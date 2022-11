Samsung presenta EHS Mono HT Quiet

Samsung lancia EHS Mono HT Quiet, la nuova generazione di pompa di calore ad alta temperatura, design avanzato e bassa rumorosità

L’azienda Samsung (clicca qui per maggiori dettagli) ha confermato il lancio della sua ultima novità nel campo della climatizzazione. Parliamo del nuovo sistema di pompe di calore EHS Mono HT Quiet. Grazie al raggiungimento di temperature fino a 70°C e alle performance elevate è l’ideale per il segmento delle ristrutturazioni residenziali, anche sui territori con condizioni climatiche estreme (fino a – 15°C e +43°C).

Dettagli sul nuovo Samsung EHS Mono HT Quiet

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) lancia la pompa di calore EHS Mono HT Quiet. L’ultima novità Samsung, vanta performance elevate e bassa rumorosità, ed è perfetta per il mercato europeo delle ristrutturazioni residenziali. Questa pompa di calore, dal design elegante e ricercato, è una soluzione di climatizzazione resistente nel tempo. Riesce a combinare funzionalità avanzate e nuove tecnologie per raggiungere una temperatura dell’acqua calda fino a 70°C e livelli di rumorosità di appena 35 dB(A). È in grado di garantire il 100% delle prestazioni di riscaldamento anche in condizioni climatiche estreme (con temperature fino a -25°C e +43°C 3 ). Inoltre, l’installazione e la manutenzione dell’unità si eseguono facilmente.

Samsung EHS Mono HT Quiet pronto al lancio

Questo prodotto rivoluzionario viene lanciato in un momento storico di transizione del mercato HAVC. L’Europa ha dato il via a nuove politiche e normative volte a raggiungere l’obiettivo di creare un’economia climaticamente neutra entro il 2050. E ciò richiede uno sforzo anche in termini di offerta di prodotto. Per questo, Ettore Jovane, Head of Air Conditioning Business Samsung Electronics Italia ha dichiarato che:

Siamo da sempre attenti a fornire ai nostri clienti i prodotti migliori in termini di prestazioni ed efficienza. Sempre al servizio del comfort, che sia in termini di raffrescamento o riscaldamento, ma anche a non trascurare mai le esigenze del mercato in cui ci troviamo che si trova sicuramente in un momento storico molto particolare. Non possiamo però dimenticarci delle necessità dei nostri clienti, siamo per questo convinti che questo prodotto rivoluzionario li aiuterà ad interfacciarsi più facilmente alla scelta del passaggio alle pompe di calore.

Funzionamento efficiente con temperatura di mandata dell’acqua più elevata

In Europa, negli edifici meno recenti, generalmente sono ancora installati i radiatori, che sfruttano la trasmissione del calore per convezione termica. Questi richiedono quindi acqua a una temperatura di almeno 65°C per riscaldare gli ambienti in modo efficace. Le normali pompe di calore di solito funzionano a temperature comprese tra 55°C e 60°C. Invece, la nuova EHS Mono HT Quiet offre una produzione costante di acqua calda per il riscaldamento domestico fino a 70°C. Questo aspetto la rende un’alternativa ideale negli spazi residenziali più datati, finora scaldati con caldaie a gas.

Caratteristiche

Nonostante le dimensioni compatte, adatte anche ad essere posizionato sotto l’altezza di una finestra, EHS Mono HT Quiet presenta uno scambiatore di calore con un’area più grande. Parliamo infatti dell’8,8% circa rispetto ai modelli tradizionali, in grado di trasferire il calore in modo più veloce ed efficiente. Questo sitema è dotato di un nuovo compressore scroll, che comprime i gas refrigeranti a pressioni molto più elevate. Inoltre, possiede una tecnologia “Flash Injection” che, a sua volta, aumenta la portata del gas refrigerante. Questa pompa di calore ad alta temperatura garantisce un funzionamento costante anche a temperature molto basse, fino a -30°C. L’unità esterna è protetta anche da un rivestimento anticorrosione avanzato “Durafin Ultra”, applicato sullo scambiatore di calore e sul telaio per garantire la massima durata nel tempo in condizioni climatiche più rigide.

Inoltre, questa pompa di calore vanta valori di SCOP pari a un’efficienza energetica A+++, che garantiscono un funzionamento estremamente efficiente. L’unità può essere anche controllata da remoto con SmartThings. uno dei vantaggi è la possibilità di monitorare all’istante il consumo energetico quotidiano, settimanale e mensile.

Funzionamento silenzioso

Grazie a innovative tecnologie di riduzione del rumore, la pompa di calore EHS Mono HT Quiet, certificata Quiet Mark, funziona con livelli di rumorosità fino a 35 d(BA). Avvalendosi di una modalità silenziosa in 4 fasi. L’unità esterna è dotata di un sistema di isolamento acustico a doppio strato, con design brevettato “Groove Grid Felt”, in grado di assorbire efficacemente ogni tipo di rumore prodotto dalle parti soggette a compressione e minimizzare le vibrazioni. L’utilizzo di ammortizzatori a molla (anziché in gomma) nel montaggio del compressore riduce la trasmissione delle vibrazioni del 90%. Il compressore sfrutta un albero motore rinforzato che diminuisce il rombo a bassa frequenza. Mentre l’unità esterna si avvale di un ventilatore Multi-Serration che limita in modo significativo il rumore prodotto, riducendo al minimo il vortice d’aria.

Installazione e manutenzione semplificate

L’unità esterna EHS Mono HT Quiet è progettata per agevolare l’installazione e la manutenzione. Le componenti interne sono facilmente accessibili tramite il pannello laterale, che si rimuove semplicemente svitando tre viti, con un notevole risparmio di tempo e fatica.

Design avanzato che si adatta perfettamente a ogni applicazione

La pompa di calore EHS Mono HT Quiet è disponibile in grigio scuro, tonalità che ben si integra con gli spazi esterni di qualsiasi edificio. Dalle costruzioni ristrutturate agli appartamenti di lusso, donando sempre un tocco di eleganza. L’unità esterna, alta circa un metro, è dotata di un’innovativa griglia nera orizzontale che nasconde alla vista la meccanica interna. Le sue dimensioni compatte, il suo design estetico e la sua bassa rumorosità aiutano anche nella scelta dello spazio da dedicargli. Grazie alla sua altezza al di sotto del metro e 20cm e la sua modalità silenziosa certificata, può essere installata anche sotto a una finestra

Da ora disponibile in Italia la Samsung EHS Mono HT Quiet

EHS Mono HT Quiet è il primo modello della line-up premium di pompe di calore ad alta temperatura, a marchio Samsung. È disponibile in tutta Europa in 3 taglie (8, 12 e 14 KW) e con alimentazione monofase e trifase. Tutte le tre versioni saranno dotate dello stesso telaio. La disponibilità di questo nuovo modello potrà variare a seconda del mercato. La pompa di calore EHS Mono HT Quiet è molto versatile e si adatta facilmente ad ogni sistema. In primis con ClimateHub, un sistema integrato per lagestione del riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqual calda sanitaria. Con l’aggiunta del Kit Wi-Fi è possibile collegare l’intero sistema con l’app SmartThings, il fiore all’occhiello di Samsung per la gestione e il controllo da remoto dei dispositivi.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova Samsung EHS Mono HT Quiet ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).