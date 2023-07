Samsung Electronics presenta il TV QLED da 98”

Samsung Electronics Italia S.p.A. annuncia l’arrivo sul mercato italiano dell’attesissimo QLED Q80C da 98”, che sarà disponibile per il pre-order a partire dal 3 luglio 2023, ampliando così la propria line-up di TV premium e fornendo un ventaglio sempre più ampio di opzioni ancora più esclusive sia in termini di immagine che di design

Alimentato da un processore Neural Quantum 4K, il TV sfrutta la tecnologia AI Upscaling per adattare immagini di qualità ottimizzata a uno schermo extra-large, potenziando nitidezza e profondità dei contenuti.

Alla scoperta di QLED Q80C da 98”

La tecnologia Quantum HDR+ permette di cogliere meravigliosi dettagli sia nelle scene più scure che in quelle più luminose.

La combinazione con il volume colore al 100% di Quantum Dot mette a disposizione degli spettatori una numerosa varietà di sfumature, consentendo loro di apprezzare anche le immagini più luminose.

Sugli schermi Samsung prendono vita colori vividi e autentici. La modalità EyeComfort aiuta a ridurre l’affaticamento visivo: si tratta di un sensore integrato che regola automaticamente tono e luminosità dello schermo in base agli orari dell’alba e del tramonto.

Di sera, la modalità EyeComfort attiva la riduzione del livello di luce blu, per immagini più calde e meno stancanti per la vista.

Il design del TV QLED 98” Q80C si integra armoniosamente con l’ambiente domestico. La cornice conferisce un tocco estetico di straordinaria bellezza.

E per un’esperienza immersiva completa, questo TV ha tutte le carte in regola per offrire prestazioni premium dal punto di vista del suono. Il sistema Dolby Atmos garantisce un suono di alta qualità, per esperienze cinematografiche multidimensionali.

OTS (Object Tracking Sound) Lite di Samsung cattura ogni scena con un audio che traccia ciascun movimento, mentre Q-Symphony garantisce una sinergia completa e armoniosamente sincronizzata tra altoparlanti TV e soundbar, dando vita a una straordinaria esperienza premium a 360°.

Tutti i contenuti preferiti in un unico posto

Come l’intera line-up 2023 di TV Samsung, anche il QLED Q80C è dotato di Samsung Smart Hub, l’interfaccia utente intuitiva che raggruppa tutte le tue preferenze in un unico posto.

I gamer potranno accedere a Samsung Gaming Hub, un’app basata su cloud con un’ampia gamma di giochi creati da alcuni dei più importanti sviluppatori del mondo, compresi Fortnite, Forza e Minecraft Legends. E con Motion Xcelerator Turbo+ l’esperienza di gioco diventa ultrafluida.

I gamer professionisti potranno provare FreeSync Premium Pro, che garantisce bassa latenza e assenza di tearing e stuttering, per un’esperienza utente eccezionale, con giochi HDR, film e altri contenuti.

Per chi ama le serie TV invece, potrà guardarle su schermo extra-large e scoprire una vasta gamma di contenuti su Samsung TV Plus, gratis sui TV Samsung. Philips Hue Sync aggiunge una nuova dimensione all’intrattenimento, grazie a un’illuminazione immersiva e intelligente, in perfetta sincronia con le esperienze di visione o di gioco.

Prezzo e disponibilità

QLED 98” Q80C: 7.499€

Samsung QLED 98” Q80C sarà disponibile in preordine in Italia con una promozione speciale valida su tutti i punti vendita fisici e online, a partire dal 3 luglio.

Coloro che acquisteranno un TV QLED Q80C riceveranno una Soundbar Q930C.

Sarà sufficiente registrarsi sul sito https://members.samsung.it/promozioni/natoperesseregrande entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto. Una volta verificati e validati da Samsung i materiali caricati sul sito, il consumatore riceverà una mail di conferma e riceverà entro 180 giorni la soundbar Q930C.

Il TV QLED Q80C da 98” è disponibile in preordine dal 3 luglio.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuovo TV QLED da 98” di Samsung ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).