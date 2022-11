Samsung: ecco le novità sul mondo della climatizzazione

Samsung fa il punto sulle novità dal mondo della climatizzazione: il mercato è in crescita costante, trainano il settore le pompe di calore

Continua la performance positiva dell’azienda Samsung (qui per maggiori info), con una crescita del +39% nell’ultimo anno. Il colosso Sudcoreano continua ad investire in logistica, nella formazione e lancia un nuovo prodotto innovativo. Debutta infatti la nuova pompa di calore EHS Mono HT Quiet, ideale per le ristrutturazioni residenziali e non solo.

Dettagli sulle novità del mondo della climatizzazione Samsung

Quando si parla di climatizzazione è principalmente la casa la cornice di riferimento. Oggi la casa è sempre più connessa, perché sono le persone ad avere un concreto bisogno di tecnologia tra le mura domestiche. Per semplificare la quotidianità e i tanti impegni legati alla vita privata e lavorativa, disporre di maggiore sicurezza, risparmiare energia ed essere sostenibili (70% degli italiani 1 ). Tra gli smart oggetti più desiderati dagli italiani i climatizzatori sono tra i più richiesti (52%).

Partendo da questa evidenza, Samsung Climate Solutions punta sull’ecosistema della climatizzazione smart. Son state annunciate una serie di novità legate al mondo commerciale e residenziale che si inseriscono in uno scenario incoraggiante. Se consideriamo infatti il periodo Gennaio-Agosto, il mercato del clima cresce del 18% rispetto all’anno precedente. In questo contesto, le soluzioni clima Samsung vantano una crescita del 39% rispetto al 2021. Generata dall’elevato tasso di innovazione dei prodotti, dall’impegno costante riposto nell’ambito della formazione dei partner e da nuovi investimenti sul territorio italiano.

Innovazione tecnologica e formazione dei partner: drivers del successo nel settore commerciale

In un settore in crescita, sono le pompe di calore ad avere il ruolo di primo piano, con una crescita del 97% 2 rispetto al 2021. Un settore in cui Samsung rispecchia l’andamento del mercato con un aumento del 101%. In linea con questa tendenza e per rispondere alle esigenze del mercato, Samsung presenta oggi la nuova pompa di calore EHS Mono HT Quiet, che unisce temperature elevate e silenziosità, ed è perfetta per il mercato europeo delle ristrutturazioni residenziali. Questa pompa di calore dal design elegante è una soluzione di climatizzazione resistente nel tempo. EHS Mono HT Quiet combina funzionalità avanzate e nuove tecnologie per raggiungere una temperatura dell’acqua calda fino a 70°C e livelli di rumorosità di appena 35 dB(A). È in grado di fornire in modo affidabile il 100% delle prestazioni di riscaldamento anche in condizioni climatiche estreme (con temperature fino a -25°C a +43°C). Mentre l’installazione e la manutenzione dell’unità si eseguono facilmente e con il minimo sforzo.

Samsung AirCon Academy

Un altro elemento che ha determinato un andamento positivo costante negli ultimi anni è l’impegno dell’azienda in ambito formazione. La Samsung AirCon Academy, l’innovativo centro di formazione dedicato a partner del mercato Air Conditioning di Samsung, offre infatti aggiornamento e formazione costante, anche online. Rivolto a operatori e professionisti della climatizzazione per ampliare le competenze tecniche e approfondire la conoscenza delle innovazioni tecnologiche dei prodotti Samsung. Si pone l’obiettivo di fornire il know-how necessario per incontrare le esigenze del mercato e soddisfare le aspettative sempre crescenti dei clienti finali. La Samsung AirCon Academy propone dei corsi di formazione altamente specializzata. Questi sono dedicati principalmente ad installatori e centri di assistenza, che si articolano in diversi moduli, caratterizzati da contenuti non solo teorici, ma soprattutto pratici, in continuo aggiornamento. L’offerta formativa, consultabile sul sito web dedicato, prevede inoltre training e corsi specifici. Indirizzati a progettisti, studi di consulenza, ingegneri termotecnici e altri professionisti del settore per favorire scambi di conoscenze e competenze.

L’azienda annuncia oggi un’importante novità che riguarda l’Academy. La possibilità di fornire la certificazione F-Gas, nello specifico il patentino FGas obbligatorio dal 2019 e il patentino competenze specifico per i climatizzatori e pompe di calore. Per aziende e operatori autorizzati a operare su apparecchiature e tecnologie contenenti gas fluorurati, che richiede rinnovo decennale per i professionisti e quinquennale per le aziende. Soddisfare le esigenze dei clienti, ottimizzare i processi ed essere sostenibili sono le priorità di Samsung. Uno dei primi step per il raggiungimento di questi obiettivi è l’apertura del nuovo magazzino ACDC a Brembio in Italia, completamente dedicato al mondo aria condizionata e pompe di calore. Così da migliorare i tempi di consegna per l’Italia e per l’Europa intera ed essere il punto diretto di scambio verso il consumatore finale senza passaggi intermedi. Da Gennaio 2023 anche nel nuovo magazzino partirà il controllo qualità sempre attivo in una nuovissima area interamente dedicata alla qualità. Inoltre, vedrà estendersi l’attività anche alle pompe di calore. Il magazzino oltre ad essere totalmente dedicato ai prodotti di climatizzazione sarà anche totalmente gestito da Samsung SDS Cello.

Massimo comfort per ogni ambiente, in casa o in ufficio: le novità Samsung per la climatizzazione

Samsung continua il proprio percorso di investimento e crescita di know-how nel settore climatizzazione seguendo i concetti guida di Comfort e Connettività. Samsung Climate Solutions ha sviluppato e implementato la tecnologia WindFree TM , che attraverso migliaia di microfori distribuisce l’aria delicatamente ed uniformemente nell’ambiente. Eliminando così fastidiosi getti d’aria diretti e creando un ambiente “ad aria ferma”, per garantire un benessere totale in ogni ambiente, il tutto con la massima silenziosità. Samsung Climate Solutions propone anche soluzioni per ambiti commerciali, come negozi, showroom, ma anche alberghi o uffici. Attraverso i propri prodotti WindFree Cassetta 1 Via e Cassetta 4 Vie, a seconda delle dimensioni degli spazi. Per ambienti di grandi dimensioni, Samsung propone Cassetta360. Unità interna caratterizzata da una bocchetta circolare che produce e distribuisce l’aria in tutte le direzioni, in grado di consentire una distribuzione dell’aria uniforme nell’ambiente, a 360°. È disponibile in due colori, bianco o nero e serigrafabile, per essere perfettamente integrata con armonia nei diversi stili degli ambienti.

Samsung ClimateHub

Samsung ClimateHub, infine, è la soluzione integrata di Samsung per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. In associazione con unità esterne in pompa di calore della serie EHS TDM Plus, Split e Mono, in grado di offrire la massima praticità per la climatizzazione di casa. ClimateHub è un’unità idronica con serbatoio integrato per acqua calda sanitaria (ACS) e un nuovo sistema di controllo touch che consente il controllo di temperatura fino a due zone con curva climatica. Questa si propone come un vero e proprio “hub” che si prende cura del riscaldamento e del raffrescamento d’interni con produzione di acqua calda sanitaria. Con l’aggiunta del Kit Wi-Fi è possibile collegare l’intero sistema con l’app SmartThings. Il fiore all’occhiello di Samsung per la gestione e il controllo da remoto dei dispositivi.

