuttavia ci rende particolarmente orgogliosi in un anno in cui il ruolo del TV si è trasformato, diventando sempre più fondamentale e polifunzionale, spaziando dall’intrattenimento, al fitness e al benessere, passando dal lavoro e studio in remoto, e in cui ci aspettano sfide importanti, come quella dello switch off.

Daniele Grassi, Vice Presidente Home Appliances Samsung Electronics Italia, afferma:

Siamo entusiasti di questo premio, che consideriamo un riconoscimento all’impegno corale e continuativo dell’azienda. I nostri elettrodomestici sono rappresentativi di tutto quello in cui crediamo: innovazione, design, connettività e sostenibilità. Aggiungo che per Samsung non esiste innovazione senza qualità: i nostri processi di sviluppo prodotti prima, e di produzione poi, sono sottoposti a numerosissimi controlli di qualità, testimoniati dal fatto che sono molteplici le certificazioni dai più accreditati Istituti di Qualità in tutto il mondo. Vogliamo cambiare in meglio la vita dei nostri consumatori attraverso l’innovazione e la qualità, e vedere quanto i clienti apprezzino il nostro lavoro è uno stimolo a continuare su questa strada.

Ettore Jovane, Head of Air Conditioning Business Samsung Italia, commenta così il primo posto di Samsung Climate Solutions:

Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questo premio, che testimonia un importante riconoscimento dell’impegno di Samsung verso i propri clienti e una fiducia da parte del mercato. Per noi climatizzazione si riassume in tre concetti fondamentali: comfort, purificazione e connettività, e lavoriamo su questi asset per offrire soluzioni all’avanguardia. Abbiamo nel nostro DNA la ricerca e l’innovazione e continuiamo a investire per offrire tecnologie performanti e qualità eccellente. Questo premio, conferito dal prestigioso ITQF, che ci pone come il numero 1 nel segmento Climatizzazione, è la conferma che il percorso iniziato anni fa, volto al continuo sviluppo e miglioramento dei nostri prodotti, viene apprezzato e riconosciuto come vincente.

Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia:

Nel corso dell’ultimo anno i dispositivi mobile hanno assunto una centralità sempre maggiore nelle nostre vite, aiutandoci a restare in contatto con i nostri affetti, a studiare e a lavorare da remoto, ma anche a intrattenerci e a restare informati. Come Samsung siamo impegnati a realizzare smartphone e notebook sempre più performanti, intelligenti e accessibili, per permettere a tutti di beneficiare delle tecnologie più avanzate. Con questo riconoscimento, i consumatori italiani hanno premiato le elevate performance e le qualità innovative dei nostri dispositivi, così come il vasto ecosistema connesso che mettiamo a loro disposizione per aiutarli a vivere a pieno le proprie passioni e, al contempo, a realizzare il proprio potenziale in ambito lavorativo”, conclude Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

