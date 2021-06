Samsung: consigli per affrontare l’estate con Michela Coppa

A tavola e nel quotidiano sono i piccoli accorgimenti che fanno la differenza. Con i suggerimenti di Michela Coppa e la tecnologia Samsung, tenersi in forma in vista dell’estate è semplice e divertente!

Con l’arrivo dell’estate e con la necessità di risvegliare il corpo e la tonicità del fisico dopo il lungo periodo invernale e le difficoltà dei lockdown, Samsung ha coinvolto Michela Coppa, paladina dell’healthy food e promotrice di uno stile di vita sano, per realizzare un decalogo del vivere e mangiar sano giorno per giorno. Con l’aiuto della tecnologia Samsung la routine di benessere non è mai stata così semplice!

Michela Coppa: come affrontare l’estate con i prodotti Samsung

1° CONSIGLIO : la mattina è sempre frenetica, mille impegni e poco tempo. Ma l’inizio della giornata è anche il momento del risveglio del nostro corpo e dobbiamo trattarlo bene da subito: a stomaco vuoto, una tisana limone, zenzero e cannella è un toccasana per riattivare il metabolismo , depurare il nostro corpo e migliorare la circolazione sanguigna. Basta veramente poco per preparala, anche se siamo di corsa: è sufficiente prendere una tazza di acqua e scaldarla fino a renderla tiepida (35°) con il microonde Glass Design Cottura Sana di Samsung .

3° CONSIGLIO : a metà mattina la fame si fa sentire? È proprio questo il momento di evitare cibi grassi o poco salutari, a favore di spuntini sani. Mandorle e qualche scacco di cioccolato fondente all’85% combinano equilibrio calorico e sfizio!

: il lungo periodo passato forzatamente fra le mura domestiche e in generale il lavoro d’ufficio ci obbligano a trascorrere molto tempo davanti ad un pc, immobili alla scrivania. Per questo motivo, Michela consiglia ogni tanto di effettuare . Ad esempio: 5° CONSIGLIO : i pasti, ovvero il momento in cui possiamo scegliere la direzione giusta o quella sbagliata. L’importante è sapere che per preparare un piatto sano basta davvero poco e ci sono tanti modi per preparare piatti healthy e gustosi. Una delle ricette preferite di Michela è il salmone, meglio se al vapore ! Il microonde Glass Design Cottura Sana di Samsung è dotato di vaporiera in vetro, utilissima per cucinare tanti cibi velocemente e con pochi grassi. Per preparare il salmone, basta versare circa 100 ml di acqua all’interno della vaporiera, posizionare il divisorio e sopra adagiare il trancio di salmone, aggiungere qualche spezia a piacere come il cumino, il peperoncino o il timo essiccato e guarnire con una fettina di lime. È poi sufficiente avviare il microonde alla funzione Healthy Steam , programma 1, cottura 10: il microonde ottimizza automaticamente il tempo di cottura in base al cibo che cuciniamo. Per il contorno, una bella insalatina fresca, condita con un tocco di olio EVO e una spruzzatina di limone!

7° CONSIGLIO : bere tanta acqua, si sa, è importantissimo, ma a volte tra i vari impegni della giornata ci si scorda completamente di bere , arrivando a fine giornata disidratati! Con Samsung Galaxy Watch3, con un semplice clic possiamo impostare la quantità di bicchieri d’acqua da bere (dovrebbero essere almeno 2 lt al giorno , se si fa sport ancora di più!) e registrarli ogni volta che ne beviamo uno, per essere sicuri di avere il giusto apporto di liquidi durante la giornata.

