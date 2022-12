Samsung: nuova promo “The perfect gift”

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova promo “The perfect gift” di Samsung ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Potrete acquistare il vostro regalo perfetto con un “Finanziamento Tasso Zero”, pagando la prima rata a partire da Febbraio 2023 . Oppure potrete pagare l’intero importo diviso in 3 comode rate con la vostra carta senza alcun interesse. La consegna è gratuita su tanti prodotti. Tra i tanti prodotti disponibili troviamo Smartphone, wearable, tablet, computer, smartwatch, TV, monitor e tanti altri ancora. Vai sul sito e scopri tutte le idee per i tuoi regali di Natale.

Sorprendi chi ami e lasciati sorprendere! Dall’1 al 23 Dicembre 2022 inclusi acquista su Samsung Shop Online uno o più prodotti con una spesa a carrello di importo minimo pari a € 599,00 . Aderisci alla promozione accedendo al link www.samsung.it/promozioni entro e non oltre il 12 Febbraio 2023. In questo modo riceverete, unitamente all’E-mail di validazione, una gift card del valore di €150. Questa card potrà essere convertita seguendo le indicazioni riportate nell’Allegato A del Regolamento. Inoltre, potrete usare la gift card presso innumerevoli partner, come Amazon, Zalando, Esselunga e tanti altri.

La promo “The perfect gift” di Samsung è l’ideale per i tech lovers che non hanno ancora completato i regali di Natale e possono così usufruire di alcuni vantaggi acquistando prodotti di altissimo livello

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)