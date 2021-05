Samsung Bespoke Home 2021: tanti elettrodomestici smart

Samsung annuncia l’espansione globale della linea di elettrodomestici BESPOKE durante l’evento Bespoke Home 2021, per mostrare le novità del brand nel campo degli elettrodomestici, con un portfolio prodotti più ampio che include prodotti lifestyle e soluzioni connesse

Samsung Electronics ha inaugurato oggi Bespoke Home 2021, una nuova piattaforma virtuale e una vetrina internazionale per la divisione Home Appliances dell’azienda. L’evento si è focalizzato sull’espansione della gamma di frigoriferi BESPOKE e ha accennato al prossimo lancio globale del pacchetto Bespoke Kitchen, con nuovi elettrodomestici lifestyle e soluzioni IoT integrate – tutte capaci di creare un ambiente domestico personalizzato, flessibile e intelligente. JaeSeung Lee, President and Head of Digital Appliances Business di Samsung Electronics, afferma:

Siamo entusiasti di annunciare l’espansione globale della linea BESPOKE, che offre una vasta gamma di soluzioni lifestyle per rispondere ai consumatori che stanno scoprendo nuove necessità e abitudini. Sviluppare prodotti che aiutino le persone a gestire e a vivere meglio le proprie vite è la nostra missione.

Il frigorifero personalizzabile diventa globale con Samsung BESPOKE

La gamma di frigoriferi personalizzabili BESPOKE si espande anche in Europa, oltre che in Nord America, America Latina, Medio Oriente e alcune zone dell’Asia e dell’Africa. BESPOKE è disponibile in Italia in 8 colori e 3 finiture, con tante combinazioni fra le quali scegliere la propria preferita. Il frigorifero BESPOKE offre inoltre la caratteristica grande capacità, la comodità e le performance distintive dei prodotti Samsung. In Italia i consumatori possono scegliere fra i modelli Monoporta, Monoporta Slim e Combinato, quest’ultimo in due versioni: da 1.85 metri o 2 metri di altezza con 3 finiture diverse e una palette colori ampia, che spazia dal classico bianco alle delicate nuance pastello fino a colori vivaci.

Una cucina pensata per te da Samsung BESPOKE

Il pacchetto cucina BESPOKE è la prima espansione globale di questa filosofia di prodotto oltre ai frigoriferi, che porta gli elettrodomestici personalizzabili in tutta la cucina, a cominciare dai mercati USA ed Europa. Con un lancio previsto nella seconda metà di quest’anno, l’offerta nordamericana si concentra sui frigoriferi BESPOKE, fiore all’occhiello dell’azienda, e si espande per includere una linea composta da un forno a microonde e una lavastoviglie, con lo stesso look-and-feel del frigorifero. Il pacchetto permette ai clienti di combinare e abbinare l’intera cucina scegliendo il proprio colore e finitura preferiti, con opzioni colore come il Matte Black Steel, Navy Steel, Champagne Rose Steel e White Glass.

Elettrodomestici che si connettono al tuo stile di vita

Samsung annuncia inoltre che la line up di elettrodomestici BESPOKE si amplierà ulteriormente in Nord America e in Europa, con prodotti come AirDresser, il purificatore d’aria, e la scopa elettrica Jet. In un momento in cui le case tendono sempre più a trasformarsi anche in uffici, palestre e aule scolastiche, questi nuovi elettrodomestici risponderanno alle esigenze quotidiane dei consumatori fornendo più flessibilità, automazione e igiene. I nuovi elettrodomestici lifestyle il cui lancio è previsto in Nord America e in Europa, includono:

BESPOKE AirDresser : offre una serie di soluzioni per la cura dei capi e lo fa con un innovativo stile Bespoke. Sarà lanciato in USA e in Europa nella seconda metà del 2021.

: offre una serie di soluzioni per la cura dei capi e lo fa con un innovativo stile Bespoke. Sarà lanciato in USA e in Europa nella seconda metà del 2021. BESPOKE air purifier aspira l’aria da cinque direzioni e la purifica rapidamente e intensamente, anche in spazi ampi. Il suo sistema di purificazione può rimuovere il 99.999% di 0.01µm di polvere mentre lo scarico intelligente a 3 Vie fa circolare aria pulita in varie direzioni. L’unità è disponibile in vari design e colori e sarà lanciata in USA nel terzo quadrimestre 2021.

aspira l’aria da cinque direzioni e la purifica rapidamente e intensamente, anche in spazi ampi. Il suo sistema di purificazione può rimuovere il 99.999% di 0.01µm di polvere mentre lo scarico intelligente a 3 Vie fa circolare aria pulita in varie direzioni. L’unità è disponibile in vari design e colori e sarà lanciata in USA nel terzo quadrimestre 2021. BESPOKE Jet completa di Clean Station e stazione di ricarica incorporate, offre agli utilizzatori una soluzione di pulizia completa. Una volta terminata l’aspirazione, basta semplicemente agganciare l’aspirapolvere alla Clean Station per effettuare lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere ed iniziare la ricarica. BESPOKE Jet sarà disponibile in tre colori in USA, Europa, CSI e sudest Asiatico nella seconda metà del 2021.

