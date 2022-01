Al CES 2022 Samsung presenta il suo progetto Samsung Home Hub, sempre più innovativo e smart, per una casa sempre più innovativa e connessa

Samsung ha annunciato una serie di iniziative sulla sostenibilità per il 2022, accelererando lo sviluppo di elettrodomestici ecocompatibili. Grazie a queste novità, Samsung intende agire per l’ambiente attraverso prodotti e servizi innovativi che possano trovare applicazione nella vita di tutti i giorni. Le novità spaziano da innovazioni di prodotto che introducono funzioni più attente all’ambiente a un packaging sostenibile che riduce i rifiuti.

Ma non finiscono qui le novità, perché è in arrivo anche un dispositivo basato sull’AI, con schermo touch e integrato con SmartThings, in grado di generare una home experience connessa e personalizzata che va incontro alle esigenze di tutta la famiglia. Il lancio di Samsung Home Hub, rappresenta un nuovo modo di gestire gli elettrodomestici tramite un innovativo dispositivo touch simile a un tablet che permette di accedere in ogni momento a servizi personalizzati e connessi dedicati alla casa.

Samsung Home Hub offre una connettività migliorata per tutta una serie di elettrodomestici intelligenti e sfrutta l’AI e SmartThings per comprendere le necessità degli utenti e fornire in automatico le soluzioni giuste. In questo modo aiuta gli utenti a gestire con maggiore agilità le faccende e incombenze di casa, utilizzando un dispositivo condiviso a cui tutti i familiari hanno accesso.

Samsung: le novità di Home Hub per il 2022

Samsung Home Hub avrà raggiunto ogni angolo della casa collegandosi a tutti gli elettrodomestici smart, e sarà possibile gestire la routine quotidiana, sbrigare le faccende e prendersi cura della casa da un unico dispositivo. Le sue funzioni di controllo domestico offrono una visione globale di tutta la casa connessa e consentono di gestire tutto con facilità.

Già dal lancio, Samsung Home Hub sarà in grado di connettersi a qualsiasi prodotto dell’ecosistema SmartThings, quindi anche agli elettrodomestici smart di Samsung. Sarà presto disponibile anche la connettività diretta ad altri dispositivi che rientrano nel sistema smart home, come luci e serrature.

Samsung Home Hub crea una connettività senza soluzione di continuità all’interno della casa smart e semplifica la vita agli utenti perché ne capisce le preferenze e imposta di conseguenza i dispositivi e gli elettrodomestici intelligenti presenti in casa. La connettività dei nostri dispositivi e l’interfaccia intuitiva di Samsung Home Hub permettono a tutti di sbrigare velocemente tutte le proprie faccende domestiche

Hyesoon Yang, Executive Vice President and Head of Customer Experience del Digital Appliances Business di Samsung Electronics.

Si tratta di una novità assoluta che riunisce una vasta gamma di servizi SmartThings personalizzati e basati sull’AI e permette di controllarli da un unico dispositivo dedicato grazie a Samsung Home Hub. Questi servizi SmartThings si suddividono nelle categorie dedicate a cucina, bucato, animali, aria ed energia, a cui si aggiunge Home Care Wizard.

SmartThings Cooking semplifica la cena, consentendo di cercare le ricette per la settimana, pianificare, fare la spesa e cucinare in tutta comodità grazie a Family Hub. Quando è ora di fare il bucato, SmartThings Clothing Care si connette per esempio alla lavatrice e all’asciugatrice Bespoke e a AirDresser, della stessa gamma, per fornire alternative personalizzate in base al materiale dei capi, alle abitudini di utilizzo e alla stagione. Inoltre, SmartThings Pet permette di controllare i propri animali domestici grazie alla smart camera presente su Jet Bot AI+ della gamma Bespoke, e di modificare le impostazioni di dispositivi come il condizionatore per farli stare meglio.

SmartThings Air deumidifica in automatico l’aria e si collega al condizionatore e al purificatore per gestire la qualità dell’aria in casa in base alle preferenze dell’utente. Per aiutare a risparmiare sui consumi , SmartThings Energy, presente su Samsung Home Hub, analizza gli schemi di consumo e sfrutta la modalità di risparmio energetico, dotata di intelligenza artificiale, per contribuire a ridurre le spese. E per avere tutto sott’occhio, SmartThings Home Care Wizard monitora tutti i dispositivi smart, inviando una notifica quando è il momento di sostituire qualche componente e fungendo da guida in caso di problemi.

Disponibile in Corea, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Gli utenti possono tenere traccia e monitorare i dati sui consumi energetici utilizzando dei misuratori intelligenti, avvalendosi di fornitori di energia e di servizi di monitoraggio come KEPCO (Corea), DCC (Regno Unito) e Copper Labs ed Eyedro (Stati Uniti).

Samsung Home Hub è un tablet esclusivo da 8,4” che può essere utilizzato dal suo dock o da qualunque punto della casa. Il controllo vocale di Samsung Home Hub è affidato a due microfoni e due altoparlanti, per sentire tutte le notifiche e usare i comandi vocali di Bixby. Tutte le domande possono essere fatte a Bixby. Samsung Home Hub è, infatti, dotato di microfoni ad alte prestazioni che gli consentono di captare dal dock i comandi pronunciati da ogni punto della stanza.

A riconoscimento dell’innovazione che rappresenta, alla vigilia del CES 2022, Samsung Home Hub ha ricevuto il CES Innovation Award, assegnato dalla Consumer Technology Association (CTA). Samsung Home Hub sarà disponibile in Corea a marzo, e a seguire in tutto il mondo. Nell’ottica di contribuire a un utilizzo migliore dell’energia e promuovere uno stile di vita sostenibile, Samsung è entrata in partnership anche con Q CELLS per realizzare una nuova funzione Zero Energy Home Integration per SmartThings Energy. Questa funzione fornisce i dati di produzione e stoccaggio da pannelli solari e sistemi di accumulo di energia per aiutare gli utenti che puntano all’indipendenza energetica.

SmartThings Energy monitora l’utilizzo di energia da parte dei dispositivi connessi e consiglia agli utenti come ridurlo in base ai modelli di consumo rilevati. Grazie alla collaborazione con Wattbuy negli USA e Uswitch nel Regno Unito, SmartThings Energy permette agli utenti di passare al fornitore di energia più conveniente nella loro zona.

Samsung aumenterà inoltre anche la quantità di plastica riciclata impiegata negli elettrodomestici. Per raggiungere questo obiettivo estenderà il ricorso alla plastica riciclata sia per i componenti interni che per gli elementi esterni. Alzando l’asticella in quanto a utilizzo di plastica riciclata negli elettrodomestici, passando dal 5% del 2021 al 30% nel 2024, che equivale a un aumento dalle 25.000 tonnellate nell’anno appena concluso a 158.000 tonnellate nel 2024.

Inoltre, Samsung ha sviluppato un nuovo tipo di polipropilene riciclato per i cestelli delle lavatrici. Utilizzando polipropilene e polietilene di scarto, provenienti da oggetti come i contenitori per il pranzo e gli elastici delle mascherine, Samsung ha creato una nuova resina riciclata che resiste meglio alle sollecitazioni esterne.

Per concludere il ciclo di sviluppo di energie rinnovabili ed eco sostenibilità, ha poi esteso l’uso dell’eco-packaging a una gamma più vasta di prodotti, che comprende, tra gli altri, anche elettrodomestici come aspirapolveri, forni microonde e purificatori d’aria. In questo modo i consumatori avranno la possibilità di dare una nuova vita agli imballi degli articoli che acquistano.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.