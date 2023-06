Samsung: ecco i nuovi climatizzatori WindFree

Con le soluzioni di climatizzazione Samsung vivi un’estate al massimo del comfort con la piacevole brezza dei climatizzatori WindFree, gli unici con migliaia di microfori e nessun getto d’aria diretto

Samsung si distingue sul mercato della climatizzazione per l’esclusiva tecnologia brevettata WindFree, studiata per garantire il massimo del comfort e della connettività. La tecnologia WindFree è in grado di donare il massimo del comfort dell’assenza dei getti d’aria diretti con il massimo della silenziosità; ideale anche per le zone più delicate come nelle camere da letto o in presenza di bambini.

La tecnologia WindFree funziona in due fasi: prima avviene il raffrescamento rapido dell’ambiente tramite aletta aperta, fino al raggiungimento della temperatura desiderata. Una volta raggiunta la temperatura, l’aletta si chiude e il fresco continua a diffondersi in modo omogeneo, tramite migliaia di microfori presenti sulla superficie dell’unità interna.

Dettagli sui nuovi climatizzatori WindFree di Samsung

Oltre alla distribuzione omogenea dell’aria, i prodotti che integrano questa tecnologia possono contare anche su molti altri vantaggi, come il massimo del comfort della connettività. Infatti, tramite l’App SmartThings, il paradigma della casa connessa di Samsung, è possibile attivare, programmare e monitorare tutti i dispositivi connessi direttamente dallo smartphone, anche da remoto.

La tecnologia WindFree è presente sia in prodotti residenziali che commerciali, come WindFree Elite, uno dei prodotti di punta per la casa, in classe energetica A+++/A+++. Oltre a disporre della tecnologia innovativa WindFree, che permette di avere una diffusione omogenea dell’aria attraverso i migliaia di microfori.

Evitando così i fastidiosi getti d’aria diretti, è caratterizzato dalla presenza del Motion Detect Sensor, un sensore di movimento capace di disattivare e attivare il climatizzatore in base alla presenza o meno di persone nell’ambiente. È inoltre possibile impostare il climatizzatore in modo che non diriga l’aria direttamente verso le persone, oppure in modo che il fresco segua ogni movimento.

Se il sensore non rileva movimenti per 20 minuti, passa automaticamente in modalità WindFree per risparmiare energia e dopo 80 minuti entra in modalità standby. Oltre alla gamma residenziale, la tecnologia WindFree si estende anche al settore commerciale, con i prodotti WindFree Cassetta 1 Via e Cassetta 4 Vie.

Caratteristiche dei nuovi climatizzatori Samsung WindFree

Lo spessore ridotto e il design minimal della Cassetta 1 Via WindFree la rendono un sistema di climatizzazione adatto a diversi contesti commerciali, soddisfacendo diverse esigenze. In particolare, la sua aletta, oltre ad essere dotata di migliaia di microfori, è ottimizzata per consentire una diffusione dell’aria maggiore e una migliore distribuzione all’interno dell’ambiente. Inoltre, utilizzando il telecomando è possibile regolare l’angolazione dell’aletta direttrice tra i 30 e gli 80 gradi.

Per le applicazioni commerciali è disponibile anche la Cassetta 4 Vie WindFree in due dimensioni, mini (62×62 cm) e normale (90×90 cm). Le nuove alette microforate, con una profondità di 84 mm nella versione normale e 66mm per la versione mini, consentono di avere una portata d’aria maggiore per una veloce messa a regime durante la fase 1; anche in questo caso, è possibile regolarne l’angolazione.

Inoltre, il sensore di movimento rileva la presenza e la posizione delle persone nella stanza, consentendo la gestione automatica del flusso d’aria e un efficace raffrescamento dell’ambiente. Infine, il display presente sul climatizzatore, semplice e intuitivo, identifica lo stato di funzionamento dell’unità interna. Una volta raggiunta la temperatura, il fresco continua a diffondersi in maniera omogenea attraverso migliaia di microfori con la modalità WindFree.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi climatizzatori WindFree di Samsung ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).