completa di Clean Station e stazione di ricarica incorporate, offre agli utilizzatori una soluzione di pulizia completa. Una volta terminata l’aspirazione, basta semplicemente agganciare l’aspirapolvere alla Clean Station per effettuare lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere ed iniziare la ricarica. BESPOKE Jet sarà disponibile in tre colori in USA, Europa, CSI e sudest Asiatico nella seconda metà del 2021. Jet Bot AI+ è il primo robot aspirapolvere con Intelligenza Artificiale Intel integrata. Il robot aspirapolvere fa leva sulla tecnologia di riconoscimento degli oggetti, con i sensori LiDAR e 3D per identificare gli oggetti e determinare il percorso di pulizia ideale. Grazie alla sua telecamera, Jet Bot AI+ è integrato con l’app SmartThings per il controllo della casa da remoto. Sarà disponibile in USA, Europa, CSI e sudest Asiatico nella seconda metà del 2021.

Altri elettrodomestici lifestyle includono:

BESPOKE ShoeDresser si prende cura delle tue scarpe preferite, così saranno perfette dopo ogni utilizzo. L’unità si occupa di deodorare, deumidificare e asciugare le scarpe, tenendo conto dei materiali e delle forme.

si prende cura delle tue scarpe preferite, così saranno perfette dopo ogni utilizzo. L’unità si occupa di deodorare, deumidificare e asciugare le scarpe, tenendo conto dei materiali e delle forme. BESPOKE Cube refrigerator permette di conservare elementi diversi dal cibo come vino, birra e prodotti beauty. Questo dispositivo è talmente silenzioso da poter essere anche collocato in camera da letto, accanto al divano o in qualunque angolo della casa dove ci sia bisogno di conservare dei prodotti al fresco.

permette di conservare elementi diversi dal cibo come vino, birra e prodotti beauty. Questo dispositivo è talmente silenzioso da poter essere anche collocato in camera da letto, accanto al divano o in qualunque angolo della casa dove ci sia bisogno di conservare dei prodotti al fresco. BESPOKE water purifier è disponibile con rubinetto singolo o multiplo. È dotato di un sistema di filtraggio a 4 livelli e può filtrare fino a 2500 litri di acqua, pari al consumo di acqua potabile necessaria per una famiglia di 4 persone, in un anno. Il volume dell’acqua e la temperatura possono essere impostati con il controllo vocale attraverso Bixby

SmartThings, per una vita connessa

La visione di Samsung di una “Casa Bespoke” si concentra anche sul connected living grazie all’Intelligenza Artificiale (AI) e all’automazione. A guidare questo approccio è SmartThings di Samsung, il paradigma della casa connessa Samsung, che mette a disposizione degli utilizzatori una piattaforma centralizzata, immediata e aperta per la gestione della casa:

SmartThings Cooking propone ricette che riflettono i gusti degli utenti e basate su quello che c’è in frigo, regolando automaticamente le temperature e modalità di cottura durante la preparazione, interagendo direttamente con gli elettrodomestici. Questo servizio è già a disposizione in Nord America e in alcuni Paesi in Europa.

propone ricette che riflettono i gusti degli utenti e basate su quello che c’è in frigo, regolando automaticamente le temperature e modalità di cottura durante la preparazione, interagendo direttamente con gli elettrodomestici. Questo servizio è già a disposizione in Nord America e in alcuni Paesi in Europa. SmartThings Pet si sincronizza con alcuni elettrodomestici come il purificatore d’aria BESPOKE e il robot aspirapolvere Jet Bot AI+ per permettere di controllare i propri animali domestici da remoto. Tale servizio sarà lanciato in Europa, America Latina e Asia nella seconda metà del 2021.

si sincronizza con alcuni elettrodomestici come il purificatore d’aria BESPOKE e il robot aspirapolvere Jet Bot AI+ per permettere di controllare i propri animali domestici da remoto. Tale servizio sarà lanciato in Europa, America Latina e Asia nella seconda metà del 2021. SmartThings Clothing Care si sincronizza con BESPOKE AirDresser e con lavatrici e asciugatrici smart per efficientare il tempo dedicato al bucato.

si sincronizza con BESPOKE AirDresser e con lavatrici e asciugatrici smart per efficientare il tempo dedicato al bucato. SmartThings Air si sincronizza con il purificatore d’aria e i climatizzatori Samsung per monitorare la qualità dell’aria dentro e fuori casa, in tempo reale. Sarà lanciato negli USA nella seconda metà del 2021.

Tutti i dettagli su Samsung BESPOKE li trovate alla pagina ufficiale. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!